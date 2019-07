Pääkirjoitus: Puuroa ilman marjoja

0

Tunnustaudun heti aluksi ravinoviisiksi. Olin ennen viime perjantaina järjestettyjä Juvan Iltaraveja käynyt vain kerran raveissa, ja silloinkin työn puolesta. Ravien käsiohjelmaa selaillessa muutamiin asioihin pitikin kysyä vinkkejä kokeneemmalta kollegalta.

Urheilun mahdollisesti hienoin puoli on kuitenkin se, että vaikka lajista ei ymmärtäisi mitään, niin tunteita ymmärtävät lähes kaikki.

Tunnetta saatiin perjantaina kokea monte-lähdön voittaneen Mari Helin-Saarisen kertoessa liikuttuneena, miten tärkeä voitto oli hänelle hankalan kauden jälkeen. Haastattelua kuunnellessa minustakin kuoriutui hetkeksi aikaa ravifani.

Golf, amerikkalainen jalkapallo tai kabaddi ovat kaikki urheilulajeja, joiden hienouksista minulta on turha hakea syvällisiä kommentteja. Silti olen viettänyt monia tunteja katsellen, kun kyseisten lajien edustajat juhlivat onnistuneita suorituksia tai purevat hammasta tappion jälkeen.

”Perinteistä” urheilua innokkaammin seuraan monia elektronisen urheilun genrejä. Olen toisinaan miettinyt, että onko tunteen sterilisoituminen suurin kasvuneste kyseiselle urheilun alalajille.

Kun urheilijoiden sijaan näemme ruudulla vain heidän ohjastamiaan hahmoja, ei tunne välity kovin helpolla kotisohvalle.

Mitä tapahtui, miksi tapahtui ja tapahtuiko hyvää vai huonoa? Etenkin viimeiseen kysymykseen e-urheiluun tutustuvan voi olla hankala löytää vastauksia, kun lopputulosta ei voi päätellä pelaajan naamasta. Isommissa turnauksissa tätä ongelmaa ei toki ole, kun kamerat osoittavat myös päätteellä istuvaan pelaajaan.

Pelimaailmaan vihkiytyneet pystyvät myös erottamaan erilaisia tunteita pelaajien ohjastamien hahmojen liikkeistä. Mutta ei tunteen erottamista pitäisi rehellisyyden nimissä joutua opettelemaan.

Ymmärränkin, miksi e-urheilu voi olla etenkin Y-sukupolvea edeltäneille melkoinen mörkö. Urheilu ilman tunnetta on kuin söisi puuroa ilman marjoja: kyllähän sitä suuhunsa mättää, mutta aina parempi kun annoksessa on myös makua ja väriä. Ja ne marjat voivat olla vaikka vähän jäisiä, minkä Kimi Räikkönen on uransa aikana todistanut.

Rasmus Montonen