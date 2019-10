Kaupallinen yhteistyö: Juvan Lääkintävoimistelu on matalan kynnyksen fysioterapiakeskus

0

Yli 30 vuotta alalla ollut fysioterapeutti Lea Hyötyläinen sanoo, että Juvan Lääkintävoimistelun asiakkaiden ikärakenne koostuu alle kouluikäisistä senioreihin.

Vaikka asiakkaan vamma tai sairaus saattaa rajoittaa hänen toimintakykyään, Juvan Lääkintävoimistelu pyrkii eri hoidoilla ja fysioterapialla helpottamaan ja auttamaan asiakkaittensa elämää työssä ja vapaa-ajalla.

Juvan Lääkintävoimistelu on ”täyden palvelun” fysioterapiakeskus. Se on erikoistunut tuki- ja liikuntaelin- sekä neurologiseen fysioterapiaan. Käytössä on ammattinsa osaavien fysioterapeuttien lisäksi erilaisia kuntoutuksen ja fysioterapian apuvälineitä yksinkertaisista käsipainoista pienimuotoiseen kuntosaliin sekä erityyppisiin fysikaalisiin hoitomuotoihin.

– Meillä saa muu muassa neurosonic-patjalla apua rentoutumiseen ja nukkumisvaikeuksiin. Teemme kinesio- ja lihaskalvoteippauksia, annamme LPG-, shockwave- ja lymfatouch-hoitoja sekä lymfaterapiaa. Myös akupunktio, neurologinen fysioterapia sekä myofaskiaaliset käsittelyt kuuluvat hoitotarjontaamme, fysioterapeutit Lea Hyötyläinen, Mirja Anunti-Virta ja Katja Valtonen kertovat.

Lisäpalveluina löytyy fysioterapeutti Pentti Happosen alaraaja-asiantuntemusta ja kirurgi Esko Ripaojan lääkäripalveluja.

– Meille voi tulla ilman lähetettä, sanoo Lea Hyötyläinen.

Fysioterapeutit kertovat, että yleisin hoitoon hakeutumisen syy ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai vammat. Juvan Lääkintävoimistelu tekee yhteistyötä vakuutusyhtiöiden ja eri terveydenhoito-organisaatioiden kanssa, jotka ohjaavat asiakkaansa jatkohoitoon Juvan Lääkintävoimisteluun.

– Mutta meille voi tulla suoraan sisään ilman, että käy ensin lääkärissä. Kaksi fysioterapeuttia on kouluttautunut fysioterapeutin suoravastaanottoon, Lea Hyötyläinen sanoo.

Monet toiminnalliset vaivat ja kiputilat voivat korjautua jo ensi käynnillä fysioterapeutin vastaanotolla eikä lääkärissä käyntiä tarvita. Juvan Lääkintävoimistelun suoravastaanottoon koulutettu fysioterapeutti arvioi ja ohjaa asiakkaan jatkohoitoon tai lääkärin vastaanotolle, jos sairaus tai vamma sitä vaatii.

Lea Hyötyläinen kertoo, että ihmisten tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleistyneet. Jopa 1,7 miljoonaa suomalaista kärsii pitkäaikaisesta tuki- ja liikuntaelinongelmasta. Paljon tietokoneen ääressä istuvien lihaskiputilat ovat yleisiä, vaikka työpaikoilla ergonomiaan kiinnitetään nyt enemmän huomiota. Juvan Lääkintävoimistelussa saa faskiakäsittelyä lihaksien, jänteiden ja nivelsiteitten kiputiloihin.

– Ihmiset hakeutuvat nykyään helpommin fysioterapiaan. Meille on helppo tulla ja olemme lähellä asiakasta ihan katutasossa. Pystymme tarjoamaan asiakkaille monipuolisia palveluita ja kouluttaudumme itsekin jatkuvasti, fysioterapeutti Lea Hyötyläinen sanoo.

Juvan Lääkintävoimistelusta tehdään myös kotikäyntejä tai ohjataan asiakkaita käyttämään liikuntapaikkojen erilaisia kuntovälineitä. Henkilökohtainen ohjaus on tarpeen, ettei kuntoilussa vamma pahene tai uusiudu.

Itse hoitonsa maksavien asiakkaiden määrä on kasvussa. Myös työnantajat ovat aktiivisia ja haluavat pitää työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia yllä tarjoamalla työntekijöilleen erilaisia hoitoseteleitä.

