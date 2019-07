Ilmastonmuutos on kiistaton – Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas toimii välillisesti 192 jäsenmaassa, kesälomat kuluvat veneillen Saimaalla ja kesämökillä Puumalassa

0

Petteri Taalas on paitsi meteorologi ja Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri kaudella 2016–2019, myös Puumalan kesäasukas.

Paria välivuotta lukuun ottamatta Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana 2002–2016 toiminut Taalas on asuttanut Kaakkois-Puumalassa, Petranselän tuntumassa sijaitsevaa kesämökkiään vuodesta 1991 lähtien.

– Olen veneillyt Saimaalla 1970-luvulta lähtien. Puumala on ollut mieluinen veneilyalue ja myös kauppojen ravintolapalvelujen suhteen. Jopa Puumalan Alkossa oli ystävällinen palvelu poiketen muista Suomen Alkoista. Naimisiin menokin päätettiin veneretkellä Lietvedellä.

Seurustelu tulevan vaimon, Annin kanssa alkoi ravintolaillan päätteeksi laivaston upseerikokelaan viimeisillä lomilla Mikkelissä.

– Minulle Puumala on ollut jo vuosikymmeniä paras Irti arjesta -paikkakunta. Ainoa huono puoli on etäisyys pääkaupunkiseudulta, viikonloppureissuja tulee tehtyä harvoin.

Meteorologian uran lisäksi Taalaksella on ollut sanojensa mukaan ilo osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintoihin laajemminkin.

– Suomessa kaikki liikennemuodot kärsivät lumesta ja jäästä. Tie-, raide-, meri- ja lentoliikenne ei sujuisi ilman hyviä sääpalveluja. Energiasektori on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Fortum panostaa vahvasti vesi-, ydin- ja uusiutuvaan energiaan, jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan pudottaa. Satelliitit ovat keskeinen säähavaintokeino; uuden sukupolven satelliitit ovat parantaneet sääennusteiden laatua huomattavasti.

Ura ilmatieteen parissa ei kuitenkaan ollut alkujaan itsestäänselvyys.

– Vaihtoehtoina olivat lääketiede tai fysikaaliset tieteet. Jälkimmäisiä pääsi opiskelemaan ylioppilastodistuksella. Vesialan työnäkymät olivat vaatimattomia, joten valitsin meteorologian. Ala on kansainvälinen, sillä ilmasto, ilmanlaatu ja luonnonkatastrofit ovat maailman keskiössä ja alan tiede on voimakkaassa kehityksessä. Olen ollut todella onnekas tässä suhteessa.

Suomen agraarikulttuurinen perintö, sekä nykyään myös harrastukset, saavat suomalaiset puhumaan paljon säästä, joka on myös kansallista small talkia. Monet kuitenkin ihmettelevät miksi laitteet paranevat, mutta ennustaminen tuntuu vaikeammalta kuin ennen.

– Itse asiassa sääennusteiden laatu ja osuvuus on jatkuvasti parantunut. Pitkiin yksittäisen paikkakunnan ennusteisiin liittyy kuitenkin epävarmuutta. Reilun viikon mittaiset ennusteet ovat useimmiten varsin epävarmoja, mutta lähipäivien ennusteet laadukkaita. Iltapäivälehtien myyntiä edistetään pitkien ennusteiden spekulaatioilla.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerin toimenkuva on varsin laaja.

– Vedän YK:n sään, ilmaston ja vesivarojen erityisjärjestöä, joka vastaa maailman säähavaintoverkostosta, ilmastonmuutoksen seurannasta sekä isännöi perustamaansa hallitusten välistä ilmastopaneeli IPCC:tä. 350-henkinen sihteeristö koordinoi yli 200 000 kansallisen asiantuntijan työtä 192 jäsenmaassa.

Taalas johtaa parhaillaan historiallista toimintojen uudistamista yhdessä jäsenmaiden ja sihteeristön kanssa.

