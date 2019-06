Verkot vaihtuvat katiskoihin Juvan naapurikunnassa Puumalassa – tapahtumalla kannustetaan Saimaan alueen vapaa-ajankalastajia siirtymään norppaturvalliseen kalastukseen

0

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää yhteistyössä Puumalan kunnan kanssa Vaihda verkot katiskaan -tapahtuman Puumalan Norppapuistossa lauantaina 6. heinäkuuta kello 11–14.

Tapahtumalla kannustetaan Saimaan alueen vapaa-ajankalastajia siirtymään norppaturvalliseen kalastukseen. Jaossa on ilmaiseksi yli sata katiskaa.

Tapahtumassa saa norppaturvallisen Saimaa-katiskan, kun allekirjoittaa lupauksen norpille vaarallisen verkkokalastuksen välttämisestä. Halutessaan tapahtumassa voi luovuttaa pois vanhoja kalaverkkoja.

Ohjelmassa on myös muun muassa yhteislaulutilaisuus sekä tietoa saimaannorpasta, uhanalaisista lohikaloista, Saimaa Geoparkista ja Puumalan saaristoreitistä. Myös lapsille on omaa ohjelmaa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Jaettavat katiskat on rakennettu talkoovoimin talven ja kevään aikana. Vaihda verkot katiskaan -tapahtumia on järjestetty vuodesta 2008 lähtien eri puolilla Saimaata.

Tapahtumaa juontaa näyttelijä Jarmo Mäkinen. Katiskanjaon lisäksi tapahtumassa huutokaupataan näyttelijä Tommi Korpelan signeeratut norppakuvat, ja huutokaupan tuotot ohjataan Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirin norppatyöhön.

Vinkkejä katiskakalastukseen on antamassa luontokuvaaja, kalastaja ja Suomen luonnonsuojeluliiton kunnianorppa Juha Taskinen.

Saimaannorppia arvellaan tällä hetkellä olevan noin 380–400 yksilöä. Keväiset verkkokalastusrajoitukset norppien elinalueilla päättyvät 30.6. Vuosittain moni itsenäistä elämää harjoitteleva kuutti kuolee kalanpyydyksiin kuten verkkoihin. Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että yksikin kalanpyydyskuolema on erittäin uhanalaiselle saimaannorpalle liikaa.

Vaihtamalla verkot katiskoihin Saimaalla kalastavat estävät monta turhaa norppakuolemaa. Oikeanlaisella katiskakalastuksella suojellaan myös Saimaan uhanalaisia lohikaloja, joita verkkokalastuksessa jää satunnaisesti sivusaaliiksi.