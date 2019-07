Kolumni: Olisiko tämä  se kesä?

0

Kesät eivät ole veljiä keskenään. On jäätelöltä ja vahingossa nielaistulta järvivedeltä maistuvia lapsuudenkesiä ja on teinikesiä, jolloin valvotaan öitä kuunnellen volyymit kaakossa aamun pikkutunneilla kyyneleen silmäkulmasta pusertumaan saavia rakkauslauluja.

On noin parikymppisille tyypillisiä lomattomia kesiä, jotka käytetään tienaamalla paljon kaivattua täydennystä tunnetusti niukkaan opiskelijabudjettiin ja on lähes huomaamatta ohi lipuvia ruuhkavuosia elävien kolme-nelikymppisten kesiä.

On kesiä, joina juostaan ensimmäinen maraton tai mennään naimisiin. On kesiä, joina suomalaisurheilijat todella kykenevät lunastamaan heihin kohdistuvat järkälemäiset odotukset nappaamalla olympialaisista useamman mitalin – ja sitten on kesiä, jolloin heidän kaikkien kohtalona tuntuu olevan jäädä mitalisijojen ulkopuolelle.

Joinain kesinä kotipuutarhan omenapuut tuottavat jättisadon, toisina ne hädin tuskin kukkivat. Siinä missä yhtenä kesänä tulee saunottua melkein joka ilta, tarvitsee toisen kesän saunomiskertojen laskemiseen hyvässä lykyssä ainoastaan yhden käden sormet.

Sellaisia ovat kesät, vaihtelevia ja arvaamattomia. Itse asiassa, nyt kun oikein pähkäilen, en tahdo löytää kuin yhden jokseenkin kaikkia kesiä yhdistävän tekijän: ainaiset huonot ilmat. Tieteellisesti tarkasteltuna teoriani ei tietenkään kestä päivänvaloa, mutta väitän sitä silti tarkastelemisen arvoiseksi.

Kaipaatko perusteluja? Ensinnäkin pyytäisin sinua muistelemaan viimeksi käymääsi kesään liittyvää keskustelua. Olen aivan varma, että jossain vaiheessa, ehkä melkein kuin varkain, tulit voivotelleeksi turhan runsasta satamista ja haikailleeksi ehdottomasti liian vähälle jääneiden aurinkoisten päivien perään. Epäilen sinun ja keskustelukumppanisi lausuneen myös jotain liittyen kesäkuiden kylmyyteen ja elokuiden lämpimyyteen. Ehkä sivusitte keskustelussanne ilmastonmuutostakin.

Yksi on joka tapauksessa varmaa: kahden suomalaisen välinen kesäaiheinen juttutuokio päättyy noin 100 prosentin varmuudella yhteiseen näkemykseen suomen suven lyhyydestä ja vähälumisuudesta.

Nyt edessä on jälleen kesä. Yksi uusi ja koskaan ennen kokematon, kaikista aiemmin koetuista enemmän tai vähemmän eroava kesä. Kuten todettua, se on mitä suurimmalla todennäköisyydellä turhan pilvinen ja sateinen, mutta jaksakaamme silti pitää toivoa yllä. Ehkä tänä juhannuksena vihdoin paistaa, läpi koko keskikesän juhlan. Pidetään peukkuja.

Juhannussäähän liittyvien toiveiden lisäksi kesään on tapana ladata roppakaupalla myös muita odotuksia. Olisiko tämä ehkä lopulta se kesä, jolloin rakastut tulisesti? Tai ehkä tänä kesänä ihan oikeasti luet kaikki talven aikana yöpöytäsi kulmalle kasaantuneet kirjat? Entä miten olisi: haistattaisitko vihdoin pitkät kesäkunnolle ja nauttisit täysillä uutuusjäätelöistä ja grilliherkuista?

Mikä ikinä kesähaaveesi onkaan, tämä vois olla oikea aika sen toteuttamiseen.

Suvi Peltola

Kirjoittaja on opintovapaalla oleva Juvan Lehden toimittaja.

Tämä juttu on julkaistu 6.6. ilmestyneessä Juvan Kesälehdessä, joka on telinejakelussa muun muassa Juvan K-Supermarketissa, Juvan S-marketissa ja Juvan ABC-liikenneasemalla.

Tämän linkin kautta pääset myös lukemaan Kesälehden näköislehtiversion: https://magg.io/ub6icy/1