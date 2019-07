Jenni Hietalalle Martti Talvela -säätiön stipendi – palkittu sopraano Syksyllä aloittaa pian opinnot Wienin kaupungin musiikki- ja taideyliopistossa

0

Martti Talvela -säätiön vuoden 2019 stipendiaatti on Jenni Hietala, nivalalaislähtöinen vuonna 1995 syntynyt sopraano. Hän on valmistunut musiikkipedagogiksi syksyllä 2018 Oulun ammattikorkeakoulusta, jossa hän on opiskellut sopraano Airi Tokolan johdolla. Syksyllä 2019 hän aloittaa opinnot Wienin kaupungin musiikki- ja taideyliopistossa (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) arvostetun Wagner-sopraanon Linda Watsonin oppilaana.

– Jenni Hietalalla on vuolaasti soiva, vaativiin dramaattisiin tehtäviin viittava sopraanoääni. Häntä on kuultu solistitehtävissä muun muassa Oulu Sinfonian solistina ja OperArtin produktiossa ja hän on laulanut Savonlinnan Oopperajuhlien kuorossa. Tunnustuksista mainittakoon finaalisija vuoden 2017 Timo Mustakallio-laulukilpailussa ja Radio Classicin nuorille musiikin taiteilijoille annettu Tempo-palkinto keväällä 2019, säätiön tiedotteessa kerrotaan.

Martti Talvela -säätiö on valinnassaan halunnut tukea nuorta laulajatarta, joka hakeutuu vaativiin ulkomaisiin opintoihin klassisen eurooppalaisen musiikkiperinteen keskiöön ja jolla on edellytyksiä tulevaisuudessa kasvaa haastavimpien sopraanoroolien esittäjäksi ja kantamaan arvokasta suurten suomalaisten laulajattarien perinnettä. Stipendin suuruus on 8000 euroa.

Jenni Hietala esiintyy yhtenä solistina Temppeliaukion kirkossa Helsingissä 6.8. klo 19 järjestettävässä Martti Talvela in memoriam -konsertissa.

Lisäksi Martti Talvela -säätiö on päättänyt myöntää vuonna 2019 yhteisöstipendin Savonlinnan Musiikkiakatemialle erityisesti tunnustuksena ja tukena sen ansiokkaalle liedin mestarikurssitoiminnalle.

Lied-musiikki oli Martti Talvelalle hyvin tärkeä ja läheinen laulumusiikin alue sekä olennainen ja merkittävä osa hänen laulutaidettaan koko hänen laulajanuransa ajan. Savonlinnan Musiikkiakatemia on pitkään ansiokkaasti kesäisillä korkeatasoisilla mestarikursseillaan pitänyt yllä ja edistänyt lied-taidetta maassamme ja on säilyttänyt korkean laadun toiminnassaan, joka jatkuu virkeänä ja kehittyy edelleen nykyisen johdon vetämänä.

Stipendin suuruus on 2000 euroa.

Martti Talvela –säätiön tämän vuotisen stipendit luovuttaa Juvan seurakuntatalolla 21.07. klo 13.00 alkavassa Martti Talvelan muistovuoden tilaisuudessa säätiön puheenhohtaja professori Petteri Salomaa.

Martti Talvela –säätiön päätarkoituksena on edistää Suomen musiikkikulttuuria. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla stipendejä /apurahoja sekä tukemalla muullakin tavalla sen tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Martti Talvela –säätiö on 29 toimintavuotensa aikana jakanut stipendejä/apurahoja 16 nuorelle laulajalle ja tukenut neljää nuorten taiteilijoiden koulutusprojektia sekä kolme kertaa tukenut luonnonmukaisen viljelyn edistämistä.