Juvan virastotalon hinnaksi 1 500 euroa – Savonlinna hyväksyi tehdyn tarjouksen

0

Savonlinnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 1 500 euron tarjouksen, joka on tehty kesäkuussa Juvan virastotalosta. Kaupunki omistaa rakennuksen nykyään.

Rakennus on ollut julkisessa myynnissä vuonna 2018 Huutonet.com-verkkosivustolla. Huutokaupassa ei saatu yhtään tarjousta. Sen jälkeen taloa on myyty Kiertonet-huutokaupan kautta, mutta sen kautta saatu ostotarjous peruuntui.

Viimeksi kohde oli uudelleen Huutokaupat.com-sivustolla myynnissä, ja siitä tehtiin 1 500 euron tarjous. Tarjouksen teki Eerola Finland Oy 79.

Juvan virastotalossa ovat vuokralaisina Posti, poliisi ja Telia. Poliisilla on tällä hetkellä talossa taukotila, jonka poliisi on irtisanonut ensi syyskuusta alkaen.

Rakennuksen vuosivuokratuotot olivat viime vuona 37 000 euroa ja kaikki ylläpitokulut 33 000 euroa vuodessa. Kiinteistöhuoltokulut ovat olleet noin 20 000 euroa per vuosi. Rakennuksen kirjanpitoarvo on 48 750 euroa.

Virastotalon lattiapinta-ala on 2 400 kerrosneliömetriä, ja tontilla on kokoa runsaat 3 000 neliömetriä.

Juvan virastotalo siirtyi Savonlinnan kaupungin omistukseen vuonna 2016, kun kaupunki käytti etuosto-oikeuttaan Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen entiseen kampusalueeseen. Valtion Senaatti oli alunperin myynyt virastotalon ja kampusalueen rakennuksineen samalla kauppakirjalla kiinteistösijoitusyhtiö Royal Houselle.