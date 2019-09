Kovin kasvu oli autokaupassa – Osuuskauppa Suur-Savo myynnin ja liikevaihdon kehitys on ollut alkuvuoden ajan nousujohteinen

0

Osuuskauppa Suur-Savon konsernin myynti tammi-elokuussa 2019 oli 326,6 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 16,7 miljoonaa euroa. Konsernin toiminnan tulos tammi-elokuulta oli 8,4 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heikki Hämäläisen mukaan osuuskaupan myynnin ja liikevaihdon kehitys on koko alkuvuoden ollut nousujohteinen.

– Kesällä on iso merkitys, sillä koko osuuskaupan myynnistä ja liikevaihdosta lähes 40 prosenttia tulee touko-elokuussa. Kesän painoarvoon vaikuttavat ennen kaikkea loma-asukkaat, mutta myös matkailijat.

Alkuvuoden osalta isoimmat liikevaihdon kasvut toimialoittain ovat olleet autokaupassa, jossa varsinkin vaihtoautokauppa on nostanut koko toimialan kehitystä.

Hämäläisen mukaan päivittäis- ja käyttötavarakaupan kehitykseen ovat vaikuttaneet uusi Prisma Pieksämäki sekä Sokosten ja Prismojen käyttötavarakaupan kehitys.

– Matkailu- ja ravitsemiskaupassa onnistumisiin kuuluvat hotellien majoituskauppa, kesän tapahtumat ja lisäksi onnistuneet verkostouudistukset Savonlinnassa. Terveyspalveluiden myynnin kehitykseen on vaikuttanut täyden alkuvuoden konsernissa toiminut Lääkärikeskus Ikioma Oy. Heinäkuussa koko osuuskauppakonsernin myynti ylitti ensimmäisen kerran 53 miljoonan euron rajan.

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin alkuvuoden tuloskehitys on ollut kaksijakoinen. Vaatimaton tuloskehitys parani kesää kohden.

– Alkuvuoden kehitystä voidaan kuvata sanapareilla sinnitellen ja selviytyen. Konsernin alkuvuoden toiminnantulos on 8,4 miljoonaa euroa. Lähes puolet osuuskauppakonsernin tuloksesta tulee heinäkuussa.

Elokuun lopussa Osuuskauppa Suur-Savo työllisti yhteensä 1 312 henkilöä, mikä on lähes edellisen vuoden tasoa. Kesän aikana kesätyöntekijöitä sekä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita oli 911. Määrä oli 161 henkilöä enemmän kuin edellisenä kesänä.

Asiakasomistajien määrä vuoden 2019 lopussa tulee olemaan noin 72 000 ja jäsenpeitto yli 78 prosenttia toimialueen talouksista.

Toimipaikkaverkoston uudistamiseen käytettiin alkuvuonna 10,2 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet ovat olleet Savonlinnassa.

– Kesähotellitoiminnan jatkuminen varmistettiin ostamalla Tottin ja Knut Possen kiinteistöt. Original Sokos Hotel Seurahuoneella uudistettiin aula- ja vastaanottotilat sekä avattiin uudistettu ravintola Muikkuterassi. Sokos Savonlinnassa toteutettiin laaja asiakasviihtyvyyttä lisäävä lvis- ja jäähdytyssaneeraus.

Syyskuussa käynnistyi S-market Kerimäen peruskorjaus ja lokakuun lopussa käynnistyy ABC CarWash -pesulinjaston rakentaminen Prisman yhteyteen. Mikkelin alueen merkittävimmät panostukset liittyvät Sale Pertunmaan peruskorjaukseen, S-market Urpolan verkkokaupan, Kauppakassin, avaukseen ja Original Sokos Hotel Vaakunan auditorion uudistukseen. Lisäksi Mikkelissä ostettiin autokaupan viereinen Hietakatu 3 -kiinteistö, joka jalostuu tulevina vuosina autokaupan käyttöön.

Koko vuoden panostukset toimipaikkaverkostoon tulevat olemaan 14 miljoonaa euroa.

Hämäläinen totetaa, että kuluttajien luottamus Suomen talouden osalta osoittaa selvää hiipumista. Erityisesti palvelualojen ja vähittäiskaupan luottamus on kääntynyt hienoiseen laskuun ja tulee heijastumaan loppu- ja ensi vuoden kehitykseen.

Osuuskauppakonsernin myyntiennuste vuodelle 2019 on 476 miljoonaa euroa ja tulosennuste noin 9 miljoonaa euroa. Konsernin vakavaraisuus ja muut talouden tunnusluvut säilyvät hyvällä tasolla.