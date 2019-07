Grotenfeltin elokuvamaailma – Juvalla nähdään elokuvaohjaajan ja arkkitehdin kesäinen elokuvasarja

0

Heijastuksia-elokuvaessee Wrightin maalariveljeksistä (2017) aloittaa Toenperän Juvan kirjaston kesäisen elokuvasarjan keskiviikkona 3. heinäkuuta.

Neljänä heinäkuisena keskiviikkona kirjastossa nähdään Georg Grotenfeltin elokuvia.

Georg Grotenfelt on elokuvantekijänä esseistikko ja dokumentaristi, jonka aiheita ovat olleet Joroisten herraskartanot, suomenruotsalaiset kirjailijat, taiteilijat sekä rakentajat.

Mutta aihevalikoimassa ovat myös juvalaiset Luoteri Surf sekä kultamitalistimme Kalevi Hämäläinen. Hän on tehnyt elokuvia televisiolle yhteistyössä Yleisradion kanssa. Uusimmat elokuvat hän on tuottanut omassa Nostalgia Film -yhtiössään.

Muut Juvalla nähtävät elokuvat ovat Kalevi – kunnianosoitus kultamitalihiihtäjälle (2002), Hermanfilmen (2012) Joroisten Vättilästä ja kolmen lyhytelokuvan kimara Rakentajat (2008), Jukka Mäkelän ateljeessa (2015) sekä Markku Keränen Hailuodossa (2018).

Grotenfeltin elokuvafestivaali huipentuu yhteistyössä Juvan lukion kanssa elokuussa, jolloin lukion auditoriossa nähdään Toisinajattelija (2018).

Ohjaaja Georg Grotenfelt kertoo elokuvistaan Gottlund-viikolla 3. heinäkuuta kello 16 Juvan kirjastossa ja 21. elokuuta kello 13.15 Juvan lukion auditoriossa. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Nähtävistä elokuvista Hermanfilmen kertoo 95 vuotiaasta Herman Parlandista, joka kalastaa, pyöräilee, saunoo, tekee taloustöitä ja vaeltaa metsissä Joroisten Vättilässä. Ja kertoo samalla vanhemmista veljistään Henrystä, Oscarista ja Ralfista.

Rakentajat on dokumentti talkoista Valtimon Murtovaaran erämaatilalla. Toisinajattelija kertoo Pentti Linkolasta, hänen yhdestä päivästään.

Georg Grotenfelt syntyi Helsingissä 1951. Hän on ammatiltaan elokuvaohjaaja ja arkkitehti.

Arkkitehdiksi hän valmistui Teknillisestä korkeakoulusta 1980 ja Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen dokumenttilinjalla hän opiskeli 1994–1996. Hänellä on ollut arkkitehtitoimisto vuodesta 1982. Puurakentamisen professorina Teknisessä korkeakoulussa hän toimi vuosina 2001–2003.

Grotenfelt on viettänyt lapsuudesta lähtien lomiaan Juvalla Wehmaan kartanossa ja suunnitellut Juvalle pientaloja, lomarakennuksia, maalaistalojen peruskorjauksia sekä Shellin huoltoaseman. Kaikkein tunnetuin lieneen alunperin Asutusliiton rakentama Ararat- lomakeskus Salajärven rannalla.

Grotenfeltin elokuvamaailma on Toenperän Juvan kirjaston sekä Päivi Lehmusvuoren ja Piia Häkkisen tuottama tapahtuma, joka toteutetaan yhteistyössä Juvan lukion, Juvan seurakunnan ja Juvan kultturitoimen kanssa. Tapahtumaa tukee Juvan kulttuuri ry.

