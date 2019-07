Välivuosi Saimaan Teatterista – Wilhelm Grotenfelt keskittyy tänä kesänä muun muassa hoitamaan pientä tytärtään

0

Tämä kesä ja tämä vuosi ovat erilaista aikaa Saimaan Teatterin perustajalle Wilhelm Grotenfeltille.

Juvalaislähtöinen näyttelijä ei vietä kesää teatterin kiertueella, vaan keskittyy sen sijaan muun muassa hoitamaan pientä tytärtään. Saimaan Teatteri starttasi 24. kesäkuuta Juvalta kiertuekaudelleen.

Kuukauden ajan teatteri käy 15 paikkakunnalla partiolaisten Lola-aluksella. Wilhelm Grotenfelt siirtyi täksi kaudeksi teatterin taustajoukkoihin.

Grotenfeltin kesään kuuluu nyt enemmän vapaata aikaa.

– Saimme perheenlisäystä talvella, ja itse asiassa pitkälti sen vuoksi pidänkin välivuotta Saimaan Teatterista. Ajattelin, että nyt minä otan pienokaiselle aikaa.

Wilhelm Grotenfelt sekä puolisonsa Sanni Pekkala aikovat olla tänä kesänä aiempia vuosia enemmän Juvalla Grotenfeltin kotipaikalla Wehmaan kartanossa.

Vaikka ”välikesää” pitääkin, Grotenfelt on muuten teatterin toiminnassa aktiivisesti mukana. Hän sanoo kuitenkin halunneensa antaa teatterin tämän vuoden produktion valmistelulle työrauhan.

– Juvan ensi-iltaan menen, ja odotan innolla mitä meidän porukka on saanut aikaiseksi

Grotenfelt sanoo teatteriyhteisön pyrkineen toimintamalleiltaan demokraattisemmaksi. Enää ei ole yhtä teatterinjohtajaa, vaan päätökset tehdään yhdessä.

– Tarkoitan esimerkiksi sitä, millaista teosta lähdetään seuraavana vuonna tekemään. Jos tarvitaan vaikkapa lisää ulkopuolisia näyttelijöitä tai ohjaajaa, niin puhutaan ja päätetään yhdessä siitä ketä lähdetään kysymään.

Tälle vuodelle Saimaan Teatteri sai muutaman tukijan avulla taloutensa vakautetuksi, ja myös ensi vuoteen Grotenfelt suhtautuu luottavaisesti. Viime vuonna teatteri piti välivuoden rahoituksellisista syistä. Pienten näyttämöiden lipunmyynti ei kata kaikki kuluja, joten ulkopuolista tukea tarvitaan.

– Toiminta jatkuu ehdottomasti vuonna 2020, ja toukokuun alussa meillä oli jo ensimmäinen tapaaminen, jossa lähdettiin pohtimaan ensi vuotta.

Wilhelm Grotenfelt perusti Saimaan Teatterin vuonna 2014, ja sytykkeen se sai ruotsinkielisestä Skärgårdsteatern -teatterista. Se on toiminut puolen vuosisadan ajan saaristoalueella, ja Grotenfelt oli sen toiminnassa mukana kesällä 2011.

– Sinä kesänä minulle tuli ajatus, että tällainen konsepti voisi toimia myös Saimaalla.

Porukka lähti hyvin mukaan seilaamaan Saimaalle ja esittämään teatteria, ja Saimaan Teatteriin vakiintui tiivis porukka, joka on kasvanut vuosi vuodelta. Nykyään Saimaan Teatteriin kuuluu 14 jäsentä. Tänä vuonna uutta on se, että kiertue laajenee Pohjois-Savon suuntaan.

Grotenfeltin mukaan Saimaan Teatterin tavassa toimia on monia hyviä puolia.

– Yksi taiteellinen tavoite on se, että voimme tehdä sellaista teatteria, joka ei ole ihan perinteistä kesäteatteria. Lähdemme liikkeelle meidän omista taiteellisista lähtökohdistamme.

Lisäksi erikoinen piirre on, että Saimaan Teatteri menee juuri niihin pieniin kyliin, joissa ei välttämättä ole ammattiteatteria.

