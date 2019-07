Kuosmalan Kyläyhdistys vie luontoretkelle useisiin luontokohteisiin, kuten esimerkiksi kolmelle koskelle 

0

Juvan Kuosmalan kyläyhdistys järjestää lauantaina 13. heinäkuuta tutustumisretken kylän luontokohteisiin. Kohteina ovat kolme koskea eli Inkilänkoski, Rävykoski ja Siikakoski. Lopuksi käydään Hiidenmaalla sijaitsevalla Enkelinpesällä.

Retkelle lähdetään Juvan kirkolta kello 13 yhteiskuljetuksella, mikäli riittävä määrä osanottajia ilmoittautuu mukaan. Retkeen voi osallistua myös omalla kyydillä ja ensimmäinen tutustumiskohde on Inkilänkoski Siikakosken tien varressa kello 13.30.

Inkilänkoski sijaitsee Inkilän kartanon mailla ja se yhdistää Syysjärven Rautjärveen. Koskella on pituutta noin 500 metriä ja pudotuskorkeus on 2,9 metriä.

Rautjärven ja Evotun välissä on Kotukoski. Järvien välinen korkeusero on vain 0,3 metriä. Kotukoski ei ole tutustumiskohteena.

Seuraava kohde on Rävykoski, joka myös on Siikakoskentien varressa. Rävykoski yhdistää Evotun ja Koskilammen. Koskella on pituutta noin 160 metriä ja pudotusta 4,2 metriä.

Rävykoski on perhokalastajien suosiossa. Paikallinen kalastuskunta istuttaa siihen taimenta, ja kalastuslupia voi hankkia verkkokaupasta. Rävykoskella on pysäköintipaikka ja laavu. Koskilammesta vesireitti jatkuu Siikakosken kautta Saimaaseen. Välillä juodaan pullakahvit Siikakosken entisellä kaupalla.

Siikakosken kuohuja voi ihailla maantiesillalta. Koskiosuuden pituus on noin 150 metriä ja pudotuskorkeus 3,2 m.

Kaikki kosket on aikanaan valjastettu pyörittämään sahoja ja myllyjä ja tuottamaan sähköä asukkaiden tarpeisiin. Vesistö on ollut myös tärkeä uittoreitti, jota pitkin puutavaraa on kuljetettu Saimaaseen ja sieltä edelleen puunjalostustehtaille. Nyttemmin kosket virtaavat vapaina.

Viimeinen kohde tunnetaan Enkelinpesänä. Se on siirtolohkareen hajoamisesta syntynyt luolasto, josta on löytynyt kalliomaalauksia. Niiden alkuperää ei ole kuitenkaan voitu vahvistaa. Paikalla on nuotiopaikka.

Luontoretki on avoin kaikille. Osallistumismaksu on 10 euroa, ja siihen sisältyy opastus, matkat ja kahvitarjoilu.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset retkelle: Paavo Ahonen, p. 040 9311 776 tai sähköpostilla p.papukka@gmail.com. Tapahtumaan voi ilmoittautua myös Kuosmalan kyläyhdistyksen Facebook-sivun kautta.