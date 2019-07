”Martti Talvela oli mestari! – Mikko Kannaste sanoo, että Talvelan kaltaisia taiteilijoita syntyy harvoin

0

30 vuotta sitten edesmennyttä kamarilaulaja Martti Talvelaa ei ole hänen omassa genressään vielä kukaan suomalainen taiteilija ylittänyt. Ei, vaikka monet suomalaiset oopperatähdet ovat kiertäneet ja kiertävät Talvelan tavoin maailmaa.

Näin sanoo varatuomari Mikko Kannaste, joka toimi Juvan nimismiehenä vuonna 1974-91 ja ystävystyi Talvelan perheen kanssa, sekä toimi Martti Talvela -säätiön puheenjohtajana viime kesään saakka.

– Tunnettuja taiteilijoita olivat esimerkiksi myös edesmenneet Kim Borg, Pekka Nuotio ja Tom Krause, mutta Martin taiteessa oli jotain ylivertaista.

– Hänen uransa maailman oopperataloissa ja muun muassa Metropolitanin pyhäkössä nousee muiden yläpuolelle. Talvelan ohjelmisto käsitti lähes kaikki oopperakirjallisuuden tunnetuimmat bassoroolit. Tämän lisäksi Talvela hallitsi myös liedkirjallisuutta. Hän yhdisti tahdonvoimallaan lied-esityksiin oman maailmankuvansa ja draamantajunsa.

Lied (suomeksi ”laulu”) on lauluäänelle ja pianolle sävelletty runo. Sen juuret ovat 1700-luvun Saksassa.

Kannaste sanoo, että poikkeuksellista Martti Talvelassa oli hänen äänensä ja ilmaisuvoimansa. Ne hallitsivat kulloistakin näyttämöä aina suvereenisti.

– Hän kun ilmestyi Savonlinnan Oopperajuhlien Olavinlinnassa esimerkiksi Taikahuilu-oopperan Sarastrona lavalle, se sähköisti koko tunnelman. Wagnerin oopperoiden jättiroolit valloittivat koko Euroopan.

– Talvelan näyttämöolemus oli huikea, ja tämän vuoksi muun muassa Boris Godunov -ooppera lumosi koko Amerikan yleisön. Hänhän esitti sitä oopperaa Metropolitanissa lähes 50 kertaa.

Kannasteen mielestä Martti Talvelassa on useita sellaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka tekivät hänestä mestarin.

– Tinkimätön itsensä kehittäjä, kovan työn tekijä ja jatkuva uuden opiskelija. Tämä kaikki vaatii ihmiseltä niin paljon, eikä Martti Talvelan kaltaisia synny kuin ehkä kerran sataan vuoteen, jos hieman karrikoiden totean.

Hän ei koskaan antanut periksi. Hän totesi vihaavansa keskinkertaisuutta. Kuitenkin Kannasteen mielestä Martin voimia kulutti erityisesti se, että seuraavan esityksen piti olla aina parempi kuin edellisen.

Martti Talvela -säätiön perustivat taiteilijan elämäntyön ja muiston kunnioittamiseksi Juvan kunta, Kansallis-Osake –Pankki, Mikkelin kaupunki, Osuuspankkiryhmä, Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan Oopperajuhlat ja Polar rakennusosakeyhtiö Talvelan kotona Juvan Inkilänhovissa 5.maaliskuuta vuonna 1990.

Mikko Kannaste ja säätiön asiamies Kari Pitkälä ovat voineet seurata säätiön toimintaa alusta alkaen. Martti Talvela –säätiön tarkoituksena on edistää Suomen musiikkikulttuuria- ja koulutusta.

Säätiöllä on myös mahdollisuus edistää luonnonmukaisen viljelyn tutkimus- ja koulutustoimintaa. Talvelan mielestä maahan ei saa kylvää kemiallisia aineita. Ne leviävät maahan ja siirtyvät ihmisiin ja ilmastoon. Aineiden vaikutusta maahan, ilmastoon ja ihmisiin kymmenien vuosien jälkeen ei kukaan tiedä. Kannasteen mielestä tällä teemalla Martti aloitti ilmastopoliittisen keskustelun, joka nyt on maailmanlaajuista.

Martti Talvela -säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja nuorille taiteilijoille sekä tukemalla muillakin tavoin sen tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Säätiön puheenjohtajana jatkaa nyt professori Petteri Salomaa.

