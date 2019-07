Euroopan toiseksi suurin – Lumikukassa on kuutisen tuhatta orkideaa

0

Orkideat valloittavat jälleen Suomen kesää, sillä orkideatarhuri Pekka Ranta on palannut Tuulikki-vaimonsa kanssa takaisin Juvan naapurikuntaan Sulkavalle.

Rannan Lumikukka-orkideatarha avaa ovensa kaikille orkideoiden ystäville heinäkuun puolen välin tienoilla.

Orkideoiden lisäksi Lumikukassa pääsee tutustumaan trooppisiin perhosiin, jotka ovat kesään mennessä kuoriutuneet koteloistaan ja lehahtelevat omassa katetussa tilassaan.

Pekka Ranta laskee, että Sulkavan Hasulassa nähdään kuluvana kesänä kuutisen tuhatta orkideaa. Määrä on 60 prosentia Rannan kaikista orkideoista.

– Noin 10 prosenttia jäi Portoon, jonne rakensimme orkideatalon Taina Saura Monteironn ja Manuel Monteiron perheen puutarhaan, ja 30 prosenttia kasveista jäi Azorien saarille. Portoon keräämme uudelleen Portugalin kuninkaan Luis I:n orkideakokoelmaa vuodelta 1879

Azorit on Atlantilla sijaitseva ja Portugalille kuuluva autonominen saariryhmä. Se sijaitsee noin 1 500 kilometrin päässä Lissabonista ja noin 3 900 kilometrin päässä Pohjois-Amerikan rannikolta.

– Kaukaisin orkideoiden kasvatuspisteeni on Azorien isolla saarella Fayalissa, ja toinen piste siis Euroopan toisella laidalla eli Sulkavalla. Välimatka näiden kahden tarhan välillä melkoinen, Ranta naurahtaa.

Pekka ja Tuulikki Ranta ehtivät pitää Lumikukka-orkideakokoelmaansa Sulkavalla 2000-luvun alusta lähtien. Lumikukka oli yleisölle avain tutustumispaikka.

Vuoden 2011 lopussa he jättivät Sulkavan, muuttivat Portugaliin ja veivät mennessään silloin 10 000 orkideaa. Portugalin-vuosia kesti viime kesään, jolloin he palasivat 6 000 orkidean kanssa Sulkavalle ja ovat lähtien laittaneet paikkoja kuntoon Lumikukassa.

Pekka Ranta kertoo, että Sulkavan Lumikukka on Euroopan toiseksi suurin orkideakokoelma. Suurin kokoelma on Hannoverissa.

– Hannoverin kuningassuku on se, josta kuningatar Elisabeth tulee, ja heillä on ollut suuri muotopuutarha, jonka viereisessä palmutalossa on orkideakokoelma. Se ei ole maailman suurin kokoelma, mutta on se maailman tärkein. Heillä on noin 23 000 orkideaa.

Lumikukan trooppiset perhoset Pekka Ranta hankkii lähinnä Englannista koteloina. Sulkavalla ne sitten kuoriutuvat.

– Suurimmat perhoset syövät elinaikanaan kahden neliömetrin verran sopivan ravintokasvin tai puun lehtiä. Perhosilla on samat lämpötila- ja kosteustoiveet kuin orkideoillakin.

Sulkavan Lumikukassa on noin 300-neliöinen orkideatalo ja 100-neliöinen perhostila. Lumikukka on entinen Sulkavan kunnan vanhainkoti, jonka Rannat hankkivat 2000-luvun alussa.

Miksi Rannat palasivat takaisin Sulkavalle?

Pekka Ranta sanoo, yhden tärkeän syyn olevan se, että Suomessa on melko turvallista operoida orkideatarhurina. Rannan mukaan tätä nykyä monissa maissa erilaiset virukset ja tuholaiset ovat uhkana esimerkiksi orkideoiden kasvatukselle.

– Esimerkiksi Australiassa ja Yhdysvalloissa näyttävät virukset ”hilluvan” käsittämätöntä tahtia, ja lisäksi on tuholaisia, jotka ovat tulleet myös Portugaliin. Löysimme tuholaisia, joita en ollut siellä koskaan nähnyt, mutta niitä ei ole Suomessa, jos olemme huolellisia, hän kertoo.

Sulkavan Lumikukan lisäksi Rannat pitävät orkideanäyttelyjä eri puolilla Suomea ja myös myyvät niitä. Lisäksi Lumikukan toimintaan kuuluu orkideoiden siementaimien myynti lähinnä Portugaliin.

