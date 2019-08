Keskustapiiri ei ota kantaa puheenjohtajavalintaan – ”tilanne ehdokkaiden välillä on hyvin tasainen. Lopullinen päätös jää monelta ylimääräiseen puoluekokoukseen”

0

Keskustan puheenjohtajaehdokkaat saapuivat Keskustan Etelä- ja Itä-Savon piirien vieraaksi Juvan koulukeskukselle viime sunnuntaina. Keskustan johtoon pyrkivät ministerit Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni kertoivat oman näkemyksensä puolueen uudistustyöstä ja politiikan linjasta.

Paikalle oli saapunut yli 120 aiheesta kiinnostunutta. Puheenjohtajaehdokkaiden omien puheenvuorojen jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus tentata puheenjohtajaehdokkaita.

Keskustan Etelä-Savon piirihallitus kokoontui puheenjohtajatentin jälkeen. Se päätti, ettei ota yhteistä kantaa puheenjohtajavalintaan, koska piirissä on kannatusta molemmille ehdokkaille.

Piirihallitus haluaa antaa kaikille puoluekokousedustajille vapauden päättää itse, kumpaa ehdokasta äänestävät. Toiveena kuitenkin on, että mahdollisimman moni puoluekokousedustaja ja Keskustalainen osallistuisi Kouvolassa 7.9. pidettävään ylimääräiseen puoluekokoukseen, jossa on odotettavissa huippujännittävä kamppailu Keskustan puheenjohtajuudesta.

–Tilanne ehdokkaiden välillä on hyvin tasainen. Lopullinen päätös jää monelta ylimääräiseen puoluekokoukseen. Ratkaisevaa tulee varmasti olemaan esimerkiksi ehdokkaiden puheenvuorot puoluekokouksessa, toteaa Keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Olkkonen tuo esille piirihallituksen selkeän kannan.

– Etelä-Savon piirihallitus ei kannata sitä, että tuleva puheenjohtaja lähtisi tavoittelemaan valtiovarainministerin salkkua. Tulevan puheenjohtajan pitää keskittyä puolueen johtoon, ohjelmatyöhön ja nostaa Suomen Keskusta Suomen ykköspuolueeksi, Olkkonen toteaa.