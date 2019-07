Vanha ”Jagge” on Enni Kähkösen kesäauto – juvalainen Keijo Myllys osti upean syntymäpäivälahjan puolisolleen muutama vuosi sitten

0

Keijo Myllyksen ja Enni Kähkösen pihassa Juvalla seisoo viininpunainen Jaguar XJ40 vuosimallia 1992. Klassisen kauniin ”Jaggen” kromiosat kiiltävät kesäisessä auringonpaisteessa.

Keulaa koristaa loikkaava peto, kromattu jaguaari – tunnus, jollaista nykyautoissa ei saa olla enää edes Mersuissa.

Jaguarin etusäleikkö on leveä ja kiiltävä. Säleikön kulmissa on isot, neliskulmaiset ajovalot. Tyylikäs auto kaikin puolin ja sisällä musta nahkaverhoilu.

Keijo Myllys kertoo hankkineensa Jaguarin Jyväskylästä. Sieltä se tuotiin pihaan ja Juvalle se jäi – rouvalle syntymäpäivälahjaksi.

Myllys myöntää, että vanhat ajopelit ovat tulleet ”vähän” harrastukseksi. Tallissa seisoo saksalainen IFA – sisustusta vaille valmis 2-tahtinen Itä-Saksan ihme vuodelta 1955. Toisessa tallissa löytyy englantilainen 3,2 litran Roover ja kolmannesta tallista suomalainen Vanaja-merkkinen kuorma-auto. Siihen väliin jää muutama Porsche, Zetor ja muita traktoreita iso talli täynnä. Niitä on enemmän kuin tämän ajan traktoriliikkeissä.

Enni Kähkönen hihkaisee väliin, että yksi Porsche kuitenkin puuttuu – se urheiluauto.

– Kun on eläkkeellä, niin joutaa näitä vanhoja autoja harrastamaan, Keijo Myllys nauraa.

Mutta palataan kaunottareen, siihen viininpunaiseen, klassiseen ja kromihohtoiseen Jaguariin. Keijo Myllys osti auton puolisolleen syntymäpäivälahjaksi. Elettiin vuotta 2013, kun Jaguar ilmestyi pihaan Juvalle.

– Se maksoi silloin pyöreät viisi tonnia ja puhutaan euroista, Myllys tarkentaa.

Jaguar on ihan alkuperäisessä asussa. Mitään suurempaa remonttia tai ehostusta kaunotar ei ole tarvinnut. Joka vuosi kaunotar on saanut kyytiä – joskus vähän pitempää ja joskus lyhyempää.

– Pientä fiksausta on tehty, mutta konetta ei ole tarvinnut avata eikä tehdä sille mitään. Kerran ovet menivät lukkoon ja silloin jouduttiin ovien ohjausboksi vaihtamaan. Siinä ne Jaguarin remontit ovat. Katsastus on vieläkin voimassa. Talviajan se oli poissa liikenteestä ja kesäaikana sillä tulee vähän ajeltua, Keijo Kyllys kertoo.

– Kesäaikana sillä ehkä ajellaan pari tuhatta kilometriä. Alkuun ajettiin enemmänkin, mutta kun noita muitakin ajopelejä tallista löytyy, niillä tulee ne pidemmät taipaleet ajettua, hän nauraa.

Myllys myöntää, että Jaguar on hupa menovedelle. Polttoainetta kuulemma kuluu 10-20 litran välillä satasella, mutta pariskunta ei ole koskaan tarkkaan laskenut menoveden kulutusta. Sitä kuluu kuitenkin riittävästi…

Myllys arvelee, että kipinä autoihin syntyi jo pienenä poikana. Hän ei kuitenkaan ole ollut mikään autojenrassailija. Innostus lähti liikkeelle traktoreista ja vähin erin laajeni autoihin. Tosin siinä neljännessä tallissa on myös muutama kappale moottorikelkkoja.

– Kun traktoreita tuli tarpeeksi, siinä sivussa tuli katseltua näitä vanhempia autojakin. Jaguar sattui sopivasti silmään keskisuomalaisessa autoliikkeessä ja syntymäpäivälahjaksi se tuli hankittua, Keijo Myllys sanoo.

Vieressä oleva puoliso Enni Kähkönen kertoo vähän yllättyneensä – tosin positiivisesti, kun lahja ilmestyi pihaan.

– Minulla oli kupla-Volkkari, joka vieläkin on tuolla tallissa, mutta kyllä tämä Jaguar on hieno peli. Volkkareita on useampikin, mutta ne ovat isännällä projekteina vielä vaiheessa tallissa, Enni Kähkönen nauraa.

Jaguarin XJ-sarja esiteltiin ensi kerran yleisölle 1970-luvun loppupuolella. Niin sanottu kolmossarja oli Pininfarinan muotoilema. Malli myi hyvin ja mahdollisti XJ-sarjan kehittämisen.

Keijo Myllyksen hankkima Jaguar XJ40-malli tuli automarkkinoille 1980-luvun puolivälin tienoilla, vaikka mallin suunnittelu oli alkanut jo 1970-luvulla. XJ40:stä sanotaan, että se oli siihen asti eniten ennakkotestattu automalli ja elektroniikaltaan aikoinaan monimutkainen. Toimintoja ohjasi seitsemän mikroprosessoria.

Autoharrastajat sanovat, että Jaguarin XJ-mallin näkeminen saa jopa asiaan vihkiytymättömän maallikon silmät loistamaan. On se sen verran kaunis ja komea ajopeli.

Jaguar XJ40 kuuluu englantilaisiin luksusedaneihin, jonka klassiset linjat ovat tulleet tutuiksi elokuvista ja TV-sarjoista. TV-sarjoissa Jaguaria ajetaan tweed-puvussa. Auto kertoo brittiläisen autonvalmistuksen kulta-ajoista. Se oli mallisarja, jonka keulaan ei kuitenkaan mahtunut V12-moottoria ennen vuotta 1993.