Säätiö jakaa vuosittain 8 000 euron apurahan tai palkinnon taiteellisen toimikunnan valitsemalle nuorelle, lahjakkaalle taiteilijalle.

Juvalla nimismiehen sekä Martti ja Annukka Talvelan tiet kohtasivat ensimmäistä kertaa vuonna 1980, kun Talvelat ostivat Inkilänhovin tilan Juvalta.

He hankkivat tilan Millerin suvulta, ja Mikko Kannaste oli nimismiehen roolissa mukana kaupantekotilaisuudessa julkisena kaupanvahvistajana.

Martti Talvela oli laittanut Inkilänhovin isoon saliin kauppakirjojen allekirjoitusta varten pöydän ikkunan eteen.

Pöytä oli se, jonka ääressä marsalkka Mannerheim istui sodan aikana. Inkilänhovi toimi päämajana, kun Mikkeliä pommitettiin.

– Millerin suvun edustajat kirjoittivat omalla vuorollaan kauppakirjat, ja sen jälkeen kirjoitusvuoroon tulivat Martti yhdessä vaimonsa Annukan kanssa. Nimet alle, ja sitten minä virallisena kaupanvahvistajana todistin, että näillä allekirjoituksilla tämä historiallinen ja arvokas tila on siirtynyt Martti ja Annukka Talvelalle.

– Sen sanottuani Martti taputti kätensä yhteen voimakkaasti kolme kertaa, jolloin salin ovet avautuivat ja Mikkelin Klubin tarjoilijat tulivat maljojen ja tarjottimien kera saliin.

– Siinä tarjottiin maljat, ja minulle virkamiehenä jäi tämä tilanne hyvin vahvasti mieleen. Yleensä kaupanvahvistus on varsin arkinen rituaali, eikä sisällä ole tämänkaltaisia menoja. Myöhemmin ymmärsin, että hetki on Martille ja Annukalle erityisen tärkeä. He olivat pitkään haaveilleet, että jostain löytyisi heille oma tila jota viljellä.

Talveloiden suuri haave toteutui siten Juvalla vuonna 1980.

– Inkilä oli Martille ja Annukalle tärkeämpi kuin kaikki maailman suuret oopperalavat. Myöhemmin, kun kaupasta tuli puhetta, Martti totesi minulle, että ” suuriin asioihin pitää aina liittää draamaa”.

Kannasteen mieleen jäi myöhemmin ajatus, että Martin elämäntilanteisiin liittyi aina käsikirjoitus. Tästä juhlallisesta hetkestä alkoi nimismiehen ja Talvelan perheen ystävyys, joka jatkuu edelleen Annukan ja Martin kuoleman ylitse heidän lapsiinsa.

– Vierailimme usein kesäisin Inkilänhovissa heinätöissä, johon liittyi savusauna ynnä muut rituaalit. Martti oli kova kalamies, ja hän saattoi soittaa talvella New Yorkista sanoen: ”OIen ylihuomenna Juvalla, lähdetään talviverkoille!” Koskaan en unohda Annukan lammas ja made-aterioita, johon liittyi Martin jutut ja kaskut oopperamaailmasta. Nämä jutut jatkuivat, kun toimin Martin kuljettajana lähiseudun konsertteihin

Kannaste arvostaa suuresti sitä, että yhteys Marttiin, Annukkaan ja lapsiin on säilynyt Säätiön kautta. Hänen elämäntyötään on useaan otteeseen muisteltu muun muassa seminaareissa ja muistokonserteissa.

Nyt kun heinäkuussa on kulunut 30 vuotta Martin kuolemasta, on säätiö suunnitellut useita tapahtumia. Heinäkuussa Kerimäen kirkossa Mozartin C-molli messun on Savonlinnan Oopperajuhlat omistanut Martti Talvelan muistolle. Seuraavaksi Juvan kirkossa on 21. heinäkuuta ensin muistotilaisuus ja sen jälkeen Joroisten musiikkijuhlien konsertti, jonka solistina toimii Karita Mattila. Sitä ennen paljastetaan Juvan vanhalla hautausmaalla Martti Talvelan haudalla hautamuistomerkki.

Säätiön suunnitelmassa on järjestää myös pääkaupunkiseudulla muistotilaisuus.

– Martin elämänkaari Hiitolan kotitilan portailta Metropolitanin ja Inkilänhovin kautta Juvan vanhalle hautausmaalle on ollut huikea matka, Mikko Kannaste toteaa.

