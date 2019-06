Juvan helluntaiseurakunnalle tulee vieraita Joensuusta – maksuton tilaisuus järjestetään 30. kesäkuuta

0

Juvan helluntaiseurakunta Musiikkivieraita Joensuusta: Lavrenchukit ovat musiikkiperhe, joka tunnetaan tasokkaista ja monipuolisista konserteistaan.

Perheen isä Igor on musiikin lisensiaatti ja harmonikkataiteilija. Äiti Svetlana on musiikin maisteri pianon soiton alalla.

Siskoset Anastasia ja Alena laulavat sekä soittavat kukin omia soittimiaan, Alena viulua ja Anastasia pianoa.

Lavrenchukin perheen täydentävät nuorimmat, Maria-Kristiina ja Elisa-Liel. Maria-Kristiinan soitin on kantele ja Elisa-Liel on valinnut itselleen viulun. Tytöillä on myös oma laulunsa, jonka he esittävät duetossa.

Lavrenchukit osallistuvat erilaisiin tapahtumiin ympäri maailmaa. Parhaimmillaan he pitävät yli 100 konserttia vuodessa. Perhe esiintyy sekä kokonaisena yhtyeenä että pienimmissä kokoonpanoissa. Vuorovaikutus yleisön kanssa tuo konserttiin lämpimän tunnelman.”

Heitä pääsee kuulemaan Juvalla helluntaiseurakunnassa järjestetttävässä tilaisuudessa sunnuntaina 30.6. kello 16. Tilaisuus on maksuton.