Virkamiehet yrittäjyysvalmennuksessa – Juvan kanssa valmennukseen osallistuvat Rantasalmi, Puumala, Mäntyharju ja Kangasniemi

Elinvoimaisuus ja yritykset ovat kunnan tärkein voimavara. Niiden pitämiseksi ja houkuttelemiseksi viranhaltijat Juvalta, Mäntyharjulta, Kangasniemeltä, Puumalasta ja Rantasalmelta kuulivat viime viikon perjantaina yrittäjyysoppia.

Jotta kunta pystyy toimimaan yrittäjyyttä ja elinvoimaa tukien, kunnan viranhaltijoilla pitää olla ymmärrystä siitä, miten yritykset toimivat, ja millä perusteella ne tekevät liiketaloudellisia päätöksiä.

– Erityisen tärkeää on havaita, onko kunnan omissa toimintatavoissa sellaista, että alueen yritykset jättävät kasvun tai työllistämisen mahdollisuudet käyttämättä. Yrittäjyysvalmennus yhdessä yrittäjäjärjestön ja naapurikuntien kanssa on yhdessä tekemistä elinvoimamme eteen, sanoo Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska.

Juvan kanssa Suomen Yrittäjien toteuttamaan yrittäjyysvalmennukseen osallistuvat Rantasalmi, Puumala, Mäntyharju sekä Kangasniemi.

– Puumalassa on runsas yrityskanta, ja on erittäin tärkeää, että yrittäjät voivat luottaa kunnan toimintaan, oli kyse sitten johdon tai rivityöntekijöiden toiminnasta. Tämä on ensimmäinen vastaava valmennus, mutta toivottavasti käytäntö juurtuu pysyvämmäksikin, sanoo Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildén.

Yrittäjät itse ovat paras taho valaisemaan, mitkä konkreettiset asiat rohkaisevat yrityksiä investoimaan ja työllistämään. Yrittäjyysvalmennuksessa tätä viestiä tuovat eri alojen eri kokoiset yrittäjät läheltä ja kauempaa.

Mitä enemmän kunnassa on yrityksiä, sitä enemmän siellä on myös tuottavuutta, työpaikkoja ja palveluita asukkaille. Yrittäjyyttä edistetään esimerkiksi ryhdikkäällä maankäyttö- ja kaavoituspolitiikalla sekä järjestämällä kaupungin palvelut markkinoita avaavalla ja tervettä kilpailua ruokkivalla tavalla.

– Yrittäjyyden lainalaisuudet ovat periaatteessa samat, mutta käytännössä esimerkiksi korkeakoulupaikkakunnille syntyy erilaista yrittäjyyttä kuin muille seuduille, sanoo elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä.

Hänen mukaansa on hyvä tunnistaa oman alueen yrittäjien erityispiirteet ja huomioida ne kuitenkaan sulkematta samalla ovia uusilta markkinoille pyrkijöiltä.

Valmennuksessa kasvatetaan viranhaltijoiden ymmärrystä muun muassa yrittäjien ajattelutavasta, tulonmuodostuksesta ja liiketoiminnallisista ratkaisuista.

Tuloksia voidaan arvioida ensi toukokuussa, kun Elinkeinopoliittisen mittaristo -kyselyn tulokset jälleen saapuvat.

Lähtötilanne kuudessa kunnassa oli toukokuussa 2018 hyvin vaihteleva. Seuraavan kerran yrittäjät arvioivat kuntien yrittäjyysmyönteisyyttä keväällä 2020.

Juvalla yrittäjät arvioivat kunnan elinkeinopolitiikan 6,29:ksi kouluarvosanoilla mitaten. Mäntyharjun tulos oli 6,7, Rantasalmen 6,3 ja Kangasniemen 7,2. Puumala piti kärkeä maakunnan parhaana arvosanallaan 7,7. Koko maan keskiarvo oli 6,6.