Kaupallinen yhteistyö: Tätä on Kärkipyörä – keskeinen sijainti, osaava henkilökunta ja laadukkaat tuotteet

Mäntyharjun Kärkipyörä Oy perusti uuden liikkeen Juvan Vehmaaseen tänä vuonna, ja yrittäjä Yrjö Pylvänäinen pitää ratkaisua erinomaisen onnistuneena – sijoittuuhan liike keskeiselle paikalle valtateiden 5 ja 14 solmukohtaan.

Pylvänäisen mukaan Juvan liikkeen ehdoton vahvuus on todella ammattitaitoinen ja pitkän kokemuksen omaava henkilökunta.

– Myymälän ”kymppi” on Kari Purhonen, joka on ollut yhtiömme palveluksessa vuodesta 2012, ensin Mäntyharjulla. Metsätalouden harjoittajana hänellä on hyvä näkemys metsänhoidon koneista ja puutarhasta.

Liikkeessä työstelevää Jouni Savolaista voi kutsua pienkoneiden tuntijana nimellä Juvan ”grand old man”. Osaamisaluetta löytyy perämoottoreista mönkijöihin ja kannettaviin koneisiin. Kokemusta on reilut 30 vuotta ammattilaisena.

-Kesällä joukkoon liittyi Jari Seilonen, joka rakennusalan ammattilaisena tuntee koneet ja niiden sielunelämän. Erityisesti mönkijät ovat hänelle rakkaita, Pylvänäinen sanoo.

Kärkipyörän laajoihin valikoimiin kuuluvat mm. metsänhoidon ja puutarhan pienkoneet, mönkijät ja perämoottorit. Päätuotemerkkimme ovat Husqvarna, Honda, Torqeedo, Terhi ja Trapper. Lisäksi huollamme ja toimitamme varaosat Stihl- ja Viking- tuotteisiin sekä tietysti Husqvarnan muihin brandeihin: Gardena, Jonsered, McCulloch ja Partner.

Olennainen osa Kärkipyörän toimintaa asiantunteva huolto- ja korjaustoiminta.

-Tavoitteemme on, että ympärillämme metsät ovat tuottavia ja pihat sekä puutarhat hyvin hoidettuja. Metsistä jää näin enemmän rahaa maakuntaan, on mukavamman näköistä sekä kiinteistöjen arvo säilyy, yrittäjä Yrjö Pylvänäinen toteaa.

Kärkipyörällä on liikkeet Juvan lisäksi Mäntyharjulla ja Lappeenrannassa.

Mäntyharjun Kärkipyörä Oy

Pyydystie 2, Juva

p. 040 13 98 516.