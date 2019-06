Talkoomatka Sortavalaan, osa 3: Talkoot Vanhalla hautausmaalla – talkootyötä oli juuri sopivasti, ettei aika käynyt pitkäksi

0

Kaatuneiden muistopäivä mielissä siirryimme bussilla Sortavalan vanhalle hautausmaalle, jossa istuteltiin kukkia sukulaistemme haudoille ja haravoitiin käytäviä roskista.

Talkootyötä oli juuri sopivasti, ettei aika käynyt pitkäksi. Kuten jo tuli mainittua, Säätiö on neuvotellut alueen hoidon käytännön toteuttamisesta kaupungin johdon kanssa.

Säätiö maksaa vuosittain öljynporauslautalta eläkkeelle jääneelle Jurille korvauksen siitä, että hän vuosittain niittää kaksi kertaa kasvaneen heinän, nostaa kaatuneita hautakiviä maasta ja asettaa koirien ulkoiluttamista kieltävät kilvet alueelle.

Hänen työnsä ansiota on, että koko alue on pysynyt siistinä eikä sitä enää ole käytetty muihin tarkoituksiin, kuten julkijuopotteluun.

Säätiön edustajat pitävät myös yhteyttä kaupungin johtoon, joka on luvannut estää alueen käytön muihin tarkoituksiin ja sen pysymisen historiallisena hautausmaa-alueena.

Sortavalan piirin johtajajana vuodesta 2013 lähtien on toiminut Sergei Krupin. Hänet on valittu Sortavalan kaupunginjohtajaksi kolmen valtapuolueen tuella. Krupin on kotoisin Sortavalasta ja hän palasi vuonna 2007 insinööriopintojensa jälkeen rautatieaseman päälliköksi kotikaupunkiinsa.

Krupinin edeltäjän edeltäjä, pitkäaikainen kaupunginjohtaja, suomeakin puhuva, Valeri Varja asuu myös kaupungissa. Isoisäni haudalta katosi alkuperäinen kivi tuntemattomille teille. Sukumme keskuudessa arvailut katoamisen syistä ovat melko saman suuntaisia, mutta vanhimman enoni perhe hankki ja pystytti paikalle toisen muistokiven, joka on saanut olla rauhassa.

Liekö siihen vaikuttanut enoni vaimon, Mirkku- tädin vetoomus: ”Sie Valer, piä nyt huol, et tää kiv säilyy!”

Talkoourakkamme valmistui puolille päiville, ja Raija-vamoni kanssa siirryimme hotellille kävellen, koska matka ei ole pitkä. Talkookahvit piti juoda evankelisluterilaisessa kirkossa, mutta salin oli varannut suuri ruokalijaryhmä.

Kirkko tiloineen on siis aktiivisessa käytössä. Kirkon syntyvaiheista voi mainita, että piispa Matti Sihvonen kutsui 1993 koolle eri yhteisöjen edustajia pohtimaan mahdollisuuksia tukea hanketta uuden kirkon rakentamiseksi Sortavalaan Suomesta käsin.

Tarkoitukseen perustettu tukiryhmä ja se sai tehtäväkseen varojen kokoamisen ja kirkkohankkeen toteuttamisen yhdessä Sortavalan seurakunnan ja kirkon suunnittelukilpailun voittaneiden petroskoilaisten arkkitehtien kanssa. Tukiryhmän sihteeri, Jäppilän entinen kirkkoherra Antero Paananen vastasi hankkeesta Venäjän puolella.

Työt alkoivat Karjalan kadun varrella, entisen maalaiskunnan kunnanviraston tontilla syksyllä 1996. Kirkko valmistui keväällä 1998, mutta suunniteltua kokoaan pienempänä. Seurakuntaa on johtanut vuodesta 2007 alkaen kirkkoherra Anton Serzhanov.

Lauantaipäivä kuluikin talkoiden jälkeen omatoimisessa tutustumisessa kaupunkiin ja kaupunkilaisiin. Niinpä suuntasimme Raijan kanssa torille, jossa oli markkinat.

Tarjolla oli monenlaista. Omenapuuntaimet, tomaatin- ja erilaisten vihannesten taimet tekivät kauppansa. Myös hunaja eri muodoissaan näytti kiinnostavan.

Ostimme kotitekoista sianlihamakkaraa vaikka mieli teki enemmän savukalaa. Tarjolla oli myös pientä purtavaa, niinpä ostimme shaslikit, jotka nautimme läheisessä pöydässä sortavalalaisperheen seurassa, kun ensin olin kohteliaasti kysynyt, onko pöydässä tilaa.

Perivenäläisten esittäytymismuodollisuuksien jälkeen sanoin olevamme nyt äitini synnyinkaupungissa vierailulla.

Kerroin myös olleemme talkoissa hautausmaalla ja istuttaneemme ruusun isoisän haudalle.

Perheen rouva kertoi olevansa myös Sortavalassa syntynyt ja perheen viihtyvän kaupungissa oikein hyvin. Tyttäretkin olivat lähdössä koulun retkelle Sotsiin, Mustallemerelle.

Rouvan kommentoidessa käyntiämme vanhalla hautausmaalla, hänen sanoissaan oli aistivinani aidon myötäelämisen suomalaisten haluun käydä juurillaan Sortavalassa.

Totesimmekin, että kaupunkiin on syntynyt kokonaan uusi sukupolvi, joka tuntee sen myös kotikaupungikseen.

Mukavan keskusteluhetken jälkeen toivottelimme toisillemme kaikkea hyvää, ja meidät puolestamme toivoteltiin tervetulleita uudelleen Sortavalaan.

Sortavala-hotellissa nautitun aamupalan ja puuron jälkeen lähdimme kotimatkalle kohti Värtsilää. Poikkesimme Ahinkoskella, joka muodostuu Tohmajoen monihaaraisesta virtaamasta.

Paikalle on rakentunut monenlaista matkamuisto- ja tuliaispuotia. Uutta on kävelyreitistö, joka seurailee lepotasanteineen koskiuomia.

”Öljymäen” , (Kafe Kolmas), jälkeen rajamuodollisuuksista selviydyttyämme poikkesimme pikaisesti Tax Freessä sen valikoimaan tutustuen. Paluumatka ja bussin tyhjeneminen sujui päivänvastaisessa järjestyksessä eli olimme Laukaan matkahuollossa Raijan kanssa viimeiset autosta poistuneet talkoolaiset.