– Käyn kaikkialla maailmassa puhumassa ilmaston, luonnonkatastrofien ja vesikysymysten kansainvälisissä kokouksissa, ja tapaan jäsenmaiden valtionpäämiehiä ja ministereitä.

Taalas toimii myös tiiviissä yhteistyössä YK:n pääsihteeri António Guterresin kanssa ilmastoasioissa.

– Guterres on todennut ilmastonmuutoksen torjunnan olevan hänen tärkein tavoitteensa. Vuorovaikutan myös muiden organisaatioiden johdon kanssa, kuten Maailmanpankin, Euroopan Komission, Maailman terveysjärjestön (WHO), Maailman Maatalousjärjestön (FAO) tai YK:n Ilmastosihteeristön (UNFCCC) kanssa.

Puhutaan kasvihuoneilmiöstä ja ilmastonmuutoksesta. Annetaan viisaamman selittää mitä eroa näillä on.

– Planeetallamme vallitsee luontainen kasvihuoneilmiö, joka tasaa lämpötilaeroja ja lämmittää biosfääriä. Tärkeimmät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry ja hiilidioksidi. Jälkimmäisen pitoisuus on noussut noin 150 prosenttia sitten 1800-luvun, mikä voimistaa kasvihuoneilmiötä, selvittää Taalas.

– Ilmastonmuutos on nostanut ilmakehän ja erityisesti merien lämpötilaa sekä merivesien pintaa. Tulva- ja kuivuusongelmat ovat pahentuneet, ja troppiset myrskyt ovat saaneet lisää energiaa. Suomessa, kuten muuallakin arktisella alueella on koettu kaksinkertainen lämpeneminen muuhun maailmaan verrattuna lumi- ja jääpeitteen sulamisen seurauksena.

Mitä sanoisi ilmastoguru niille, jotka eivät suurvaltojen johtajia myöten usko ilmastomuutoksen?

– Tieteelliset faktat ja havainnot ovat kiistattomia. Osa maailman maista ja yrityksistä saa tulonsa fossiilienergiasta, joille tieteen faktat eivät ole mieluisia. Osa ihmisistä haluaa torjua negatiiviset uutiset.

Entä kuinka suhtaudut tituleeraukseen ilmastoguru?

– Mielleyhtymä gurusta on puolialaston, pitkäpartainen askeetti. En ehkä mahdu tällaiseen määritelmään.

Petteri Taalas on työssään kohdannut monia politiikan ja julkisuuden henkilöitä. Yksi vaikutuksen tehneistä on edellä mainittu António Guterres.

– YK:n nykyinen pääsihteeri Guterres tekee erinomaista ja rohkeaa työtä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa sinnikkäästi. Ministeri Kimmo Tiilikainen on edustanut Suomea mallikkaasti YK- ja EU-tasoilla.

Perheineen Genevessä ”komennuksella” asunut Taalas valittiin äskettäin Vuoden ulkosuomalaiseksi.

– Arvostan valintaa suuresti On hienoa kuulua näin arvovaltaiseen joukkoon. Asiaan liittyy myös ripaus haikeutta: en ole täysin ”sisäsuomalainen.” Toisaalta olen ylpeä Suomesta, joka on maailman parhaita maita kaikilla mittareilla.

Taalas harrastaa kuntouintia, työmatkapyöräilyä, metsästystä ja Saimaan luonnosta – nauttimista sen eri muodoissaan.

– Aloitan kesälomani heinäkuun puolivälissä, ja suunta on kohti Saimaata. Etelä-Savolla on Lapin kaltainen mahdollisuus kehittyä matkailusta hyötyväksi maakunnaksi. Tämä edellyttää alueen kuntien sekä kaupunkien yhteistyötä ja rohkeita yrittäjiä, Taalas kannustaa.

Petteri Taalas

Syntynyt Helsingissä 1961.

Filosofian tohtori Helsingin yliopistosta vuonna 1993.

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri kaudella 2016–2019, Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana 2002–2016 paitsi vuosina 2005–2007 työskennellessään osastojohtajana WMO:ssa kehitys- ja alueyhteistyöstä vastaavana johtajana.

