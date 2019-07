Verkot tappoivat kaksi kuuttia lähes heti kalastusrajoitusten päätyttyä – Suomen luonnonsuojeluliitto toivoo kalastamista norppaturvallisilla pyydyksillä

0

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut keväiset verkkokalastusrajoitukset päättyivät 30. kesäkuuta. Metsähallitukselta saadun tiedon mukaan heti 1. heinäkuuta ilmoitettiin ensimmäisestä kuutin verkkokuolemasta Pihlajavedellä, vain 12 tuntia rajoitusten päättymisestä. Toinen hukkumistapaus tuli tietoon tänään 2. heinäkuuta.

Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa tiedotteessaan, että verkkokalastuksen norpalle aiheuttama ahdinko ei ole kadonnut mihinkään.

– Vuosittain kuutteja ja jopa aikuisia norppia kuolee vapaa-ajan kalastajien kalaverkkoihin. Vuodesta 2005 lähtien verkkoihin on varmistetusti hukkunut jo uskomattomat 72 yksilöä. Huomattavaa on myös, että vain osa saimaannorpan kuolleisuudesta – myös kalanpyydyskuolleista – tulee tietoon. Todellinen kuolleisuus on arviolta lähes kolme kertaa suurempi kuin havaittu.

Liiton mielestä saimaannorpan suojelun hyväksi laaditut kalastusrajoitussopimukset ja asetus eivät nykyisellään riitä suojaamaan arvokasta aarrettamme Saimaalla. Rajoitukset ovat puutteelliset niin ajallisesti kuin alueellisestikin.

– Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen ja kanta on pirstoutunut Saimaan eri vesistöalueille. Joka ikinen saimaannorpan kalanpyydyskuolema on liikaa ja vaikeuttaa kannan kasvua kohti suotuisan suojelun tasoa.

Suomen luonnonsuojeluliitto vetoaakin kaikkiin Saimaalla kalastaviin: jättäkää verkot ja löysänieluiset laskematta veteen. Kalastakaa norppaturvallisilla pyydyksillä, eli tiukkanieluisilla katiskoilla, vieheillä ja ongilla.

Tämän lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että seuraavalla norpan suojaksi tehtävällä pyydysrajoitusasetuskaudella koko saimaannorpan elinalue on saatava vapaaksi norpalle vaarallisista pyydyksistä, ympäri vuoden.

Saimaannorppia on viimeisen kanta-arvion mukaan hieman alle 400 yksilöä. Se ei ole vielä suotuisan suojelun taso eikä saimaannorpan sukupuuton uhka ole väistynyt. Viime talvena saimaannorpan pesintä sujui hyvin, mutta pesälaskentaolosuheet olivat vaikeat. Kuutteja syntyi yli 70, joista tietoon tuli vain yksi pesäkuollut.