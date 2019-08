Koulut alkava Juvalla huomenna – muista varoa koululaisia liikenteessä!

0

Etelä-Savon kaikissa kunnissa tempaistaan koulujen alkaessa turvallisten kouluteiden ja tien ylittämisten puolesta jalkautumalla suojateille. Liikenneturva ja Etelä-Savon pelastuslaitos muistuttavat, että vastuu lasten turvallisesta koulumatkasta on aikuisilla. Riittävän alhaisella nopeudella ajaminen on tehokkain tapa lisätä suojateiden turvallisuutta.

Liikenneturva kysyi keväällä 2018 autoilijoilta näiden kokemuksia suojateistä. 59 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että voisi olla jalankulkijoita kohtaan huomaavaisempikin. Lisäksi useampi kuin joka kymmenes (13 prosenttia) kuljettajista kertoi, että joutuu usein jarruttamaan äkillisesti, jotta ei ajaisi jalankulkijan päälle.

– Riittävän alhainen nopeus on tehokkain tapa lisätä suojateiden turvallisuutta. Tilanteeseen sopivalla vauhdilla ajaessa ehtii havainnoida sekä erilaiset tilanteet että muut liikkujat tarpeeksi ajoissa – ja sen jälkeen tehdä tarvittavat toimenpiteet, kuten pysähtyä antamaan jalankulkijalle esteetön kulku suojatien yli ilman äkkijarrutuksia, muistuttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen Mikkelistä.



Tien ylitys onkin Karvosen mukaan monelle lapselle usein se koulutien vaarallisin paikka. Suojatiekulttuurissa riittää yhä siis parannettavaa.

– Se, onko suojatie koululaiselle ja muillekin turvallinen paikka ylittää tie, riippuu meistä aikuisista, jotka siellä auton ratissa olemme. Suojatieviivojen ja -merkkien tulisikin aina toimia herätteenä kuskille kaasujalan hölläämiseksi ja havaintosilmän tarkentamiseksi. Autoilijan kannattaa hidastaa hyvissä ajoin ennen suojatietä ja kertoa siten kävelijälle, että tämä on huomattu ja tätä väistetään, kuten kuuluukin, Karvonen sanoo.

Etelä-Savon kaikissa kunnissa halutaankin nyt herättää autoilijoiden huomio näin koulujen alkaessa. Pelastuslaitos yhteistyökumppaneineen jalkautuu joka kunnassa paikallisille kouluteille turvaamaan erityisesti suojateiden ylityksiä. Samalla muistutetaan autoilijoita suojatien merkityksestä ja siitä, että heidän on annettava esteetön kulku jalankulkijoille suojatiellä. Samoin toimitaan Juvan paloaseman palomestari Asko Valtosen mukaan myös Juvalla.

– Koulun alkamisaamuna menemme ala-asteen lähettyville herättelemään autoilijoiden huomiota. Nyt torstaiaamuna mietimme tarkemmin päivän kulkua, Valtonen kertoo.



Valtosen mukaan suurimman osan alakouluikäisistä oppilaista ei Hildurin edessä olevaa Juvantien risteystä lukuun ottamatta tarvitse ylittää vilkasliikenteisiä suojateitä.

Sen sijaan hän toivoisi, että suojateiden käyttöön alettaisiin kiinnittää huomiota paloaseman edestä kulkevalla Yhdystiellä. Palomestarin mukaan etenkin yläasteelta koulukyyteihin suuntaavien nuorien on huomattu ylittävän tietä milloin mistäkin.

– Se on ihme, ettei siinä ole mitään vielä sattunut.