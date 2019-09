Suur-Savon Sähkölle luvassa hyvä vuosi – yhtiö valmistautuu tuulivoimainvestointeihin

0

Suur-Savon Sähkö -konsernissa on pystytty kuromaan kiinni alkuvuoden lumikuormien aiheuttamien kustannusten jättämää koko vuoden tulokseen.

Osavuosikatsauksen mukaan konsernin liikevaihto on noussut tasolle 98,7 miljoonaa euroa, ja se kolmisen miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa enemän.

Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 13,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 tulos oli puolisen miljoonaa enemmän.

Budjetoitu tulos oli tammi-elokuulle 15,4 miljoonaa. Alkuvuoden lumikuormaongelmat aiheuttivat 4,4 miljoonan ylimääräiset kustannukset.

Sähkökonsernin ennustettu tulos koko vuodelle on elokuun lopun näkemyksen mukaan jäämässä noin kaksi miljoonaa euroa budjetoidusta. Ennustettu tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 23 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi tiedotteessaan, että kuluvan vuoden ennustettu tulos olisi toteutuessaan yksi konsernin historian parhaista operatiivista tuloksista.

Vuoden 2020 arvioidaan olevan valtakunnallisesti heikomman yleisen talouskehityksen aikaa, mutta erityisesti operatiivisen tehostumisen myötä tulosnäkymien arvioidaan Suur-Savon Sähkö – konsernissa säilyvän kuluvan vuoden kaltaisena.

Konsernin investointibudjetti kuluvalle vuodelle on yli 50 miljoonaa euroa sähkön siirto- ja jakeluverkkoihin, kaukolämpöliiketoiminnan tuotantolaitoksiin sekä kaukolämpöverkkoihin.

Huolimatta korkeasta investointitasosta konsernin omavaraisuusaste nousi huhtikuun lopun 29,5 prosentistta 31,1 prosenttiin.

Uutena investointikohteena konsernin talouteen tulevat Solarigo-konsernin toteuttamat teollisen aurinkosähkön investoinnit, jotka tulevat lähivuosina olemaan vähintään kymmenen miljoonaa euroa vuosittain.

Suur-Savon Sähkö Oy lanseerasi keväällä Lempeä Lämpö – kaukolämpöbrändin, jonka puitteissa kaukolämpötoimintaa on ryhdytty kehittämään.

Merkittävänä esimerkkinä on käynnissä oleva Suomen suurin aurinkolämpökeräinpuisto, jolla tullaan yhdessä lämpöpumpun sekä lämpöakuston kanssa käytännössä poistamaan fossiilisen öljyn käyttö Puumalan kaukolämpötuotannossa. Puumalan pilottikohteen kokemukset tullaan hyödyntämään konkreettisina toimenpiteinä myös muissa kaukolämpöverkoissa.

Aurinkoenergian hyödyntämisen lisäksi energian tuotannossa otetaan käyttöön muitakin ilmastoystävällisiä tuotantomuotoja.

Suur-Savon Sähkö valmistautuu osakkuusyhtiöidensä kautta merkittäviin tuulivoimainvestointeihin, joiden toteuttaminen tulee varmistumaan kuluvan vuoden lopulla.

Kaukolämmön tuotantolaitoksissa valmistaudutaan savukaasupesuri-investointeihin, mikäli teknistaloudelliset tarkastelut sekä lupamenettelyt mahdollistavat nämä hukkalämmön talteenottoon perustuvat hankkeet.

Konserniin kuuluva Lumme Energia Oy osti kesäkuussa enemmistöosuuden Solarigo Systems Oystä, joka on Suomen kärkiyhtiö teollisten aurinkosähkökohteiden rakentamisesta.

Solarigo Systems Oy on toteuttanut liki 20 megawatin aurinkosähkövoimaloita ja tavoittelee 100 megawatin aurinkosähkökapasiteettia vuoden 2026 loppuun mennessä.

Solarigo Systems Oy on muun muassa toteuttanut Suomen suurimman aurinkosähkövoimalan Nurmoon.