– Yleisö on aina ottanut meidät hyvin vastaan, ja olemme aina pyrkineet tekemään jotakin sellaista, joka koskettaa sekä meitä että yleisöämme. Aina kun olemme lähteneet miettimään, mitä haluamme lavalle tuoda, pohdinnassa on aina mukana se, että aihe olisi jollakin tavalla kytköksissä Saimaaseen tai esityspaikkaan.

Tämänvuotinen esitys ”Saimaan Demokraattinen Tasavalta” ammentaa paikallisia aiheita. Lähtöpiste on Heinäveden kaivoshanke ja sen vaikutukset Saimaaseen ja saimaalaisiin. Saimaan Demokraattinen Tasavalta on kyläkokous, jossa pohditaan, mitä hyötyjä ja haittoja kaivos tulee aiheuttamaan. Mikä on demokratian nykytila saimaalaisten kokemuksissa?

Grotenfeltin mielestä noin kuukauden kestävällä Saimaa-kiertueella yhdistyy luontevalla tavalla työ ja vapaa-aika.

– Vaikka kiertue on hyvin työntäyteinen, se on kuitenkin 3-4 viikkoa Saimaalla. Lisäksi Saimaan Teatterissa pääsee hyvään kontaktiin yleisön kanssa. Usein esimerkiksi ennen ja jälkeen esitysten keskustellaan sekä vaihdetaan ajatuksia ihmisten kanssa.

Teatteritaiteen maisteriksi eli näyttelijäksi vuonna 2013 valmistunut Wilhelm Grotenfelt asuu ja työskentelee enimmäkseen Helsingissä. Hän on jäsenenä ja tuottajana ruotsinkielisessä Sirius teatern -ryhmässä. Ryhmä kuuluu Universum-teatteritaloon, jossa on neljä ryhmää, ja jokainen niistä tekee yhden produktion vuodessa.

Sirius teatern ja Saimaan Teatteri ovat Grotenfeltin vuodenkierrossa kiinteät asiat, ja muutoin hänen työnsä koostuvat etupäässä kertaluonteisista projekteista. Esimerkiksi loppukeväällä hän oli mukana Rexit-näytelmäfestarilla, jossa kantaesitettiin uusia suomalaisia käsikirjoituksia.

Nyt siis on aikaa enemmän oleilla juvemmalla.

– Kun menen kotipuoleen, niin ikinä ei tarvitse olla joutilaana. Aina on jotakin tekemistä ja joudun johonkin hommiin. Mutta mikäpä Juvalla on ollessa, kyllä viihdyn.

Wilhelm Grotenfeltin puoliso Sanni Pekkala on opiskellut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi ja he ovatkin tehneet yhteistyötä juurikin Juvalla. Kun Grotenfelt käsikirjoitti ja ohjasi Lukioteatterin Himorock – enempää et saa -esityksen, Pekkala toimi siinä koreografina.

Juvan lukion ja Lukioteatterin aikoja opiskelijana, näyttelijänä ja myöhemmin käsikirjoittajana sekä tuottajana Grotenfelt muistelee lämmöllä.

– Se, että pääsin Juvalla tekemään, kokeilemaan ja kokemaan teatteria, niin totta kai se oli suuri vaikutin, että lähdin hakemaan teatterialalle kouluun.

Hän kirjoitti Juvan lukiosta ylioppilaaksi 2006 ja näytteli Lukioteatterista kolmena lukiovuotenaan.

Grotenfelt on käynyt katsomassa Lukioteatterin esityksiä, ja edelleen hänellä on haave, joka liittyy Juvan lukioteatteriin.

– Olen ajatellut, että jos vielä voisin palata Juvan lukioteatteriin. Tiedän, että se vaatii aikaa ja sitoutumista, mutta haluaisin palata – jos vain saisin muut työt sillä tavalla järjesteltyä, että lukioteatterille riittäisi aikaa.

Grotenfelt pelaa myös jalkapalloa 6. divisioonan FC Football club -joukkueessa.

Tämä juttu on julkaistu 6.6. ilmestyneessä Juvan Kesälehdessä

