Perennat iso hiljainen perhe – Vanha Kilkkilä auki  yleisölle jo 13. kertaa tänä kesänä

0

Vanha Kilkkilä Juvan Tuhkalassa on Liimataisen perheen koti ja puutarha, joka on avoinna avoinna yleisölle heinäkuun ajan. Myös syksylle on sovittu muutamia tilausryhmiä.

Vanhan Kilkkilän historiaa tunnetaan 1500-luvun loppupuolelta saakka. Tilaa on asuttu ja viljelty läpi vuosisatojen.

Nykyisille omistajille tila siirtyi vuonna 2000, jolloin se oli ollut parikymmentä vuotta autiona. Nimi Vanha Kilkkilä tulee Kilkkien suvulta, joka viljeli tilaa vuodesta 1755 aina 1980-luvun alkuun.

Tilan päärakennus kantaa pitkiä perinteitä. Se on seisonut nykyisellä paikallaan ainakin vuodesta 1853. Liimataiset ovat kunnostaneet taloa vanhaa kunnioittaen.

Liimataisten puutarha on ollut avoinna yleisölle kesästä 2007 alkaen. Uusi puutarhakausi ja avaaminen yleisölle vaativat monenlaista työtä. Ensimmäiseksi tutkitaan ja raivataan talvituhot. Puutarhan maisema on aina uudenlainen talven jälkeen.

– Viime talvi teki paljon tuhoja. Esimerkiksi pihan suurista salavista repesi kokonaisia oksia irti, Mari Liimatainen sanoo.

Raivaamisen ja yleisen järjestelyn jälkeen odotellaan rikkaruohojen nousemista. Kaikki paikat kitketään kerran. Loppukesän ajan kitkeminen on ylläpitämistä.

– Talon herraväki nuohoaa nurmikoita, Liimatainen sanoo ja naurahtaa.

Nurmikko vaatii useamman leikkauskerran, jotta se tuuheutuu kauniiksi. Vanha Kilkkilä on perheyritys. Jussi Liimatainen suunnittelee kahvilan tuotteet ja leipoo ne, perheen teini-ikäiset lapset osallistuvat töihin sekä kahvilassa että puutarhassa.

Mari Liimatainen innostui puutarhanhoidosta teini-ikäisenä. Äidin mummon mökilllä ei ollut tekemistä, joten hän alkoi kitkeä ison kiven maksaruohoja ja mehitähtiä esiin. Liimatainen hurahti, ja on siitä saakka möyrinyt mullassa. Puutarhurina hän arvostaa vuoden kiertoa ja luonnon viisautta.

– Sitä voi kuvitella valitsevansa kasvit, mutta luonto tekee päätökset, Liimatainen sanoo.

Luonnon rytmiin liittyy myös se, että Vanhassa Kilkkilässä ei juuri ole kesäkukkia, vaan monivuotisia perennoja. Liimataiselle perennat ovat kuin suuri hiljainen perhe, jonka jäsenet etsivät puutarhasta paikkansa tarpeidensa ja elinkaarensa mukaan. Juuri nyt hän ei tiedä, kuinka monta jäsentä perheeseen kuuluu, koska talvi kuritti ankarasti puutarhaa.

Puutarhaunelmat Vanhassa Kilkkilässä liittyvät onnistuneeseen ikääntymiseen. Liimataisen mukaan paikan historia näkyy kaikessa ja sitä on kuunneltava, kun puutarhaa laitetaan. Unelmat syntyvät paikasta.

Vanhan Kilkkilän pellot on vuokrattu luomuviljelyyn. Joitakin vuosia sitten vuokralaisen kanssa tuli puhetta, että hän ei käytä pellon päätä, koska siellä on niin kivistä. Liimataiset päättivät ottaa pellon osaksi puutarhaa. Selvisi, että peruskallio on aivan pinnassa. Näin syntyi kalliopuutarha ja ruusutarha.

– Ruusut alkavat olla suuria ja ovat kohta parhaimmillaan, Liimatainen sanoo.

Kesäiltoina pääskyset keräytyvät syömään kallion yläpuolelle, koska sen keräämä lämpö houkuttelee hyttysiä.

Vanha Kilkkilä on myös kuvataitailija Mari Liimataisen työtila. Kilkkilan tallin ylisillä ja aitoissa sekä puutarhassa on ollut vuosien varrella erilaisia taidenäyttelyitä. Taidetta on ollut sekä Liimataiselta itseltään että vierailevilta taiteilijoilta.

Tällä hetkellä Liimatainen työskentelee Mäntyharjussa kuntataiteilijana. Tehtävä sisältää monenlaista toimintaa kerho-ohjauksista tapahtumatuotantoihin. Ytimessä on yhteisötaide ja yhteisöllisyyden luominen taiteen kautta. Taide muokkaantuu yhteisön mukaan. Liimatainen on huomannut, että kuntataiteilijalla on hedelmällinen näköala kuntaorganisaatioon.

– Taide voi tuoda luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja aivan uusiin paikkoihin, Liimatainen sanoo. Hän on kuntataiteilijuudesta innoissaan ja toivoo, että malli leviäisi muuallekin. Osa-aikainen kuntataide lisäisi ammattitaitelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja toisi melko yksinäiseen taiteilijan työhön kohtaamisia ihmisten kanssa.

Kesän ponnistus Mäntyharjussa on Taideasema, joka avataan 15. kesäkuuta. Liimatainen koostaa parhaillaan asemalle yhteisöllistä virkkuutyötä.

– Voi olla, että tämä kesä Kilkkilässä mennään puutarhan voimin, Mari Liimatainen sanoo.

Puutarha on ollut avoinna yleisölle kesästä 2007 alkaen.

Vanha Kilkkilä on myös kuvataiteilija Mari Liimataisen työtila.

Mari Liimatainen

Puutarhaharrastaja ja kuvataiteilija, joka nauttii kitkemisestä.

Mäntyharjun kuntataiteilija 2019 vuoden loppuun.

www.vanhakilkkila.fi

Tämä juttu on julkaistu 6.6. ilmestyneessä Juvan Kesälehdessä, joka on telinejakelussa muun muassa Juvan K-Supermarketissa, Juvan S-marketissa ja Juvan ABC-liikenneasemalla.

Tämän linkin kautta pääset myös lukemaan Kesälehden näköislehtiversion: https://magg.io/ub6icy/1