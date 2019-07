Juvan Karkeamaan sarvipäät – nuoret maatalousyrittäjät ovat viemässä tilaansa luomuviljelyyn

0

Antti Laitinen ja Alena Matveeva ovat nuoria maatalousyrittäjiä Juvan Karkeamaalta. Tilalla laiduntaa erikoista karjaa – kaikkiaan yli 100 eläintä. Ne ovat ylämaankarjaa – lehmiä, sonneja ja niiden tänä vuonna syntyneitä jälkeläisiä.

Laitisen tila Kurikkaselkä-niminen tila on saman suvun hallussa jo kolmatta sukupolvea.

Ylämaankarjalla on niin komeat, pitkät ja leveät sarvet, että ne herättävät jo luonnostaan kunnioitusta. Vaikka sarvet ovat kunnioitusta herättävät, sonnitkin ovat Antti Laitisen mukaan hyväntahtoisia. Joku niistä suostuu jopa rapsutettavaksi.

Sarvien koosta saa käsityksen, kun Lankinen kertoo lihasonnin sarviväliksi jopa 140 senttiä. Sellaisen komistuksen tönittäväksi ei mielellään joudu eikä jää.

Kunnioitusta herättää myös elikoiden koko. Lehmän elopaino liikkuu 500-600 kilon tietämissä, mutta sonni jo lähemmäs tonnissa.

Kun sonnia punnitaan, vaa´an viisari heilahtaa helposti 800-900 kiloon. Teuraskypsäksi ylämaankarja varttuu muutamassa vuodessa.

Ylämaankarja on vanha skotlantilainen naudan alkuperäisrotu. Rodun kantakirja ulottuu yli 130 vuoden päähän vuoteen 1885. Jo otuksien karva kertoo, että ylämaankarja viihtyy ulkona.

Elikot ovat karaistuneita eikä niistä ole navettaeläimiksi. Karja on ulkona kesät ja talvet. Eläinten nahka on erittäin paksu – jopa kaksi kertaa tavallisen naudan nahkaa paksumpi. Turkissa on villava ja hyvin eristävä aluskarva ja sen päällä karkea päälliskarva.

Ylämaankarjassa on vielä havaittavissa alkukantaisia käytöspiirteitä. Karja kyllä ihmettelee vierasta, mutta mieluummin vähän matkan päästä. Ne eivät tuo itseään rapsuteltavaksi aitauksen vireen.

Kun lehmä poikii, siinä ei ihmisen apuja tarvita. Se hoitaa synnytyksen itse ja mieluummin vielä ihmisen katseilta piilossa metsän siimeksessä. Syntynyt vasikka pysyy piilossa päivän pari.

Laitinen kertoo, että esimerkiksi keväällä heiltä oli yksi syntynyt vasikka kateissa. Emälehmä kävi imettämässä vasikkaa salaa metsässä ja vasikkaa etsittiin yhdessä, kun pelättiin oli kaikki sujunut hyvin. Lopulta vasikka huomattiin kolmantena iltana tuoreen vasikan laitumella leikkimässä toisten vasikoiden kanssa.

Antti Laitisesta tuli Alena-puolisonsa kanssa tilan isäntä ja emäntä viitisen vuotta sitten, kun tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos. Samalla tilasta muodostettiin osakeyhtiö Farmila Oy.

Farmila Oy:n tilalla Juvan Karkeamaalla on ylämaankarjan lisäksi hevosia ratsastusta varten ja yli 40 000 kanaa.

Laitinen ja Matveeva kertovat päätyneensä ylämaankarjaan parisen vuotta sitten. Silloin tilalle tuli noin 80 sarvipäätä. Tila pystyy hyödyntämään oman nurmiviljelyn karjan rehuna. Tila on vähin erin siirtymässä luomutilaksi. Karja on jo luomulla ja kanat tulevat perässä.

– Ison kanalan muuttaminen luomukanalaksi ei tapahdu kädenkäänteessä. Se vie oman aikansa. Karjan luomukasvattamisen aloitus oli yksinkertaisempaa.

Ylämaankarjan kasvatus on eettinenkin valinta. Eläimet laiduntavat ulkona, syövät paljon luonnon ruokaa, ja rotu on terve ja perimältään vahva eikä antibiootteja tarvita.

Ylämaankarjaa kasvatetaan Karkeamaalla lihantuotantoon. Isäntäpariskunnan tavoitteena on aloittaa tilalla lihan suoramyynti. Ylämaankarja on hyvä liharotu. Lihassa on vähemmän kolesterolia ja rasvaa, mutta enemmän rautaa ja proteiineja kuin normaalissa naudanlihassa. Liha on puhdasta.

– Suoramyynti tilalta aiotaan saada alkuun nyt kesällä. Juhannuksen grillilihat omaan pöytään on tarkoitus saada paistumaan jo oman tilan karjasta, Antti Laitinen naurahtaa.

Tilallisilla on myös suunnitelmat ratsastuskentän rakentamisesta. Alena Matveeva opettaa este- ja kouluratsastusta ja käy opetushommissa Mikkelissä eri hevostalleilla.

– Olen koko elämäni ollut hevosten kanssa tekemisissä. Ypäjällä opiskelin hevosenhoitajaksi ja suuntaudun harrasteohjaajaksi.

Nyt hän opiskelee agrologiksi ja Kiuruvedellä ratsastusohjaajaksi.

Tilalla on kolme hevosta. Niistä kuuluisin ja suosituin on valkoinen Muumi – hienommalta nimeltään White Sun.

Alena Matveeva on käynyt Muumin ja muiden hevosten kanssa näytöksissä sekä opettanut Muumille erilaisia temppuja. Alena on hevosten kanssa esiintynyt useissa näytöksissä ja ollut mukana erilaisissa tapahtumissa tarjoamassa ratsastusopetusta. Viime kesänä esityksiä oli seitsemän.

Kurikkaselän tilan eläinkatraaseen kuuluu myös valkoinen Kille-vuohi. Normaalisti se juoksentelee vapaana pihamaalla. Talvella Kille kaivoi lumen alta vihreät vuorenkilvet ja söi niiden lehdet.

Tämä juttu on julkaistu 6.6. ilmestyneessä Juvan Kesälehdessä, joka on telinejakelussa muun muassa Juvan kirjastossa, Juvan K-Supermarketissa, Juvan S-marketissa ja Juvan ABC-liikenneasemalla.

Tämän linkin kautta pääset myös lukemaan Kesälehden näköislehtiversion: https://magg.io/ub6icy/1