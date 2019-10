Aleksandr Jakovenko jatkaa Jukureissa – hän pelaa sinikeltaisissa kauden loppuun saakka

0

Syyskuun loppuun asti tryout-sopimuksella Jukureissa pelannut Jakovenko pelaa sinikeltaisissa kauden loppuun asti. Lisäksi Jukureilla on optio kaudesta 2020 – 2021.

Alkukauden tryout-sopimuksella Jukureissa ollut puolustaja Aleksandr Jakovenko, 21, jatkaa Jukureissa kauden loppuun asti. Lisäksi Jukureilla on optio pelikaudesta 2020 – 2021.

Seitsemässä pelaamassaan ottelussa Jakovenko on tehnyt tehot 1 + 2=3. Nuorukainen on saanut ja myös kantanut vastuuta, sillä hänen keskimääräinen peliaikansa tämän kauden Liiga-otteluissa on Jukurijoukkueen kolmanneksi suurin, 19 minuuttia ja 34 sekuntia.

Jukurien urheilujohtaja Jukka Holtari sanoo olevansa tyytyväinen tapaan, jolla Jakovenko on tullut sisään Jukureihin ja Liigaan.

– Hän sopii monella tavalla joukkueeseemme. Aleksandr on pelitaitava ja älykäs pelaaja, joka pystyy pelaamaan jo nyt miesten pelejä, mutta kehityspotentiaaliakin on edelleen paljon.

Jakovenko saapui Mikkeliin Pohjois-Amerikan USHL-juniorisarjasta Muskegon Lumberjacks -joukkueesta, jossa hän keräsi puolustajista koko sarjan toiseksi parhaat tehopisteet viime kaudella: 56 ottelussa tehopisteitä kertyi yhteensä 19+33=52 plus-miinus-lukeman ollessa +32. Playoffseissa nuori puolustaja kääri tehot 0+6=6 kahdeksassa ottelussa (+5). Puolustajista Jakovenko oli sarjan ahkerin laukoja sekä runkosarjassa että pudotuspeleissä.