Jii, Jasso ja hänen puhuva häntänsä – palkittu juvalaissyntyinen kuvataiteilija on ehtinyt temmeltää useilla kuvataiteen kentillä

0

Jii Roikosen julkaisu-ura ponnahti liikkeelle piirroksesta, joka julkaistiin Juvan Lehdessä vuonna 1976. Roikonen oli tuolloin 6-vuotias.

– Kyseessä oli alueen pyhäkoulujen piirustuskilpailu ja voittotyöni taisi esittää hyvää paimenta. Piirtelyintoa voitto ainakin lisäsi, kun sain palkinnoksi piirustustarvikkeita. Urasuunnitelmia en tainnut vielä silloin tehdä.

Seuraavaksi Roikonen pokkasi voiton Joka Poika -lehden sarjakuvapiirustuskilpailussa 1983. Voittoja on tullut vuosien mittaan muitakin.

– Vuonna 2005 Suomen Sarjakuvaseuralta saamani Puupäähattu on tietysti merkittävin saamani tunnustus, mutta myös 2006 saamani Kirjailijakettu-palkinto ilahdutti suuresti ja sai tuntemaan, että sarjakuviani luetaan ja niillä on jotain merkitystä.

Vapaana freelancer-sarjakuvapiirtäjänä ja -kuvittajana vuodesta 1993 työskennellyt Roikonen on syntynyt Juvalla. Veljiä asuu siellä vieläkin, mutta valitettavan harvoin hän ehtii Juvalla käymään.

Lapsuus syrjäisellä maaseudulla vaikutti hänen mukaansa erittäin paljon lueskelu- ja piirtelyharrastukseen.

– Ja siihen, että vieläkin viihdyn hyvin omissa oloissani. Ympäröivä luonto opetti nauttimaan hiljaisuudesta ja pysähtyneisyyden tunteesta, joka on minulle työn luovassa vaiheessa vieläkin tärkeää. Myöhemmin, asuessani lukioikäisenä kirkonkylällä, tuli etenkin kirjasto tärkeäksi paikaksi. Sieltä ammensin inspiraatiota ja esikuvia sarjakuvien tekemisessä.

Hän muistelee lämmöllä myös työharjoitteluviikkoa Juvan Lehdessä.

– Jakso poiki tulevaisuuden kannalta tärkeän avustajasuhteen, kun silloinen päätoimittaja Reijo Koponen pyysi minua piirtämään lehteen sarjakuvastrippejä. Innostuin valtavasti ja strippejäni taidettiinkin lehdessä julkaista useita kymmeniä.

Jii Roikonen opiskeli vielä aloittaessaan freelancerina.

– Ryhdyin piirtämään Jasso-päivittäisstrippiä Helsingin Sanomiin vuonna 1993. Menetin sen vuoksi opintotukeni ja valmistuin Lahden Muotoiluinstituutista vasta 1995.

Lahden opinahjo opetti kiinnittämään enemmän huomiota painoteknisiin asioihin.

– Tyylini sen sijaan oli jo silloin aika omanlaistaan. Tulevaisuuden kannalta tärkeintä oli tietokoneella työskentelyn opettelu. Sen rohkaisemana hankin oman työkoneen valmistumisen jälkeen.

Tyylistään tekijä tunnetaan, ja Roikosen liioitteleva, karrikoiva Marsupilamin mieleen tuova, hännälleen puhuva Jasso-kissa on tästä oiva esimerkki.

– Olin innostunut 90-luvun alussa omakustannesarjakuvalehtien tekemisestä, ja sellaiseen Jassokin syntyi seikkailemaan – ensin ihan ilman nimeä ja puhuvaa häntää, yhtenä omituisista olennoista joita sarjoissani silloin vilisi.

Roikonen kokee Jasson olevan underground-sarjakuvaa, vaikka se on seikkaillut vuosien varrella niinkin valtavirtaisissa julkaisuissa kuin Helsingin Sanomat ja Lemmikki.

