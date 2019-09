Suur-Savon Leipomo ja Mikkelin Jukurit kehittivät yhdessä aktiiviliikkujille ja terveellisiä elintapoja noudattaville sopivan uuden leivän – tulee myyntiin keskiviikkona

0

Kotimaista täysjyväkauraa ja -ruista sisältävä runsaskuituinen leipä tekee hyvää myös maakunnallisesti, sillä jokaisesta myydystä leipäpaketista Jukurien ja PiPS:n juniorit saavat 10 senttiä.

Uusi leipä tulee myyntiin tällä viikolla Osuuskauppa Suur-Savon myymälöihin Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Suur-Savon Leipomo ja Mikkelin Jukurit ovat kehittäneet yhteistyössä täysin uuden leivän, joka tukee terveellisiä elintapoja ja tarjoaa kaikenikäisille tärkeitä ravintoaineita maukkaassa muodossa.

Viikinkien voimaleipä -tuotenimellä tällä viikolla myyntiin tuleva leipä on runsaskuituinen ja sisältää vähemmän suolaa. Palaleivässä käytetystä viljasta kauraa on noin 32 prosenttia ja ruista 30 prosenttia. Kaikki vilja on täysjyvää ja täysin kotimaista alkuperää. Leivässä käytetty rasva on rypsiöljyä, josta saa hyvinvoinnille tärkeää pehmeää rasvaa.

Uuden leivän kehitystyössä on ollut mukana mikkeliläinen ravitsemusterapeutti Heli Pyrhönen. Hänen mukaansa hyvässä leivässä on paljon täysjyväviljaa, kuituja ja pehmeitä rasvoja, mutta vain vähän suolaa, jota suomalaiset saavat yleensä runsaasti juuri leivästä.

– Täysjyväviljavalmisteet ovat yksi arvokkaimmista hiilihydraatin lähteistä, ja vastaavasti energianlähteistä hiilihydraatit ovat niitä tärkeimpiä, koska imeytyvästä hiilihydraatista kehoon saadaan verensokeria. Kaikki lihastyö tarvitsee verensokeria, ja myös aivot toimivat verensokerilla.

– Imeytyvän hiilihydraatin lisäksi täysjyvävilja sisältää paljon kuitua, ja suojaravintoaineet kulkevat kuidun kainalossa. Viljasta saa juuri niitä suojaravintoaineita, eli vitamiineja ja kivennäisaineita, joita keho kuluttaa omassa energiantuotannossaan, Pyrhönen kertoo.

Suur-Savon Leipomon tulosvastuullisen esimiehen Ilkka Karin mukaan uudessa Viikinkien voimaleivässä oleva kauran ja rukiin yhdistelmä on markkinoilla tällä hetkellä ainutlaatuinen.

– Molempien viljojen terveysvaikutuksista on paljon tutkimustietoa. Ruis tuo leipään maukkautta, kaura puolestaan pehmeyttä niin, että leipä maistuu niin lapsille kuin aikuisille.

Uusi leipä valmistetaan Mikkelissä Suur-Savon Leipomossa, jossa merkittävä osa käytetystä viljasta on peräisin eteläsavolaisilta tiloilta. Viikinkileipää syömällä tukee myös maakunnan liikkuvia ja urheilevia lapsia, sillä Suur-Savon Leipomo lahjoittaa jokaisesta myydystä voimaleivästä 10 senttiä Juniori-Jukureille. Pieksämäellä myydyistä leivistä tuki ohjataan PiPS:n junioreille.

– Laadukas ja maukas leipä vastaa ammattiurheilijoidemme tarpeisiin, mutta haluamme yhtä lailla kannustaa kaikkia terveellisiin elintapoihin. Aina parempi on, että tarjolla on paikallisia vaihtoehtoja, jotka tukevat myös paikallista toimintaa ja hyvinvointia. Tämä on ollut erittäin kiinnostava tapa tehdä yhteistyötä, sanoo Jukurit HC Oy:n markkinointi- ja tapahtumavastaava Kristiina Tiippana.

Leipä tulee myyntiin leipäviikolla keskiviikkona 11.9. Osuuskauppa Suur-Savon Sale-myymälöihin, S-marketteihin, ABC-liikennemyymälöihin ja Prismoihin Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Keskiviikkona 11.9. leipää esitellään ja maistatetaan kauppakeskus Stellan Tähtitorilla pidettävässä leipäviikon tapahtumassa kello 11–16 sekä kello 17.30–19 Mikkelin Prismassa. Molemmissa tapahtumissa vierailee Jukurien Liiga-joukkueen pelaajia.