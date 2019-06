Juvalle uusi Matkahuolto-asiamies, yrittäjää aloittaa M&M-Palvelut 

0

Juvalla aloittaa toiminnan uusi Matkahuolto-asiamies M&M Palvelut Oy maanantaina 1. heinäkuuta. Asiamiehen palveluvalikoimaan sisältyy Matkahuollon Pakettipalvelut.

Matkahuolto-asiamies sijaitsee tutussa osoitteessa Kauppakuja 3, 51900 Juva. Asiamiehen tavoittaa puhelimitse numerosta 0400 561 149 ja sähköpostitse osoitteesta asiamies.juva@matkahuolto.fi.

Matkahuolto-asiamies palvelee maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 8–15 ja tiistaisin ja torstaisin kello 10–18.

Asiamies huolehtii myös alueen nouto- ja jakelukuljetuksista. Kuljetustilaukset voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse.

Matkahuolto kuljettaa niin kuluttajien kuin yritysten paketit, esimerkiksi satojen verkkokauppojen lähetykset, edullisesti ja nopeasti kaikkialle Suomeen.

Pakettipalvelujenilmainen palvelunumero kuluttajille0800 132 582 on avoinna ma-pe klo 7–21 ja la klo 9–17.

Matkahuollon bussilipuilla ja matkakorteilla voi matkustaa lähes kaikkien yksityisten bussiyritysten vuoroilla kautta maan. Matkakorttien lisälataukset voi hoitaa kaikilla R-kioskeilla ja busseissa.

Kertaliput voi ostaa Matkahuollon verkkosivuilta ja Bussiliput-mobiilisovelluksen kautta. Matkahuollon valtakunnallinen aikatauluhaku palvelee osoitteessa matkahuolto.fi. Aikataulut voi tarkistaa myös puhelimitse Matkahuollon palvelunumerosta 0200 4000, joka on avoinna kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Puhelun hinta on 1,99 €/min + pvm.