– Kissan ja sen hännän vinksahtelevat seikkailut ja suomen kieltä omalla logiikallaan vääntelevät sanailut pitävät sarjan haasteellisuudessaan tukevasti paossa suurempien lukijamassojen suosiolta, venkoilee Roikonen.

Jasso-kissan hahmo ei ole luonteeltaan juurikaan muuttunut sen alkuajoista.

– Mukavuudenhaluinen ja tilanteita hallitsematon, lyhytjänteinen kissamainen olemus on säilynyt koko ajan. Ulkoisesti suurimpia muutoksia ovat olleet ohuesta tussista siirtyminen välillä siveltimen käyttöön, mustavalkoisesta nelivärisarjakuvaan ja runsailla puhekuplilla täytetyistä ruuduista kokonaan tekstittömiin jaksoihin – joista olen sitten välillä pompannut takaisin vanhaan tyyliin julkaisusta ja fiiliksistä riippuen.

Voimakkaimmaksi innoittajakseen hän nostaa esille kokeellisempaan sarjakuvaan siirtyessään ruotsalaisen Joakim Pirisen.

– Kotimaisista vastaavanlaisia tuntemuksia herätti Jukka Tilsa Zärpä-sarjakuvillaan. Yhdysvaltalaisen George Herrimanin Krazy Kat -sarjakuvan vaikutustakaan ei voi väheksyä.

Sarjakuvatyyli on hioutunut ja muovautunut vuosikymmenten varrella omia aikojaan.

– Katsellessani vanhoja töitään huomaa jäljen muuttuneen paljonkin, vaikkei sitä ole missään vaiheessa tietoisesti suunnitellut. Toisin on lastenkirjakuvitustyylini esimerkiksi Reuhurinne-sarjaan, jonka suunnittelin alun perinkin tietynlaiseksi, selkeämmäksi ja helpommin sulatettavaksi.

Paitsi kuvilla, Roikonen leikkii Pertti Jarlan ja Jykän&Riken tavoin omintakeisesti suomen kielellä.

– Ehkä savolais-karjalaisella perimällä on osuutta asiaan. Jostain syystä kielellä leikkiminen ja kielestä syntyvät mielikuvat ja monimerkityksellisyydet ovat aina tuntuneet kiehtovilta. Roikosen mielestä sävykäs ja synonyymirikas suomen kieli on ehdottomasti maailman paras innoittaja.

– Kuvaideat välähtävät mieleeni sanoista ja lauseen pätkistä, oli sitten kyseessä tilauskuvitus tai omaehtoinen sarjakuva. Sanoilla, niiden painotuksilla ja lauserakenteilla on minulle suuri merkitys. Ei liene sattumaa sekään, että edellä mainitsemissani esikuvasarjakuvissa omaehtoinen kielellä leikittely on merkittävässä osassa.

Jii Roikosen tuotanto on käsittämättömän laaja. Pelkästään Reuhurinne-sarjaa on eri tekijöiden kanssa ilmestynyt kuutisenkymmentä opusta, Jasso-kissaa yli kolmekymmentä. Nuo hahmot tulevatkin hänen mukaansa jo selkäytimestä.

– Ehkä sitä kaikkein eniten ihmettelee itsekseen, miten monenlaisia töitä on päässyt tekemään, ja kuinka lukemattomille tahoille.

Kättensä töiden lisäksi Juvan lahja Suomelle esitelmöi ja luennoi.

– Olen pitänyt omaelämänkerrallisia luentoja, joissa olen kertonut yhden piirtäjän kehitystarinan. PowerPoint-esityksillä olen havainnollistanut esikuvien vaikutusta ja piirrosjäljen kehitystä, sekä työskentelyyn liittyviä teknisiä ja muita ammattiin liittyviä käytännön asioita. Olen pyrkinyt esimerkilläni rohkaisemaan yleisöä piirtelyn jatkamisessa, vaikkei mitään selkeitä tulevaisuudensuunnitelmia sen suhteen olisikaan. Ei ollut kovin varhaisessa vaiheessa itsellänikään.

