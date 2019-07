Juvalaisen sotamiehen Elias Siitarin kohtalo kiinnostaa – esitys saa ensi-iltansa heinäkuun puolivälissä

0

Ristiinan kesäteatterin Elias, rakastettuni -näytelmä saa ensi-iltanasa 14.7. kello 15 Ristiinan kesäteatterissa.

Takautumien kautta kerrottu tarina on tositapahtumiin pohjautuva kertomus juvalaisesta Elias Siitarista, joka katosi jatko-sodassa 4.7.1944.

– Olemme hämmentyneitä saamastamme huomiosta ja tottakai iloitsemme, että Elias on löytämässä yleisönsä, Ristiinan nuorisoseuran puheenjohtaja ja käsikirjoittaja Tanja Puustinen-Kiljunen iloitsee.

Puustinen-Kiljunen sanoo, että Seura-lehti nosti Kesäteatterit-liitteessään näytelmän Suomen kiinnostavimpien kesäteatterikappaleiden joukkoon.

– Tarina on ennenkaikkea rakkaustarina. Emme edes lähde hakemaan spektaakkelimaisia taistelukohtauksia, vaikka kyllä siellä näyttämöllä paukkuu ja rytiseekin. Ohjaaja Kössi Kanto on löytänyt juuri sopivan määrän romantiikkaa, miehistä rouheutta, huumoria ja naurua ja tiedän, että tarina vie katsojan mennessään.

Neljä vuotta kypsytelty käsikirjoitus näkee päivän valon siis 14.7., ja panostus teokseen on ollut harrastajaryhmällä kova.

– Mikko Puhakka on rakentanut massiiviset kääntyvät lavasteet, puvustusta ja aseita on hommattu Säkylästä asti, lisää äänentoistokapasiteettia Lappeenrannan kesäteatterista ja lottakanttiini palvelee väliajalla. Haluamme tarjota teatteriin tulijoille kokonaisvaltaisen elämyksen. Itse toivon, että näytelmä herättäisi keskustelua, ja Elias Siitari olisi meille jälkipolville muutakin kuin nimi Juvan kirkon kiviportissa.