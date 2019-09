Osuuspankki uusiin tiloihin Juvalla – Syyskuun lopulla pankki pitää avointen ovien viikon

0

Suur-Savon Osuuspankin uusi Juvan konttori avataan kunnantalon alakerrassa osoitteessa Juvantie 13 maanantaina 16.9. kello 9.

Konttorin muutto ei aiheuta katkosta konttorin toiminnassa, ja aukioloajat säilyvät ennallaan. Konttori palvelee ajanvarausasiakkaita kuten ennenkin maanantaista perjantaihin kello 9-16.15. Kassapalvelut ovat Juvalla avoinna maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 9-12.30.

Juvalla asiakkaita kohtaavat tutut tekijät. Asiakkuuspäällikkö Minna Rouhiainen odottaa innolla muuttoa.

– Uudet toimitilat mahdollistavat asiakasneuvottelut entistä paremmin. Valoisasta ja modernista konttorista tulee varmasti vielä lisävirtaa työhön.

Juvan konttorissa työskentelee säännöllisesti alle 10 pankki- ja vakuutusalan asiantuntijaa sekä OP Kodin kiinteistönvälittäjä. Lisäksi Juvalla käy myös muita pankin asiantuntijoita, jotka liikkuvat koko pankin toimialueella.

Juvan konttori on täyden palvelun konttori, josta asiakas saa päivittäisten raha-asioiden lisäksi kattavat asiantuntijapalvelut. Suur-Savon Osuuspankki tarjoaa rahoituksen, varainhoidon, vakuuttamisen ja lakiasioiden asiantuntijapalveluja sekä yritys-, maa- ja metsätalousasiakkaiden palvelut. Myös OP Kodin kiinteistönvälityspalvelut löytyvät Juvalta. OttoPlus-automaatti on käytettävissä Juvan uuden konttorin yhteydessä 6.9. alkaen.

Suur-Savon Osuuspankin hallintojohtaja Tero Pulkkinen kertoo pankin päätyneen uusiin toimitiloihin, koska pankki haluaa läsnä Juvalla myös tulevaisuudessa.

– Osuuspankin Juvan konttorin entiset tilat alkoivat olla elinkaarensa loppupäässä ja ne olisivat vaatineet mittavan peruskorjauksen. Vanha konttori oli myös tarpeettoman suuri, eikä soveltunut tämän päivän pankkipalvelutarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Uudessa konttorissa on panostettu erityisesti tilojen toimivuuteen ja monikäyttöisyyteen.

Pulkkisen mukaan kassapalvelujen tarve on vähentynyt vuosien saatossa, ja asiantuntijaneuvottelujen osuus on lisääntynyt. Uuteen konttoriin on rakennettu toimivat kassapalvelut: ne toimivat vuoronumeroperiaatteella, ja asiakkaat voivat halutessaan odottaa vuoroaan istuimilla.

Juvan uudessa konttorissa vietetään Avointen ovien viikkoa 23.-27.9, jolloin konttorin ovet ovat avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-16.15.

Viikon aikana henkilökunta esittelee tiloja asiakkaille ja neuvoo muun muassa sähköisten pankkipalveluiden käyttöä ilman erillistä aikavarausta. Kassapalvelut ovat avoinna avointen ovien viikolla normaalisti eli maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 9-12.30.

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen ja hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen ovat tavattavissa Juvan uudessa konttorissa maanantaina 23.9. kello 14-16.