Rapion mylly luonnon keskellä – Myllykahvilan avaamisesta 20 vuotta tänä vuonna

Rapion mylly Juvalla on jauhanut viljaa jo reippaat 200 vuotta. Härkösen myllärisuku on isännöinyt myllyä yli 70 vuotta.

Viljanjauhatuksen sivussa Rapionkoski on jauhanut myös sähköä. Aikoinaan viime vuosisadan alusta aina 1950-luvun alkuun saakka koskisähköstä sai valon koko lähitienoo – nykyään enää myllyn pihapiirin rakennukset. Tosin nyt turpiini on remontissa, mutta toimintakunnossa taas, kun huolto ja remontti ovat ohi.

Rapion myllyn isäntäpari Lasse ja Pia Härkönen ovat isännöineet myllyä vuodesta 1997. Tänä kesänä tulee kuluneeksi 20 vuotta myllykahvilan avaamisesta. Merkkivuoden kunniaksi Rapiossa avataan Ukinniemi – rauhoittumis- ja mietiskelypolku kävijöille.

Ukinniemeen liittyy vahva perinneleima. Ukinniemi on paikka, jonne Rapion entinen isäntä, Lasse Härkösen Evert-isä vetäytyi viimeisinä kesinä istuskelemaan. Siitä tuli Evert-ukin sielun paikka.

Evertin matka päättyi Ukinniemen pihapolulle 1997. Nykyinen isäntäpari haluaa muistaa Evert-ukin sielunpaikkaa ja viimeistä taivalta avaamalla sammaloituneen polun matkailijan rauhoittumis- ja mietiskelypoluksi. Siellä aistii luonnon rauhoittavan voiman.

Veden ympäröimästä Ukinniemestä avautuu maisema Rapionjoelle. Hautomiskauden jälkeen vesilintuemot tuovat jokilammelle poikasensa soutelemaan. Suurissa kuusissa laulaa peipponen. Niemessä vallitsee lähes täydellinen luonnonrauha – poissa on kavala, äänekäs maailma.

Pia Härkönen sanoo, että Ukinniemen puista kulkija voi valita oman puunsa. Hän on omansa jo valinnut – ison ja komean kuusen. Sen neulaset tuntuvat kädessäkin pehmeiltä.

Luontoa Rapion Mylly tuo muutenkin vahvasti esiin. Myllykahvilan tuotteissa on käytetty oman myllyn jauhoja ja ryynejä, tuotu leivonnaisiin luonnon aitoja makuja esimerkiksi villiyrttejä. Myllykahvila aikoo tarjota myös kuusenkerkällä maustettuja erikoituotteita, leivonnaisia, kuusenkerkkäpannaria ja kahvia. Juhlavuoden merkeissä tarjolle tulee kylmäuutettua kahvia.

Pia Härkönen sanoo, että Rapion Myllykahvila ja miljöö haluaa olla omien arvojensa mukaisesti lähellä luontoa.

– Luontoteema on tärkeä. Luonnossa on hyviä aarteita. Luonnon läheisyydellä erottaudumme muista. Täällä on kaikki ympärillä – vesi, puut ja metsät, sanoo Pia Härkönen.

Myllykahvilakin 20 vuotta sitten syntyi käytännön tarpeesta. Matkailijat kävivät ihastelemassa myllymiljöötä, mutta myllärillä ei ollut paikkaa, missä tuotteitaan esitteli.

– Jo heti alusta Myllykahvilasta tuli suosittu. Myllyalueella käy tuhansia ihmisiä – jopa 17 000, Lasse ja Pia Härkönen kertovat.

