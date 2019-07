Martti Talvela oli Juvan Suuri mies – Juvan entinen kunnanjohtaja, kunnallisneuvos Heikki Laukkanen muistelee lämmöllä oopperalaulajaa ja tämän suurta karismaa

0

Oopperalaulaja Martti Talvelan kuolemasta tulee kesällä kuluneeksi 30 vuotta, ja edesmennyttä ”Juvan Suurta miestä” muistetaan ja muistellaan vuoden aikana useaan otteeseen.

Martti Talvelalla oli hyvin laaja suhdeverkosto yhteiskuntaan ja sen ihmisiin. Juvalla asuvana hän piti yhteyttä myös paikallisiin ihmisiin.

Juvan entinen kunnanjohtaja, kunnallisneuvos Heikki Laukkanen tapasi Talvelaa ja teki yhteistyötä hänen kanssaan vuodesta 1986 alkaen, jolloin hän aloitti 30-vuotisen virkauransa Juvalla.

Erään kerran keväällä vuonna 1989 Martti Talvela kutsui OP-ryhmän silloisen pääjohtajan Pauli Komin Inkilänhoviin vierailulle, ja Heikki Laukkanen kuului seurueeseen Juvan Osuuspankin hallinnossa toimineen Erkki Rämön ja pankin silloisen toimitusjohtajan Kari Pitkälän kanssa.

Miehet muun muassa saunoivat Inkilänhovin savusaunassa, aterioivat lammaspataa ja paransivat maailmaa.

– Siinä tapaamisessa ideoitiin savonkielinen visio ja mietittiin, mitä visio ”herrojen huave” tarkoittaa.

Laukkasen mukaan ennen muuta Pauli Komi innostui sananparresta ja ryhtyi käyttämään sitä arkikielessään. Myös Laukkanen myöntää ottaneensa ”herrojen huaveen” käyttöönsä.

Tapaamisessa tuli puheeksi myös se, että Talvela oli juuri valittu Suomen kansallisoopperan pääjohtajaksi.

– Hänet oli valittu, ja hän oli menossa seuraavalla viikolla palkkaneuvotteluun. Sitten hän kysyi saunoessamme Paulilta, että paljonko kannattaisi pyytää palkkaa. Minulle maalaispojalle tämä tapaus jäi elävästi mieleen, että nyt keskustellaan pääjohtajatason asioista, Laukkanen naurahtaa.

Heikki Laukkanen nostaa Talvelan eturivin kulkijaksi hyvin monella saralla. Talvela oli luomutilallisena ensimmäisiä sen alan julkkiksia koko Suomessa.

Laukkanen sanoo, että Talvela rohkeni puhua luomusta, ja siitä tuli 4-5 vuoden päästä heidän aloittamisensa jälkeen yleisesti hyväksytty asia.

– Martti Talvela oli vaimonsa Annukka Talvelan kanssa luomuviljelyn julkisia pioneereja. Ehkä oli joitakin muitakin, mutta ennen muuta Martin vahva julistus oli luomua voimakkaasti eteenpäin vievä voima.

Lisäksi Talvelat antoivat Laukkasen mielestä vahvan julkisen panoksen sille, että Juvan Partalassa alettiin tehdä luomututkimusta.

Laukkanen näkee kunnioitettavaksi teoksi myös sen, että hankittuaan vuonna 1980 Inkilänhovin kartanon Talvelat korjasivat sen hienoon kuntoon. Lisäksi he aloittivat lammastalouden tilalla

– He tekivät kulttuurityön siinäkin mielessä – ja Martti toimi persoonansa mukaisesti täydellä voimalla niin kuin kaikessa muussakin, mihin hän ryhtyi.

– Muistan saunaretkestä toisenkin puheenaiheen. Martti puhui saunan lauteilla, että Kansallisoopperasta ei tule Euroopan paras oopperatalo, kun hän sitä johtaa: siitä tulee maailman paras! Tämä lausahdus osoitti Martin asennoitumista kaikkeen, mihin hän liittyi tai missä hän oli mukana.

Laukkanen sanoo Talvelan julistaneen: ”Mitä minä eniten vihaan, niin keskinkertaisuutta”.

– Jonkinlainen täydellisyyteen ja huippuun pyrkiminen kuului hänen elämäänsä.

– Minuun Martti jätti syvän vaikutuksen niiden muutaman vuoden aikana, jotka ehdin tietää ja tuntea hänet. Tapasin hänet ehkä 10-15 kertaa.

Martti Talvelan ainutlaatuisuutta kuvaa Heikki Laukkasen mielestä seuraavakin tapaus.

– Hän lienee ainut ihminen, joka on saanut valtioneuvoston kokonaisuudessaan kahville Helsingin-kotiinsa toimiessaan Savonlinnan oopperajuhlilla. Kalevi Sorsa oli pääministeri, ja koko hallitus tuli vieraillulle yksityiskotiin Inkilänhovin kartanolle.

Laukkanen muistaa ensitapaamisen Martti Talvelan kanssa.

– Muistan elävästi, kun hän asteli ensimmäisen kerran rönttävaatteissaan ja kumisaappaissaan toimistooni kokolattiamatolle.

Laukkanen jatkaa, että tulipa Talvela mihin tahansa tilaisuuteen, hän otti tilan ja tilanteen haltuunsa.

