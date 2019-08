Valtakunnan poliitikkoja vierailee Juvalla – Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen kiertuellaan sunnuntaina, ja Sirpa Paatero tutustuu yritystoimintaan ja juvalaisiin tiistaina

0

Kolme valtakunnan poliitikkoa vierailee Juvalla lähipäivinä.

Sunnuntaina 25.8. Keskustan puheenjohtajuudesta kisailevat Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni tulevat Juvalle. Paikka on koulukeskuksen auditorio kello 11.30 alkaen, jolloin on tarjolla kahvit. Varsinainen puheenjohtajatilaisuus alkaa kello 12, ja sen juontaa Keskustan puoluetoimiston poliittinen sihteeri Helena Pakarinen.

SDP:n kuntaministeri Sirpa Paatero vierailee Juvalla ensi viikon tiistaina 27.8.

SDP:n ministeriryhmä kokoustaa Mikkelissä ja Savonlinnassa 27.-28.8, ja samassa yhteydessä ministerit tekevät tutusmiskäyntejä maakunnan alueella.

Kuntaministeri Paateron vierailu alkaa yrityskäynnillä Sisuwoodin tehtaalla. Sisuwood esittelee toimialaansa. Ministerille kerrotaan tietysti yhtiön toimintaedellytyksistä ja valtiovallan toimien vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Sisuwoodilla ministeri tapaa myös Juvan kunnan edustajia.

Yleisöllä on tilasuus tavata ministeri Sirpa Paatero Juvan Kahvikulmassa kello 17.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kahvitarjoilu on maksuton.