Mitä sitten tunnustettu kuvataiteilija sanoisi niille, jotka haaveilevat sarjakuvapiirtäjän urasta?

– Jos osaa haaveilla siitä, on jo pitkällä. Sitten tarvitsee enää tehdä kovasti töitä, vaikkei se varsinaisesti työltä tunnu, jos tarinoiden kertomisesta ja piirtämisestä tykkää. Sanoisin, ettei kannata kuunnella ”järkeviä ihmisiä”, jotka yrittävät saada lopettamaan ja ryhtymään johonkin ”normaalimpaan”. Pitää tehdä sitä, mikä itsestä tuntuu mukavalta. Kerranhan täällä vain eletään, hän kannustaa.

Freelancerina itseään elättävällä on kliseisesti monta rautaa tulessa.

– Työn alla on koko ajan useita jatkuviin avustussuhteisiin liittyviä hommia, kuten Aamulehteen, Caravan-lehteen, Apuun ja Seuraan. Tuoreena yksittäisenä hommana on runsaskuvituksinen projekti Oulun Ammattikorkeakoululle ja oululaisen sanataideyhdistyksen Huutomerkki ry:n tämänvuotisten Muusajuhlien graafisen ilmeen suunnittelu. Lisäksi pitäisi töniä eteenpäin muutamia omia kirjahankkeita, joissa Jasso on useammassakin mukana.

Tästä syystä on ymmärrettävää, että kuvataiteilija haaveilee leppoista päivistä jolloin deadline ei huohota niskaan.

– Sellaisia aina välillä tulee, mutta voisi olla useamminkin, voisi nauttia tulevista, kauniista kesäpäivistä ja joutenolosta.

Kuntoilua ja muutakin harrastusta

Työnsä ohella Jii Roikonen ehtii harrastaakin: keräilyä, lukemista, elokuvia, musiikkia sekä kuntonyrkkeilyä ja karatea.

– Kaikki nuo harrastukset toimivat tärkeänä vastapainona intensiiviselle työskentelylle piirustuspaperin ja tietokoneen ääressä. Työtä teen niin keskittyneenä, jotta muulla ajalla ajatukset pitää saada irtaantumaan töistä kunnolla. Vaihtelee tietysti paljon työkiireistä riippuen, kuinka paljon ehtii tehdä muuta päivän aikana.

Iltaisin hän antaa ajatusten rentoutua lukemisen ja elokuvien parissa.

Kuntoilu tuli mukaan, kun selkä ja kädet alkoivat oireilla vuosien huonosta työasennosta ja liikkumattomuudesta johtuen.

– Kuntonyrkkeilyä olen harrastanut 11 vuotta. Se on suosikki-itsehoitoani selälle ja käsivarsille. Muutama vuosi sitten menin kokeilemaan karatea kaverin innostamana ja se imaisi täysillä mukaansa.

Nyt takana on toistatuhatta tuntia treeniä. Oman treenaamisen lisäksi hän on vetänyt harjoituksia Oulun Karateseurassa

– Tänä keväänä olen vetänyt kahta ryhmää, 11–14-vuotiaiden junnujen jatkoryhmää ja aikuisten peruskurssia. Karatessa ehkä parasta on se, että se vaatii täydellistä keskittymistä, joten sitä treenatessa kaikki muu katoaa mielestä, myös työasiat.

Viime aikoina hän on alkanut pitkästä aikaa käydä myös kuntosalilla.

– Luin, että tällaisen seniorin lihasmassa katoaa ja tukiranka romahtaa jos asialle ei tee jotain. Vakavasti ottaen, istumatyötä tekevän on pidettävä tukirangasta hyvää huolta.

