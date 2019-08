Esedu vie tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon Venäjälle – Esedu on ollut mukana Opetushallituksen hankkeessa

0

Esedu eli Etelä-Savon Koulutus Oy on solminut tytäryhtiönsä KasvuEsedu Oy:n kautta ensimmäisen kokonaista ammatillista perustutkintoa koskevan vientisopimuksen Venäjälle.

Kyseessä on tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa koskeva sopimus. Yhteistyökumppanina on P.M. Vostruhinin mukaan nimetty Moskovan kaupungin valtiollinen ammattioppilaitos, IT College nro 54.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen pitää erittäin tärkeänä Suomen koulutusviennin kannalta juuri tällaisia uraa uurtavia toimintatapoja.

– Suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen kohdistuu valtavasti kansainvälistä kiinnostusta. On hienoa, että tämä konkretisoituu nyt myös tutkintovientinä, joka on ollut mahdollista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisiin maihin tämän vuoden alusta lähtien, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtaja Mika Tammilehto.

Esedu on ollut mukana Opetushallituksen koulutusvientikokeiluhankkeessa vuodesta 2017. Kokeilussa on ollut tavoitteena löytää tapa, jolla EU- ja ETA-alueen ulkopuolella voidaan suorittaa suomalaisen tutkintojärjestelmän mukaisia ammatillisia tutkintoja.

Koulutus aloitetaan Venäjällä syyskuun aikana. Esedun tieto- ja viestintätekniikan tutkintovastaava Tuomas Puro toimii vastaavana opettajana koulutuksessa.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja Seppänen kiittelee Esedun väkeä sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä sopimuksen syntymisestä.

– Takana on pitkäjänteinen ja erinomainen työ koulutusviennin hyväksi. Suuri kiitos opetus- ja kulttuuriministeriölle tuesta asian edistämisessä.