Kuuluisa Tunnelilava herää jälleen eloon – Tuusmäen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Panu Hynninen uskoo tanssilavan uuteen tulemiseen

”Ei tule kesä ennen kuin Tuusmäen Tunnelilavalla on mies tapettu!” Tämän perusteella kesän tuloa saa viedä odottaa.

Tuusmäen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Panu Hynninen, ei tiedä mistä sanonta on saanut alkunsa ja kuinka vanha se on, mutta vakuuttaa tanssilavalle tulon olevan nykyisin täysin turvallista.

Aivan ilmasta sanonta tuskin kuitenkaan on temmattu. Hynninen toivookin valmisteilla olevan Tuusmäen historiakirjan tuovan selvennystä asiaan. Samalla voisi selvitä myös Tunnelilavan tarkka rakentamisvuosi.

– Rantaan rakennettu lava on toinen, ja valmistui tanssilavakulttuurin kulta-aikaan 1950-luvun loppupuolella. Kulta-aikaa kesti 70-luvun alkuun saakka, 90-luvulla oli muutamia yritelmiä, mutta 2000-luvulla toiminta hiipui lähes kokonaan. Parhaimpina iltoina pihapiirissä, aitauksen sisällä liikkui 2 000 ihmistä.

Tanssikansaa on siten houkuteltu nimekkäillä esiintyjillä, joten Tunnelilavaan liittyy toinenkin sanonta:

– On sanottu, että täällä on käynyt kaikki kuuluisuudet esiintymässä, lukuun ottamatta Katri-Helenaa ja Tapio Rautavaaraa.

Istumme maaseutuyrittäjä Hynnisen kanssa vastapäätä tanssilavaa sijaitsevan, vuonna 1922 rakennetun Maamiesseuran talon sementtirapuilla. Talo toimii kahviona ja vessatiloina sekä kylmällä ilmalla vararakennuksena.

Tunnelilavan takana kimmeltelee Hakojärvi. Kuikkapari sukeltelee ja ääntelee rannassa. Kansallisromanttinen kesälavaidylli, joka kelpaisi sellaisenaan Markku Pölösen elokuvaan.

– Rakennusten omistuksessa näkyy hyvin Tuusmäen seurojen yhteistyö. Maamiesseuran talon omistaa Maamiesseura, Tunnelilavan puoliksi Maamiesseura ja Länsi-Rantasalmen Urheilijat. Kyläyhdistyksen rooli on lähinnä liikuttaa ihmisiä.

Vaikka yhdistyksissä väki ikääntyy ja nuoria eivät talkoot kiinnosta, kunnostustöissä on ollut mukavasti mukana 20–30 henkeä. Talkoolaisia ei ole koskaan liikaa ja Hynninen toivottaakin kaikki uudet lämpimästi tervetulleeksi.

Tanssilavarakennusta on peruskorjattu ja laajennettu aikaisemminkin. Tunnelilava valmistautuu uuteen tulemiseen kesällä tehtävän pintaremontin kautta, kun Yölintu lennähtää paikalle elokuun 1.päivä. Suosittu, kolmas Syystuli on myös syyskuun ohjelmassa.

– Makkarakatoksen maalaus viimeistellään, katolla olevan tötterön tilalle tulee nykyaikaisempi, veden pitävä hattu, ovien eteen rakennetaan vesirännit ja sisätiloja maalataan, luettelee Hynninen tulevia töitä.

Tänä kesänä ei edellä mainittujen lisäksi muuta toimintaa ole, mutta tulevaisuudessa kenties kokeillaan kumpi vetää paremmin väkeä: kuuntelubändi vai tanssibändi? Vilkkaampaa toimintaa rajoittaa kylän talkooväen määrä, sillä lähes kaikki ovat mukana kesäteatteritoiminnassa.

– Viime kesänä meni suosittu Tankki täyteen, tänä kesänä Tankki täyteen: Maahanmuuttajat. Esityksiä kertyy toistakymmentä. Viime vuonna yleisöä kävi esityksissä 1 600.

Tanssilavan edessä seisoo rakennustarvikkeita, samoin sisällä. Vieressä on viehättävä makkaranpaistokatos, johon liittyy mielenkiintoinen tarina.

– Se on siirretty siihen 60-luvun lopulla kokonaisena Paltalasta, jossa se toimi kioskina kaupan vieressä. Vielä pari vuotta sitten meinasin laittaa sen syystuliksi. Katos oli painunut, mutta vain alimmaiset hirret olivat lahonneet. Sille laitettiin betonia alle, maalattiin ja nyt se on ihan iskussaan.

Jos ihminen on intensiivisesti mukana tanssilavatoiminnassa, luulisi myös tanssijalan vipattavan.

– Ei ole koskaan vipattanut. Kaveritkin sanovat, että tuon rautakangen voisi siirtää pois tanssilattialta, nauraa Hynninen.

Yölintu Tunnelilavalla 1.8.

Lähiseudun tanssipaikkoja

