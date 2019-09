Teahouse of Wehmais pokkasi palkinnon – Suomen paras ruokamatkailutuote tulee Saimaalta

0

Saimaa Gastronomy -yritysverkoston Makujen viikonloput on palkittu vuoden 2019 parhaana ruokamatkailutuotteena Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailussa. Palkinnon jaettiin torstaina 19. syyskuuta.

Yksi verkostoon kuuluvista yrityksistä on juvalainen Teahouse of Wehmais.

– Makujen viikonloppu on laadukas ja ajan henkeen sopiva tuote: gastronomia kiinnostaa nyt kovasti. Aiomme vakiinnuttaa tämän palvelun ja tuottaa myös uusia, kuten kiertomatkatuotteen kansainvälisille markkinoille, sanoo yrittäjä Anna Grotenfelt-Paunonen Teahouse of Wehmaisista.

Saimaa Gastronomyn ruokaviikonloput valittiin voittajaksi 42 ehdokkaan joukosta. Raati kiinnitti huomiota muun muassa paikallisuuteen, lähiruokaan, yhteistyöhön ja liiketoiminnalliseen kannattavuuteen.

Raadin mukaan Saimaa Gastronomy on erinomainen esimerkki yritysten välisestä yhteistyöstä.

Verkostoon kuuluu neljä eri puolella Saimaata sijaitsevaa perheyritystä eli TeaHouse of Wehmais Juvalta, Tertin Kartano Mikkelistä, Sahanlahti Resort Puumalasta ja ja Hotelli Punkaharju Punkaharjulta.

Verkosto houkuttelee matkailijoita elämykselliselle makumatkalle neljälle paikkakunnalle yhden viikonlopun aikana.

Saimaa Gastronomyn yrittäjät ovat iloisia saamastaan tunnustuksesta.

– Olemme ponnistelleet yhteisen kulinaristisen kokemuksen puolesta jo muutamia vuosia, ja tämä kertoo, ettei työ ole ollut turhaa, sanoo yrittäjä Pepita Pylkkänen Tertin Kartanosta.

– Me verkoston yritykset olemme keskenämme erilaisia, mikä on matkailijan näkökulmasta rikkaus. Yhdessä voimme tarjota enemmän kuin kukaan meistä yksin. Myös ulkopuoliset arvostavat valintojamme, mikä luo uskoa omaan tekemiseen, jatkaa yrittäjä Jaana Kuivalainen Sahanlahti Resortista.

Tunnustusta kisassa saavutti myös toinen eteläsavolainen matkailutuote. Puumalalaisen Okkolan lomamökkien Emännän piirakkapaja palkittiin merkittävänä ruokamatkailutekona.

Hungry for Finland -kilpailu rohkaisee yrityksiä uuden ja elämyksellisen ruokamatkailutarjonnan kehittämiseen. Verkoston yhteistyötä, tuotekehitystä ja markkinointia on edistetty Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n koordinoimissa Visit Saimaa -hankkeissa.