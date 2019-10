Kaupallinen yhteistyö: Suu vehnäselle jatkossakin – Kotileipomo Siiskosen yrittäjäveljekset Anttu ja Henri Rautio luottavat Kotileipomo Siiskosen tulevaisuuteen

0

Kotileipomo Siiskosella on tänä vuonna aihetta kahteenkin juhlavuoteen.

Yrityksen lippulaiva Punaisen piipun kievari Viitostien varrella Juvan ja Mikkelin puolivälissä täyttää 10 vuotta. Lisäksi Kotileipomo Siiskonen perustettiin alkujaan 55 vuotta sitten eli vuonna 1964 Mikkelin maalaiskunnan puolelle Asilaan.

Yrittäjäveljekset Anttu ja Henri Rautio uskovat, että tulevaisuus vie Siiskosen kotileipomoa hyvällä tavalla eteenpäin.

Heillä on mielessään tukku ideoita, mihin suuntaan toimintaa kehitetään. He muun muassa pohtivat oman myymäläverkoston laajentamista.

– Meillä on useita ajatuksia, ja yksi niistä on myymäläverkoston perustaminen toimialueemme suurimpiin kohteisiin.

Siiskosella on Mikkelin kauppahallissa kauppakeskus Stellassa myymälä ja kahvila, joten laajennusta ei haeta Mikkelin suunnalta. Siiskonen on pitkäaikaisin kauppahalliyrittäjä Mikkelissä, sillä toiminta alkoi vanhassa kauppahallissa entisen linja-autoaseman kupeessa 1970-luvun alussa.

Anttu ja Henri Rautio linjaavat, että Kotileipomo Siiskonen pystyy tulevaisuudessakin maakunnallisena yrityksenä. Lisäksi se ei tingi koskaan perinteisestä käsityöläisyydestä ja kotimaisuuden vaalimisesta.

Yksi kehittämisajatus liittyy myös siihen, että Punaisen piipun kievarin myymälätiloja saatetaan laajentaa. Kenties myös aukioloaikoja lavennetaan nykyisestä ja toiminta levitetään vuoden jokaiselle päivälle. Tällä hetkellä kievari on auki 363 päivänä vuodessa.

– Uskomme, että Viitostien rakentaminen moottoritieksi lisää paitsi liikennettä, myös asiakaskuntaa meille. Uusi tie siirtyy nykyisen tonttimme toiselta puolelta yhtä lähelle toiselle puolelle, ja 5-tieltä rakennetaan kievarillemme hyvät rampit ja liittymät.

Kaikki Kotileipomo Siiskosen tuotteet valmistetaan Punaisen piipun kievarin leipomossa. Tuotteita kuljetetaan Etelä-Savon kaikkiin kuntiin, ja lisäksi niitä löytyy kappojen hyllyiltä naapurimaakuntien puolella muun muassa Joroisista, Varkaudesta ja Puumalasta.

Siiskosella volyymituotteisiin kuuluu pakattu leipä. Esimerkiksi Siiskosen kauraleipä, ruiskuoripiirakat ja lihapiirakat ovat tuttuja läpi ”Savonmaan”. Lisäksi Siiskonen valmistaa muun muassa pullia, piirakoita, pasteijoita, konditoriatuotteita, pitkoja ja viinereitä.

Anttu ja Henri Rautio uskovat yrityksen yhdeksi tärkeimmäksi vahvuudeksi sen, että henkilökunta tekee hyvää laatua leipomossa. Leipomo käyttää vain kotimaisia jauhoja, ja kaikissa muissakin hankinnoissaan kotimaisuus on vahvuus.

Punaisen piipun kievarissa on leipomon lisäksi tilava kahvila-ravintola ja myymälä. Jokaisena aukiolopäivänä on tarjolla lounas. Lounaspöydän kaikki antimet pyritään aina löytämään kotimaasta.

– Kaikki kala ja liha tulee Suomesta. Esimerkiksi jauhelihapihvit teemme kotimaisesta jauhelihasta, ja maustamme jauhelihan itse.

Lisäksi kotimaista kanaa on mukavampaa tarjota asiakkaille kuin esimerkiksi Thaimaasta tuotua. Toki kotimaiset raaka-aineet saattavat olla kalliimpia, mutta toisaalta asiakkaat ovat hyvillään kotimaisuuden suosimisesta.

Siiskonen on kolmannen polven perheyritys, ja Anttu ja Henri Rautio ovat halunneet sitoutua yrityksen jatkamiseen.

– Ellemme olisi uskoneet yritykseemme, emme olisi halunneet lähteä investoimaan näin paljon, Rautiot viittaavat Punaisen piipun kievariin, joka rakennettiin kymmenen vuotta sitten.

Alkujaan yrityksen perustivat Pentti ja Sirkka Siiskonen Mikkelin maalaiskunnan Asilassa vuonna 1964. Leipomo perustettiin kyläsepän pajaan, jossa myös rakennettiin itse ensimmäiset leipomokoneet.

Anttu ja Henri Rautio saivat ensikosketuksen leipomoon pikkunaskaleina.

– Pyörimme vanhalla leipomolla paljon, ja ajoimme polkuautoilla pitkin leipomon käytäviä. Olemme vähän kuin leipomon pöytien alla kasvaneet, miehet naurahtavat.

1970-luvulla vetovastuuta leipomosta ottivat pariskunnan tyttäret Riitta ja Tuula, ja niistä vuosista lähtien leipomoa ja tuotteiden jakeluverkkoa kasvatettiin.

Anttu ja Henri Rautio ottivat yrityksen vetovastuun viisi vuotta sitten. Sitä ennen he työskentelivät perheyrityksessä vuosikausien ajan.

He tosin molemmat olivat parin vuoden ajan myös vieraissa töissä. Perheyrityksen katsominen jonkin aikaa hieman kauempaa antoi miesten mukaan uutta näkökulmaa siihen, kuinka mielekästä onkaan työskennellä oman yrityksen hyväksi.

Yrittäjyys pitää Anttu ja Henri Rautiota tiukasti positiivisessa otteeseen. He sanovat yhdeksi parhaimmaksi asiaksi yrittäjyydessä tietynlaisen vapauden toimia.

– Vapaus tehdä paljon töitä ja hirveä vastuu, he naurahtavat ja sitten vakavoituvat.

– Juuri se tunne, että saa työskennellä tavallaan itselleen. Jos on tunne tai visio, että jokin asia pitää tehdä juuri näin, silloin sen pystyy periaatteessa toteuttamaan.

Veljekset toteavat, että Kotileipomo Siiskoselle on aina ollut tärkeintä saada herkuttelijan suu vehnäselle.

– Nyt oli viisi vuosikymmentä myöhemmin haluamme leipoa tuotteemme edelleen samalla ajatuksella.

Kotileipomo Siiskonen työllistää ympäri vuoden noin 45 henkilöä. Kesäajaksi henkilökunnan määrä kasvaa noin 60:een.

Punaisen piipun kievari

Avoinna ma–to klo 7–18,

pe 7–20, la 8–16, su 10–18.

Puh. 015 4100 425

Kauraleiväntie 10,

51760 Nuutilanmäki.

kievari@kauraleipa.fi

www.kauraleipa.fi

Myymälä

Mikkelin kauppahalli

Avoinna ma-to klo 7.30-17,

pe 7.30-17, la 7.30-15.

Puh. 044 776 1220

Kauppakeskus Stella