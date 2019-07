Kehykset sinun persoonasi mukaan – Merja Mennander on toiminut Juvalla kehysasiantuntijana jo usean vuosikymmenen ajan

0

Monille juvalaisille on varmasti tullut tutuksi Juvantien varrella sijaitseva Mennanderien perheen yhteinen perheyritys, Juvan Optiikka. Hannu ja Merja Mennanderin sekä Linda Falkin ja Tanja Skytten pyörittämässä silmälasiliikkeessä kaikilla perheenjäsenillä on oma osaamisalueensa. Merja Mennander on kaunistanut ihmisten kasvoja tyylikkäillä silmälasinkehyksillä jo vuodesta 1975 asti. Alun perin Mennanderista ei kuitenkaan pitänyt tulla silmälasikauppiasta.

Merja Mennanderille Juva on ollut oma koti jo pienestä tytöstä lähtien. Hän oli kuuden vanha, kun perhe muutti paikkakunnalle Mikkelistä vuonna 1961.

– Isä oli jo ennen Mikkeliin muuttoa pyörittänyt kyläkauppaa Risulahdessa Juvalla. Hänellä oli hyvä työpaikka Mikkelissä, mutta hän halusi palata takaisin yrittäjäksi Juvalle.

Niinpä Mennanderin isä perusti Juvan Toivioon oman pesulan paikallisen myllyn yhteyteen. Yrittäjän tielle osui heti alkuunsa merkittäviä haasteita.

– Kipinä sytytti myllyn palamaan. Pesula kerkesi toimimaan vain kolme kuukautta.

Yrittäjä ei kuitenkaan tästä lannistunut, vaan rakensi uuden pesulan Kotitielle kunnalliskodin alapuolelle. Samalla myös koko perhe muutti asumaan kirkonkylälle.

Ensimmäisen kosketuksensa myyjänä toimimiseen Mennander sai tekstiililiike Super Osmon palveluksessa.

– Olin sunnuntaina iltalenkillä, kun huomasin liikkeen ikkunassa lapun, jonka mukaan liikkeeseen etsittiin reipasta myyntityttöä töihin. Menin jo aamulla varhain paikalle, jotta olisin ensimmäisenä jonossa. Pääsin sitten töihin ja pidin työstä oikein kovasti.

Mennander työskenteli tekstiililiikkeessä muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen edessä oli uusi, pysyvämpi osoite. Tekstiililiikettä vastapäätä sijaitsi silmälasiliike Super Silmälasi, jonka edellinen myyjä oli muuttamassa pois Juvalta.

– Hänelle sanottiin, että hae itsellesi seuraaja, niin sitten pääset muuttamaan pois. Hän tuli sitten minua pyytämään töihin liikkeeseen.

Mennander epäröi aluksi, sillä hän oli vasta muutaman vuoden ajan työskennellyt Super Osmon palveluksessa.

– Päätin kuitenkin lähteä sinne töihin, ja sillä tiellä olen edelleenkin.

Mennanderin nuoruudenhaaveena oli kampaajan ura, ja kerkesipä hän hetken aikaa tekemään kampaajan töitä puumalalaisessa kampaamossa. Ura lähti kuitenkin vaihtoon Juvalla auenneiden työmahdollisuuksien takia. Mennanderia ei harmita, että hiuksien sijaan hän kaunistaa asiakkaiden silmiä.

– Samanlaista sorminäppäryyttä ja muototajua tarvitaan molemmissa ammateissa.

Lisäksi Mennander tekee satunnaisesti kampaajan töitä harrastuspohjalta, joten lapsuuden haaveammatti kulkee yhä elämässä mukana.

Neljänkymmenen vuoden aikana optinen ala on Mennanderin mukaan muuttunut roimasti niin kehysten kuin optiikankin suhteen. Etenkin silmälasien linssit ovat muuttuneet täydellisesti.

– Silloin alkuaikoina linssit olivat todella paksuja. Nykyään linssit ovat kevyitä, ohuita ja heijastamattomia. Hyvään suuntaan on menty.

Kehyksien suhteen Mennanderin suosikkeja ovat 80-luvun retrolasit.

– Kehykset olivat silloin värikkäitä ja kookkaita. Onneksi niitä löytyy kauppojen hyllyltä nykyäänkin. Muotilinjat palaavat aina jossakin vaiheessa, ei ihminen voi loputtomasti keksiä uutta, Mennander pohtii.

Mennander korostaa, etteivät muotivillitykset ole hänelle ykkösasia, kun asiakkaalle aletaan etsiä uusia kehyksiä.

– Panostan siihen, että lasit ovat asiakkaan persoonalle sopivia. Ihmisystävällisyys ja -läheisyys ovat tästä syystä tärkeimpiä ominaisuuksia tässä työssä. Ihmisen persoona pitää nähdä, jotta omalla työllä voi sitten tuoda sen paremmin esille.

Siinä missä aikoinaan laseja ajateltiin enemmän niiden funktion kautta, ovat ne nykyään olennainen osa ihmisten asukokonaisuutta.

– Ennen oli vaan yhdet lasit, ja isännät antoivat vanhat lasinsa emännälle, kun ostivat itselleen uudet.

Osittain tähän vaikutti Mennanderin mukaan se, että maataloustöissä olleiden naisten ei välttämättä koettu tarvitsevan laseja. Niistä ajoista on onneksi tultu eteenpäin

– Nykyään ollaan kaikki samalla viivalla näkemisen suhteen, ei ole enää samanlaisia naisten ja miesten rooleja maaseudulla.

Laseja saatetaan hankkia jopa pelkästään ulkonäöllisistä syistä. Niin sanotuissa ”imagolaseissa” ei ole ollenkaan vahvuuksia. Mennanderin mukaan imagolaseilla saatetaan hakea myös apua esimerkiksi esiintymisjännitykseen.

– Lasit tuovat joillekin julkisessa työssä esiintyville itsevarmuutta. Ne herättävät luottamusta ja toimivat tietynlaisena katseenvangitsijana puhujan ja yleisön välissä.

Perheyritystä pyörittäessä korostuu Mennanderin mukaan entisestään työn ja vapaa-ajan erottaminen. Mennanderin mukaan työasioista pyritään puhumaan mahdollsimman vähän kotona.

– Ei vapaa-ajalla voi viettää aikaa yhdessä, jos koko ajan puhutaan vain työasioista. Elämässä on paljon tärkeämpiäkin asioita kuin työ, Mennander muistuttaa.

Loman koittaessa työtä onkin hyvä lähteä karkuun omalle mökille, missä Mennanderit viettävät paljon aikaa etenkin kesäisin. Mennanderien mökki sijaitsee Nevan rannalla.

– Juvan Nevajärvellä, ei Venäjällä, Mennander naureskelee.

