Metsätuloista piristystä maatilojen tulokertymään – maatilojen metsätalouden tulot lisääntyivät viime vuonna Etelä-Savon maatiloilla yli 20 prosenttia

Maatilojen metsätalouden tulot lisääntyivät Etelä-Savon maatiloilla yli 20 prosenttia vuonna 2018. Eniten metsätuloja kertyi Mikkelin seudulle.

Maatalouden tulot kasvoivat Etelä-Savossa 2,4 prosenttia edellisvuodesta, mutta sivuansiotulot alenivat noin 3 prosenttia. Savonlinnan seudulla maidon ja naudanlihan myyntitulot olivat maakunnan suurimmat.

Maatilojen bruttotulot olivat Etelä-Savossa vuonna 2018 noin 293 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 6 prosenttia.

Eteläsavolaiset maatilat ovat monialaisia, joskin maatalous on edelleen merkittävin tulolähde. Maatalouden tulojen osuus oli 48 prosenttia, metsätalouden 29 prosenttia ja sivuansioiden 23 prosenttia.

Koko maassa keskimäärin maatalouden tulot olivat 62 prosenttia ja metsätulot vain 12 prosenttia tilojen tuloista. Maatilojen tulot ovat Etelä-Savossa noin 5 % koko maan vastaavista tuloista. Maatilojen bruttotulot kertovat muutoksista tilojen tulonmuodostuksesta, mutta niiden perusteella ei voida tehdä päätelmiä maatalouden kannattavuuden tai viljelijäperheiden kulutukseen jäävien tulojen kehityksestä.

Maatalouden myyntituloista saatiin vuonna 2018 maidosta 50 prosenttia. Vuosikymmenen alkupuolella maidon osuus oli 60 prosenttia.

Naudanlihatuotannon tulojen osuus on hieman lisääntynyt ja oli viime vuonna 17 prosenttia. Avomaan erikoiskasvien (öljykasvit, peruna, vihannekset, marjat yms.) tulo-osuus on viime vuosina lisääntynyt 22 prosenttiin. Kananmunatuotannosta saatiin edelleen 4 prosenttia maatalouden myyntituloista, ja myös viljan osuus nousi neljään prosenttiin viime vuonna.

Maatalouden myyntitulojen alenemiseen ovat vaikuttaneet viime vuosien heikot sääolosuhteet ja tuottajahintojen alavireinen kehitys. Vaikka maatalouden investoinnit ovat olleet Etelä-Savossa viime vuosina ennätysmääräiset, on maidon ja naudanlihan tuotanto alueella vähentynyt. Viime vuonna tuotettiin maitoa myyntiin 106,5 miljoonaa litraa ja naudanlihaa 4,0 miljoonaa kiloa.

Suurempien tilojen laajennusinvestoinnit eivät ole riittäneet kattamaan kotieläintuotannon lopettamisia pienemmillä tiloilla.

Maatilojen bruttotulojen kertymä oli suurin Mikkelin seutukunnan alueella, jossa muun maussa metsätulot ja sivuansiotulot olivat suuremmat kuin maakunnan muissa osissa. Mikkelin seudun kuntien osuus maatilojen tuloista oli 39 prosenttia, Savonlinnan seudun 31 prosenttia ja Pieksämäen prosenttia.

Seutukuntien välinen maatilojen bruttotulojen jakauma on ollut viime vuodet varsin vakaa. Maatalouden osalta Mikkelin ja Savonlinnan seudun tuloissa ei ollut eroja. Mikkelin seudulla korostuivat erikoiskasvituotannon tulot ja maatalouden tuet, kun taas Savonlinnan seudulla maidon ja naudanlihan myyntitulot olivat maakunnan suurimmat. Pieksämäen seudulla puolestaan erottui Juvan alueen kananmunantuotanto merkittävänä tulonlähteenä.

Maatalouden tulot jäivät kuitenkin Pieksämäen seudulla Mikkelin ja Savonlinnan seutuja pienemmiksi.

Eteläsavolaisten maatilojen tulovirta on vaihdellut kuluvan vuosikymmenen aikana vuosittain, mutta keskimäärin vuotuinen tulojen kasvu jää alle yhteen prosenttiin. Maataloudessa tulomuutos on ollut viime vuosina negatiivinen, eikä vuonna 2015 tapahtunutta yli 10 prosentin pudotusta ole vielä täysin saatu kurottua umpeen. Maatalouden tuloista on myyntituloja noin 57 prosenttia loppuosan ollessa tukea.

Metsätalouden tulot vaihtelevat vuosittain suhteellisen paljon, mutta keskimäärin ne ovat lisääntyneet vuodesta 2010 alkaen noin 4 prosenttia vuodessa. Sivuansiotulojen kehitys maatiloilla on ollut lievästi negatiivinen ja niissä vuosittaiset muutokset ovat olleet vähäisempiä. Sivuansiotuloihin on luettu viljelijän ja puolison veronalaiset työtulot, tulonsiirrot ja muut tulot.

Maatilojen tulojen tarkastelu perustuu Kantar TNS Agri Oy:n toteuttaman rahavirtatutkimuksen tuloksiin, joissa lähtökohtana on julkiset tilastot ja tutkimuksen toteuttajan itse keräämät tiedot. Maatalouden myyntitulot perustuvat eri tuotteiden tuotantomääriin ja tuottajahintoihin ja sivuansiotulot Maatalouden tulo- ja verotilastoon. Maatilojen rahavirtatutkimuksen vuosittaisten tulosten hankintaan Etelä-Savon ely-keskukselle on käytetty Maaseudun kehittämisohjelman teknistä tukea.