– Vaikka hän ei tehnyt mitään erityistä, hän otti kaiken huomion ja tilan haltuunsa. Hän oli fyysisesti iso, mutta hän oli niin karismaattinen tyyppi, ettei jäänyt koskaan niin sanotuksi seinäruusuksi.

Juvan kunta kutsui vuonna 1989 Finlandia-taloon Helsinkiin eri sidosryhmiä, kuten esimerkiksi Juvan vapaa-ajan asukkaita ja juvalaistaustaisia ihmisiä. Päivään kuului monenlaista ohjelmaa, ja Martti Talvela lauloi illalla tapötäydelle salille.

Laukkanen muistuttaa, että Martti ja Annukka Talvela tekivät monia asioita yhdessä, ja hän korostaa Annukan merkitystä hyvin monissa asioissa.

– Annukan tuki oli monessa asiassa – varmasti myös taiteessa – todella suuri ja merkittävä, ja sanoisin, että luomussa ja lammastaloudessa se oli erityisen suuri.

Martti Talvela

Martti Olavi Talvela (4.2.1935 Hiitola – 23.7. 1989 Juva) oli yksi kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaisia oopperalaulajia.

Talvela aloitti baritonina, mutta hänet tunnettiin myöhemmin ennen muuta suurten bassoroolien tulkkina. Hänen rooleihinsa kuuluivat muun muassa Ryöstö Seraljista -oopperan Osmin, Taikahuilun Sarastro, Don Carlosin Filip ja suurinkvisiittori sekä Boris Godunovin nimiosa.

Talvela teki työtä suomalaisten oopperataiteen hyväksi erityisen paljon Savonlinnan oopperajuhlien johdossa vuosina 1972–1979. Talvelasta kaavailtiin Kansallisoopperan pääjohtajaa uuden oopperatalon alkuvaiheen vauhdittamiseksi, mutta hän kuoli sitä ennen. Hän menehtyi 54-vuotiaana sydänkohtaukseen tyttärensä häissä kotonaan Juvan Inkilänhovissa. Hänet on haudattu Juvan vanhalle hautausmaalle.

Talvela oli myös kiinnostunut luonnonmukaisesta viljelystä ja lammastaloudesta, joita hän harjoitti kotitilallaan. Hän sai Kulttuurirahaston tunnustuspalkinnon 1979.

Martti Talvelan muistoksi juhlapäivä sunnuntaina 21. heinäkuuta – samana päivänä myös Joroisten Musiikkijuhlien juhlakonsertti

Juvalaisen oopperalaulaja Martti Talvelan kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta, ja Juvalla järjestetään muistotapahtuma sunnuntaina 21. heinäkuuta.

Tapahtuma alkaa kello 12 vanhalla hautausmaalla, jossa paljastetaan hautamuistomerkki. Martti Talvelan omaisten toivomuksen mukaisesti muistomerkiksi on valittu harmaa luonnonkivi Inkilän kartanon mailta.

Asiantuntijalausunnon mukaan kivityyppi on sama kuin Martti Talvelan synnyinseudulla Hiitolassa.

Muistomerkin paljastustilaisuudessa esiintyy Juvan kamarikuoro, kuullaan omaisten puheenvuoro ja lopuksi lauletaan yhdessä Soi kunniaksi Luojan. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Tämän jälkeen pidetään Juvan seurakuntatalossa muistojuhla, jossa juhlaesitelmän pitää Yleisradion klassisen musiikin toimittaja Outi Paananen. Lisäksi kuullaan kunnan ja seurakunnan puheenvuorot.

Tilaisuus päättyy seurakunnan tarjoamiin kahveihin. Tämäkin tilaisuus on yleisölle avoin ja maksuton.

Juvan kunta on jo kunnioittanut oopperalaulaja Martti Talvelan muistoa hankkimalla Juvan hyvinvointikeskuksen ala-aulaan taiteilija Kari Kärkkäisen veistoksen Martti Talvela.

Myös Joroisten Musiikkipäivät kunnioittaa Martti Talvelan muistoa samana päivänä kello 15 alkavalla juhlakonsertilla.

Konsertissa esiintyvät sopraano Karita Mattila ja kapellimestari, säveltäjä ja pianisti Ville Matvejeff.

Martti Talvelan muistovuoden ohjelmaa valmisteli kunnanhallituksen asettama toimikunta. Sen puheenjohtajaksi kunnanhallitus nimesi valtuuston puheenjohtajan Elisa Hännisen ja jäseneksi valtuuston varapuheenjohtajan Ari Raution.

Lisäksi päätettiin pyytää edustus seurakunnasta ja Martti Talvela -säätiöstä. Seurakuntaa edustaa rovasti Sirkka Pylkkänen ja säätiötä Kari Pitkälä.

Itseoikeutettuina toimikunnan jäseninä ovat Annukka ja Martti Talvelan lapset Kirsi ja Tuomo Talvela sekä Johanna Hirvonen.

Tämä juttu on julkaistu 6.6. ilmestyneessä Juvan Kesälehdessä, joka on telinejakelussa muun muassa Juvan K-Supermarketissa, Juvan S-marketissa ja Juvan ABC-liikenneasemalla.

Tämän linkin kautta pääset myös lukemaan Kesälehden näköislehtiversion: https://magg.io/ub6icy/1