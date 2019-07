Saulikin suunnisti Saimaalle – tänä kesänä kannattaa viettää vähintään päivä Saimaalla, niin teki tasavallan presidenttikin

0

Raotan rohkeasti valtiosalaisuutta ja kysyn Sanna Korhoselta, millainen meloja on tasavallan presidentti Sauli Niinistö?

Kokenut järviluonto-opas sen tietää, mutta tyytyy vain hymyilemään kysymykselle.

Itse asiassa hän toivoo, josko Niinistöstä ei mainittaisi koko jutussa.

–Presidentin vierailu on pidetty perhepiirissä. En ole halunnut sitä ”kaupallistaa tai hyödyntää”. Meillä kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia.”

Jatkan haastateltavan väsyttämistä, toimittaja kun olen.

Lataan panokset viimeiselle kysymyskortille.

– Jos kerran Sauli on koko kansan presidentti, silloinhan melominen on koko kansan harrastus?

Lopulta Sanna Korhonen heltyy. Hän lupaa raottaa aavistuksen salaisuuden verhoa.

Muutama kesä takaperin hänelle soitettiin Presidentin kansliasta. Sauli Niinistö halusi päästä hetkeksi Saimaalle rauhoittumaan kesken kiireisen maakuntamatkansa.

Niinistö oli melonut ennenkin. Silti poliisivene seuraili taempana.

– Reitti suunniteltiin tarkasti etukäteen, joten saariin rantauduttaessa paikalla odotteli jo turvamies.

Sauli pärjäsi puolipäiväisen onnenhetkensä Saimaalla erinomaisesti, olihan hänen oppaansa periaatteessa melonut pienestä pitäen. Aluksi tosin vain unelmissaan.

Lapsena Lintusalon saaressa kotitilansa mansikoita poimiessaan Korhonen haaveili ohi lipuvista kanooteista ja Saimaan vilvoittavista aalloista.

– Päätin, että isona hankin oman kanootin. Se merkitsi minulle liikkumisen vapautta.

Nyt kolmekymmentä vuotta myöhemmin hän nauraa luontoyrittäjän vapaudelle.

– Tilikausi on lyhyt. Neljässä kuukaudessa koko vuosi.

Onneksi on muutakin. Toinen ammatti sosiaalialalla työllistää talvikuukausina ja pihapiirissä mies Martti Malinen takoo teräksestä taidokkaita tarvekaluja ja taidekäsitöitä. Lapset Pyry, 12, ja Lumi, 12, ovat myös hyvää vauhtia varttumassa saaristolaisiksi.

Perheen arjessa Saimaa on paitsi koti ja leipä, myös omatoimimatkailijoiden ja pienten paikallisten yrittäjien palveluiden ympärille rakentuva ekologinen luontomatkailukohde.

– Pahinta, mitä Saimaalle voisi tapahtua, olisi, että se valjastettaisiin monikansalliseksi luontoviihdekeskukseksi.

Sanna Korhonen kertoo hiljaisuuden ja puhtaan veden olevan ne pääelementit, jotka ulkomaalaisten matkailijoiden puheissa korostuvat joka kerta järviluonnosta puhuttaessa.

– Norppa ei ehkä sittenkään. Hylkeethän ovat maailmalla melko yleisiä eläimiä eikä saimaannorpan vähälukuisuus ole heillä samalla tavalla tiedossa kuten suomalaisilla.

Puumalan Niinisaaressa kotisatamaansa vuodesta 2005 pitänyt Saimaa Canoeing on varautunut tulevaan kesään uudella melontakeskusrakennuksella sekä lähes 30 kanootilla ja kajakilla.

Kiirettä ja kielien sorinaa piisaa, onhan puolet asiakkaista ulkomaalaisia turisteja.

– Etenkin keskieurooppalaisten keskuudessa melominen on kova juttu.

Sanna Korhosen mukaan suomalaiset ovat sittenkin soutajakansaa.

– Eräs saksalainen sitä ihmettelikin. Sanoi, etteihän soutaja edes näe minne on menossa.”

Saimaa Canoeing, www.hanhiniitty.fi

Kommentti: Nestori ”Miikkulaisen” petikaverina

Sanaseppä Juha Vainio teki Nestori Miikkulaisesta saimaannorpan sielunveljen ja samalla koko kansan tunteman lauluhahmon.

Oikeasti hän oli Nestori Reponen, puumalalaisen Sanna Korhosen lapsuuden naapuri ja Sannan isän Heinon kalakaveri. ”Miikkulainen” hänestä tuli, koska nimi sointui säveliin paremmin.

Yhdessä miehet rakensivat kalamajan 1973. Se nousi Lintusalon kupeeseen Jänissaareen.

Nestori Reponen oli pitkähkö mies, mutta ei niin pitkä kuin minä. Onneksi voin roikuttaa jalkoja puoliavonaisen parvisängyn päädystä.

Unen rajamailla kuulen hämärtyvältä Jänisvirralta kuikan huudon. Henkeä salpaa, kun ajattelee sen kuulostaneen samalta miljoonia vuosia.

Epäilemättä alkukantaisen vesilinnun aavemainen laulu sai läheisiin vuorenseiniin kalliomaalauksiaan maalanneet kivikauden ihmisetkin pauloihinsa.

Olen matkustanut työni puolesta luontoturistina ympäri maailmaa yli 30 maassa: hengittänyt Kalaharin hiekkaa keuhkoihini, palelluttanut korvani Kanadan erämaassa ja sukeltanut paholaisrauskun perässä Punaiseen Mereen.

Silti Suomi on minulle yhä ykkönen, ja Saimaa sen kruununjalokivi.

Parhaiten kotivetensä ja -metsänsä tuntevat paikalliset ihmiset. Omatoimisesti autiomaita tai Atlantin aaltoja koluava turisti jäisi monesta tarinasta ja tiedosta autuaasti paitsi.

Saimaaltakin selviää moni salaisuus, kun niihin tutustuu paikallisten palveluntarjoajien avustuksella.

Silloin ”Nestori Miikkulaisetkin” muuttuvat laulujen sanoista oikeiksi ihmisiksi.

Kannattaa kokeilla tänä kesänä!

Jere Malinen

Tämä juttu on julkaistu 6.6. ilmestyneessä Juvan Kesälehdessä, joka on telinejakelussa muun muassa Juvan kirjastossa, Juvan K-Supermarketissa, Juvan S-marketissa ja Juvan ABC-liikenneasemalla.

Tämän linkin kautta pääset myös lukemaan Kesälehden näköislehtiversion: https://magg.io/ub6icy/1