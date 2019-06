Kesäkarkelot on Juvan ykkösjuttu – kesätapahtuma järjestetään 6. heinäkuuta

0

Juvantie ry:n hallinnoima Puistolan Laavukylä on rakennettu koko Juvan käyttöön yhteisön kohtaamispaikaksi.

Vuosittainen Juvan ykköskesätapahtuma on Juvan Kesäkarkelot, ja tänä vuonna tapahtuma järjestetään lauantaina 6. heinäkuuta.

Kesäkarkelot päättää perinteiseen tapaan tänäkin vuonna Gottlund-viikon tapahtumatarjonnan. Kesäkarkelot pidetään kello 10-14 välisenä aikana.

– Tapahtuma järjestetään tuttuun tapaan kirkonkylän keskustassa, Sampolan ja Laavukylän alueella. Kahtena edellisenä vuonna tapahtuma keräsi kaikkiaan lähes 5 000 kävijää, joten hyvää pöhinää on varmasti luvassa tänäkin vuonna, uskoo Juvan kunnan matkailuassistentti Rauli Koistinen.

Kuten Laavukylän iltatoreissakin, niin myös Kesäkarkeloissakin Rauli Koistinen on yhteyshenkilö ja tapahtuman koordinaattori.

Laavukylässä on esillä monipuolinen kattaus paikallisia tekijöitä ja tuotteita.

– Markkina-alueelta löytyvät torimyyjät runsaine tuotevalikoimineen. Ohjelmassa on luvassa muun muassa Gottlund-runokilpailun palkintoseremonia sekä maistiainen Kuninkaankartanon kesäteatterin näytelmästä ”Terapian tarpeessa jälleen”, musiikkiesityksiä ja muuta mukavaa. Lapsille on tarjolla paljon tekemistä ja kokemista, Koistinen lupaa.

– Tänä kesänä Karkeloissa viihdyttävät myös taikuri-jonglööri Samuel Piiroinen temppukouluineen sekä pieksämäkeläinen, maalaiskomiikka ja laulelmia esittävä Länsmäkiset-ryhmä. Taikaniemen tila tuo paikalle lampaita, kanoja, kukkoja ja ehkä myös pupuja ja minipossun tai pari. Markkinamyyjät ovat tehneet runsaasti paikkavarauksia, ja luvassa onkin runsas valikoima tuotteita läheltä ja kauempaa.