Opiston lukuvuosi alkamassa – kansalaisopistotoiminta täyttää tänä vuonna 120 vuotta

Järvi-Saimaan kansalaisopisto aloittaa uuden lukuvuotensa 2019–2020 kansalaisopistotoiminnan 120 juhlavuoden saattelemana. Tänä juhlavuonna myös Kansalaisopistojen liitto (KoL) täyttää 100 vuotta.

Ensimmäinen kansalaisopisto perustettiin Tampereelle 120 vuotta sitten. Siitä alkoi kansalaisten harrastustoiminnan laajeneminen valtakunnallisesti kansalaisopistojen piireissä. Vuosien saatossa kansalaisopiston harrastuspiireillä on ollut suuri merkitys myös monen juvalaisten elämässä.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston toteuttamilla uusilla lyhytkursseilla voi tulla muun muassa tutustumaan suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin (Suomalaisen kirjallisuuden klassikot), geneettiseen sukututkimukseen (Geneettinen sukututkimus) sekä hakemaan aineksia työhyvinvointiin Luovaa voimaa työhön-kurssilta tai Vahvat vuorovaikutustaidot-kurssilta.

Edellisten lisäksi Piristystä parisuhteeseen -kurssille voi tulla yksin tai kaksin paneutumaan kevyellä ja hulluttelevalla otteella parisuhteen vahvuuksiin sekä kompastuskiviin. Kirjoittamisinnon iskiessä voi osallistua Luovan kirjoittamisen työpajaan, jossa harjoitellaan ja herätellään kirjottamisen uusia ulottuvuuksia.

Liikunnan saralla tapahtuu myös uutta. Kehoa voi tulla huoltamaan Kehonhuolto-kurssille, jossa tehdään dynaamisia venyttelyjä sekä rentouttavia ja rauhallisia liikkeitä. Vastaavasti Rentoutta shiatsusta -kurssi huoltaa kehoa hieronnan ja venyttelyjen avulla. Sitä vastoin, jos haluaa kovempaa menoa ja treeniä, kuntoa voi tulla kohottamaan kuntonyrkkeillen.

Kädentaidoissa voi tulla opiskelemaan muun muassa ompelun-, lankatöiden- ja tilkkujen saloja. Kestosuosikkien lisäksi kansalaisopisto tarjoaa myös uutuuksia. Esimerkiksi Puupalttoo- ja uurnakurssi, Köysityöt ja narualuset ja Lasimosaiikkikurssi. Lapsiakaan ei ole unohdettu. Kansalaisopistossa starttaa Lasten käsityökaruselli, jonne voi tulla tutustumaan erilaisiin kädentaitoihin, kuten painantaan, maalaukseen tai muotoiluun.

Juvalla kielikurssien tarjonta laajenee. Uutuutena on mahdollisuus osallistua kielikursseille verkon kautta etänä, vaikka kotisohvalta. Kreikan jatkokurssi toteutetaan Sulkavalla ja siihen voi osallistua myös etänä Juvalta käsin. Vastaavasti Järvi-Saimaan kansalaisopiston ja Mikkelin kansalaisopiston yhteistyössä järjestämille Englannin kirjoittamiskurssille, Saksan ja Ranskan verkkokursseille voi osallistua etänä. Jos haluaa vahvistaa englannin puhumista ja keskustelutaitoja, voi osallistua Englannin porinaporukkaan tai Matkailuenglanti -kurssille.

Jyväskylän kesäyliopiston toteuttamat Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot jatkuvat opiston kaikissa toimipisteissä. Edellisen lisäksi opisto toteuttaa ajankohtaisiin ja yleissivistäviin aiheisiin, kuten tietoturvaan ja geneettiseen sukututkimukseen, liittyviä luentoja.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa tänäkin syksynä runsaasti mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen Juvalla. Uutta musiikinopiskelussa on, että opiskelija voi valita vaihtoehtoisesti 20 minuutin soitto- tai laulutunnin sijaan 30 minuutin tunnin. Instrumenttiopetuksesta löytyy vaihtoehtoja rummuista, viulusta, harmonikasta, yksinlaulusta, pianosta, kitarasta, bassosta, ukulelesta, ja vaskipuhaltimista. Lisäksi tarjolla on monia yhteismusisointimahdollisuuksia: Kaiken kansan laulajaiset, Harmonikkayhtye, Reckless Rockers (ent. Aikuisten bändi), Nuorten bändi, Karaoke, Jousiyhtye, Puhallinyhtye, Kuosmalan lauluyhtye ja Kuosmalan bändi.

Uutena mahdollisuutena kaiken ikäisille puhallinsoittajille on tänä syksynä aloittava Alkeispuhallinorkesteri. Alkeispuhallinorkesterin ja Vaskipuhaltimien opetuksesta vastaa Janne Ikonen Rantasalmelta. Järvi-Saimaan kansalaisopistossa Juvalla instrumenttioppilaita ja yhtyeitä opettavat tutut ammattitaitoiset opettajat. Uutuutena muun muassa Live-miksauskurssi vasta-alkajille, joka antaa valmiudet äänentoistolaitteiden hyvään käyttöön livetilanteissa sekä Bändi-instrumenttikurssi, jossa tavoitteena on opiskella tavallisempien instrumenttien hallintaa.

Edellisen vuoden tapaan musiikin opetusta tukemaan opiston kurssille ilmoittautuessa voi hankkia käyttöönsä Rockway-opetusmateriaalin.

Rockway:n hankkiminen on vapaaehtoista. Syyslukukauden hinta on 19 euroa henkilö. Rockway sisältää yli 5 000 tuntia musiikin opetusvideoita, jotka ovat kaikki opiskelijan käytössä.

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa on meneillään Heikkoja perustaitoja ja digitaalisia valmiuksia vahvistavat koulutushankkeet vuosille 2019–2020.

Kansalaisopiston saama valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteistä Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on muun muassa ehkäistä eriarvoisuutta ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

Hankkeen tiimoilta kansalaisopisto järjestää aikuisille erilaisia koulutuksia, kuten digitaitoja vahvistavia maksuttomia kursseja.