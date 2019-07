Juvalle avattiin Suomen ensimmäinen miehittämätön pientuottajien kauppa – saatavissa nyt noin 20 tuottajan luomutuotteita

0

Pientuottajien miehittämätön kauppa, laatuaan ensimmäinen, lanseerattiin avatuksi torstaina Juvalla. Kauppa sijaitsee ABC-liikenneasemalla Juvan Vehmaassa.

Kauppa on marraskuussa 2018 julkaistun Lähiapaja-verkkokaupa jatke, josta rekisteröityneet asiakkaat voivat ostaa paikallisten tuottajien kala- ja lihatuotteita sekä vihanneksia.

– Meille paikallisille tuottajille tämä on upea tilaisuus tavoittaa uusia asiakkaita. Myymme jo oman luomutilamme tuotteita verkossa ja miehittämätön kauppa on meille tervetullut lisämyyntikanava, sanoo Sappion luomutilan Alexandra Lindqvist.

– Lähiapaja-kauppa perustuu Nordic ID:n lanseeraamaan automatisoituun S/MART-kauppakonseptiin, joka skaalautuu helposti sekä pienille että isoille kaupanalan toimijoille. Teknologia varmistaa, että tuotteita on aina saatavilla, ja helppokäyttöinen itsepalvelukassa tekee kaupassakäynnistä nopeaa ja vaivatonta, Nordic ID:n palveluratkaisuliiketoiminnan johtaja Juuso Lehmuskoski toteaa.

Kaupan valikoimissa on noin 20 pientuottajan luomutuotteita järvikalasta tuoreisiin vihanneksiin ja lihaan. Rekisteröitynyt asiakas saa tekstiviestillä tai sähköpostilla koodin, jolla hän avaa Lähiapajan oven. Kaupassa asiakas voi noutaa verkko-ostoksensa noutopisteeltä tai ostaa tuotteita suoraan kaupan hyllyiltä.

– Kehittämällä verkkokaupan noutopisteestä automatisoidun kaupan lähiruoan ostaminen muuttuu entistä helpommaksi. Asiakas voi nyt valita, maksaa ja noutaa tuotteet myös paikan päällä. Tämä varmasti laajentaa pientuottajien asiakaspiiriä, iloitsee Esko Helansuo, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin projektipäällikkö.

Kontin ja mobiilijärjestelmän on toimittanut CoReorient Oy. Maksuratkaisu tukee kortti- ja mobiilimaksamista. Lähiapaja-kauppa on osa Xamkin Fisu-postilla järvikalat liikkeelle -hanketta, jonka tavoitteena on uudistaa lähiruoan myyntikanavia.