Juvalla luvassa kolmet markkinat – markkinameininkiä luvassa torilla, Koikkalassa ja Partalan Kuninkaankartanon pihapiirissä

Juvalla vietetään syysmarkkinaviikkoa. Markkinaviikonlopun aloittavat perjantaiset syysmarkkinat Juvan torilla, lauantaina satokautta juhlitaan Koikkalan Sadonkorjuutorilla ja sunnuntaina vietetään jo perinteeksi muodostuneita Parasta Partalasta-syysmarkkinoita.

Koikkalan kylätorilla juhlitaan satokautta Sadonkorjuutorilla lauantaina 14.9. kello 11-13. Samana päivänä vietetään myös Osta maatilalta –teemapäivää.

Sadonkorjuutorilla on monipuolinen valikoima satokauden tuotteita, leipää, leivonnaisia ja käsitöitä, ja onpa tarjolla myös uutispuuroa, lettuja ja kaalikeittoakin.

Parasta Partalasta -markkinatapahtumaa vietetään sunnuntaina 15.9. kello 10-14 Juvalla Partalan Kuninkaankartanon pihapiirissä.

Tapahtuma järjestetään nyt neljättä kertaa, ja sen pääjärjestäjinä toimivat Juvan kunta, Partalan Kuninkaankartanossa ruoka- kokous- ja hotellipalveluja tarjoava Juvan Juhla- ja majoituspalvelut Oy sekä Paavilan lammastila. Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy.

Satokauden huipentavilla syysmarkkinoilla Partalassa on paljon nähtävää ja koettavaa. Torialueella on monipuolinen valikoima syksyn satoa ja paikallistuotteita.

Tapahtumaohjelmassa on muun muassa tryffelikoira- ja karitsa-agilitynäytökset sekä hevostaituri Alena Matveevan taitoratsastusnäytös Muumi-hevosen kanssa.

Tapahtuma-alueella on nähtävillä Paavilan lammastilan lampaita ja Farmila Oy:n Kille-kili, ja Vehmaan talli järjestää ponitalutusratsastusta lapsille.

Tapahtumassa on ensimmäistä kertaa mukana myös Kulttuurikiskan tapahtumateltta, jossa ohjelmanumeroiden lisäksi on hattaraa, jääkahvia ja kaakaota. Kulttuurikiskan ohjelmanumeroina on kivienmaalausta, sanaleikkejä, satuja ja runoja sekä esineteatteria. Päivän ohjelmaa täydentävät trubaduuri Matti Muhosen esitykset sekä Partalan Kuninkaankartanossa tarjottava sadonkorjuulounas.

Museoiden kesäkausi päättyy Parasta Partalasta –markkinoihin. Juvan museossa ja Juvan Karjalaisten museossa on tapahtumapäivän aikana opastusta, ja museoihin on vapaa pääsy.

Juvan museolla on Mari Liimataisen vetämä yhteisöllinen ompelupaja, johon kaikki ovat tervetulleita. Osallistumiseen riittää innokkaat kädet, mukaan voi halutessaan ottaa jonkun vanhan tekstiilin, johon kirjonta tehdään.

Kaikki työt tulevat esille museon yhteisölliseen taideteokseen, joka on muotoutunut työpajoissa kuluneen kesän aikana. Partalan kuninkaankartanon galleriassa on esillä Marja Pirilän, Hanna Rädyn ja Peter Strebelin töitä. Taiteilijoista Räty ja Strebel ovat myös paikalla galleriassa.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Partalan alue siirtyi Juvan kunnan omistukseen. Partalan vuosisadoista on kirjoitettu Leader-hankkeen avustuksella kirjaa, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Parasta Partalasta -markkinoilla on mahdollisuus kuulla hankkeesta kirjan toisen kirjoittajan Kirsi Vertaisen kertomana.

Syysmarkkinat 13.9. klo 9-15 Juvan torilla, Koikkalan Sadonkorjuutori 14.9. klo 11-13 (Koikkalantie 1450, Juva) ja Parasta Partalasta –markkinat 15.9. klo 10-14 (Huttulantie 1, Juva). Partalaan on opastus.