Metsähallitus ja ministeri Mikkonen kehottavat välttämään verkkokalastusta saimaannorppa-alueilla

0

Metsähallitus vetoaa yhdessä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen kanssa Saimaalla kalastavia välttämään verkkokalastusta norppa-alueilla myös heinäkuussa. Saimaannorpan keskeiset elinalueet löytyvät Metsähallituksen verkkosivuilta.

– Vaikka verkkokalastuskielto Saimaalla on päättynyt kesäkuun loppuun, on riski kuuttien kannalta edelleen suuri, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Verkkokalastus on saimaannorpan suurin uhka. Sitä tulisi välttää norppien vakituisilla elinalueilla myös heinäkuussa, koska verkkoihin kuolleista saimaannorpista noin 80 prosenttia on alle 24-kiloisia kuutteja. Keskimäärin saimaannorpan poikanen saavuttaa 24 kilon painon elokuussa.

– Verkkokalastuskuolemat aiheutuvat usein inhimillisestä oletuksesta, että verkkokalastuskiellon päätyttyä verkkokalastus Saimaalla olisi vaaratonta kuuttien kannalta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, ministeri Mikkonen toteaa.

Metsähallitus opastaa Saimaalla kalastavia etsimään tietoa norppien kannalta turvallisesta katiskakalastuksesta. Tietoa löytyy helposti esimerkiksi internetistä.

– Metsähallituksen suositus norppien kannalta turvallisten pyydysten käytöstä Saimaalla on syytä ottaa vakavasti. Jotta kuuttien hukkumiset verkkoihin vältetään, alueella tulee kalastaa vain norppaturvallisesti, Mikkonen sanoo.

– On tärkeää, että maa- ja metsätalousministeriö on ilmaissut aikeensa perustaa syksyllä laajapohjaisen yhteistyöryhmän pohjustamaan seuraavan valtioneuvoston kalastusrajoitusasetuksen valmistelua. Saimaan verkkokalastusrajoituksia on selvästi syytä tiukentaa.