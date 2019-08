Musavisa jatkuu kesätauon jälkeen – visaisäntänä toimii Vesa Kontiainen

0

Tulevana lauantaina 17. päivä elokuuta kello 21 jatkuu Musavisa Juvalla Bar Ylässä kahden kuukauden kesätauon jälkeen. Joulukuun puoliväliin mennessä visaillaan kaikkiaan yhdeksän kertaa eli joka toinen lauantai.

Joulukuussa 2016 alkanut Musavisa on saanut oman jalansijan Juvalla kahden ja puolen vuoden ajan. Illan aikana on perinteiseen tapaan 32 kysymystä eri aihealueista, mm. Suomi pop/rock, Suomi-iskelmä, Ysäri, Kasari, Elokuva & TV, Ulkomainen pop/rock ja Jokeri.

Musavisa-rankingia, johon lasketaan kaikkien kisojen sijoitukset, pidetään joulukuuhun asti, jolloin palkitaan kokonaiskisan kolme parasta joukkuetta. Musavisa on ilmainen ja joukkuekoko on 1-4 henkilöä.

Visailut alkavat kello 21 ja vetäjänä on Vesa Kontiainen, joka on myös tehnyt kysymykset.