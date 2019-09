Martti Talvelan muistoksi konsertti Mikkelissä – oopperalaulajan 30-vuotismuistovuoden viimeinen konsertti pidetään 8. lokakuuta

0

Oopperalaulaja Martti Talvelan 30-vuotismuistovuoden viimeinen konsertti pidetään Mikkelin Mikaelissa 8. lokakuuta kello 19.

Konsertin järjestää Mikkelin Musiikkijuhlat, ja nuoret taiteilijat haluavat kunnioittaa suuren laulajan muistoa.

Ohjelmassa on Martti Talvelan rakkain liedsarja Schubertin Winterreise, jota hän ja Ralf Gothoni esittivät 17 vuoden aikana ympäri maailmaa.

Laulusarjan esittävät basso Erik Rousi ja pianisti Teemu Laasonen. Konsertti on ainutlaatuinen, sillä Rousin isoäiti oli Martti Talvelan sisko. Pianisti Laasanen on Mikkelin Musiikkijuhlien uusi festivaalijohtaja.

Rousi on valmistunut oopperalaulajaksi Wienin Musiikkikorkeakoulusta, ja Laasanen on pianonsoiton opettaja Mikkelin Musiikkiopistossa.

Vihavaisen Taksi Oy tarjoaa konserttiin edestakaisen kuljetuksen päivänä kello 17. Yhteiskuljetukseen voi ilmoittautua kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja Johanna Kuusistolle puhelimeen 0400-136176.