Vaimo Anni Taalas ja viisi lasta.

Harrastukset: Pyöräily, hirven- ja peuranmetsästys, mökkeily.

Suomi on hoitanut metsiään erinomaisesti

Suomen metsähakkuista tai metsänhoitopolitiikasta on kalisteltu viime aikoina puusapeleita ahkerasti. Metsiin liittyy Taalaksen mukaan Suomessa paljon intohimoja ja suuria tunteita.

– Suomi on hoitanut metsiään erinomaisesti, mikä on tehostanut kasvua ja lisännyt hiilen sitoutumista metsiin. Koko maailman mittakaavassa keskeisin metsäkysymys liittyy ei-uusiutuvien trooppisten sademetsien hävittämisen lopettamiseen, sanoo ´Petteri Taalas painokkaasti.

– Poliittiset päättäjät ja yritykset joutuvat punnitsemaan taloudellisia, ympäristönsuojelullisia ja ilmastokysymyksiä suhteessa metsien käyttöön.

Suomen metsävaroilla ja niiden hyötykäytöllä on Taalaksen mielestä huomattava taloudellinen merkitys useille suomalaisille ja koko kansantaloudelle.

– Suomalainen metsäteollisuus on hoitanut ympäristöasiansa varsin hyvin, ja tuottaa tuotteita koko maailman tarpeisiin. Puun käyttö rakentamisessa ja muovin korvaajana sisältää uusia mahdollisuuksia, uskoo Taalas.

– Ilmastonmuutoksen torjunnan keskeisin kysymys on kivihiilestä, öljystä ja kaasusta luopuminen. Metsiin voidaan sitoa hieman lisää hiiltä, muttei nykyisiä hiilipäästöjä vastaavassa määrin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on esitetty monia keinoja.

– Ainoa kestävä tapa on lopettaa kivihiilen, öljyn ja maakaasun käyttö. Jos 1,5 asteen tavoitteeseen halutaan päästä, näiden käyttöä pitäisi vähentää voimakkaasti viiden vuoden kuluessa ja luopua kokonaan vuoteen 2050 mennessä, Taalas sanoo.

– Yksilötasolla keinoja ovat maalämpö- sekä muut lämpöpumput, vähäpäästöiset autot ja turhasta ostelusta luopuminen. Sähkön voi ostaa ei-fossiilisilta toimittajilta. Pyöräily ja kävely nostavat kuntoa ja parantavat mielialaa.

Jos hänelle olisi valtaa, keskeisin ratkaisu olisi kaikkien maailman maiden sitoutuminen fossiilisesta energiasta luopumiseen.

– Eräs keino tehostaa tätä olisi maailmanlaajuinen hiilivero.

Halu Pariisin sopimuksen toimeenpanemiseksi on Taalaksen mukaan selvässä kasvussa maailmanlaajuisesti, mutta käytännön toimenpiteet toistaiseksi ovat olleet liian vaatimattomia.

Ilmastomuutos on luontoa tarkkailevalle tullut tutuksi myös Puumalassa vajaan 30 vuoden aikana.

– Ennen hiihtelin mielelläni Saimaan keväthangilla. Lauhat talvet ovat hävittäneet jäiden hiihtokelit. Myös helleaaltoja ja niihin liittyviä rajuilmoja on koettu. Vuonna 2010 helleaalto nosti Saimaan veden 30 asteeseen, 2018 26 asteeseen. Vuonna 2010 helleaalto synnytti ukkosmyrskyjä tuhoten metsiä ja johti ennätyksellisiin metsäpaloihin Venäjällä.

Tämä juttu on julkaistu 6.6. ilmestyneessä Juvan Kesälehdessä, joka on telinejakelussa muun muassa Juvan kirjastossa, Juvan K-Supermarketissa, Juvan S-marketissa ja Juvan ABC-liikenneasemalla.

Tämän linkin kautta pääset myös lukemaan Kesälehden näköislehtiversion: https://magg.io/ub6icy/1