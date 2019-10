Kaupallinen yhteistyö: Paikallisuus on valtti silmälasien ostossa – juvalaiset Maija ja Harri Kesseli haluavat optikkoliikkeeltä paikallista ja asiantuntevaa palvelua

0

Kesselin pariskunta on ollut Juvan Optiikka Oy:n asiakkaana 40 vuotta.

– Liikkeen paikallisuus toi meidät Juvan Optiikan asiakkaiksi. Kun omalta kylältä tällainen erikoisliike löytyi, tulimme asiakkaiksi 40 vuotta sitten emmekä ole katuneet, Maija ja Harri Kesseli sanovat.

Harri Kesseli kertoo, että hänelle Juvan Optiikka on ollut täyden palvelun talo.

– Kun kunnantalon alakerrassa olevan silmälasiliikkeen oven avaa, täältä oven takaa löytyvät silmälääkäri, optikko, silmälasien kehykset ja linssit ja vielä huoltokin, kehuu Harri Kesseli.

Hän on ollut silmälasien ”kuluttaja” pikkupojasta lähtien. Ensimmäiset lasit hän sai jo 9-10-vuotiaana poikasena, kun ei koulussa enää nähnyt taululle. Sen jälkeen silmä- ja aurinkolaseja on perheeseen hankittu kymmeniä.

Harri ja Maija Kesseli kertovat saaneensa Juvan Optiikasta aina varteenotettavia neuvoja ja ohjausta uusien lasien hankintaan. Kehyksen valinta varsinkin miehille voi olla vaikeaa. Tarjontaa ja valikoimia on runsaasti. Sen takia Harri Kesseli on kokenut vinkit ja ohjauksen tärkeiksi.

– Joskus olen ulkoistanut valinnan myös vaimolle ja tyttärelle, Harri Kesseli nauraa.

Juvan Optiikka Oy on perheyritys. Sillä on toimipisteet Juvan lisäksi Savonlinnassa ja Rantasalmella. Perheyritystä pyörittävät Hannu ja Merja Mennander sekä Linda Falk ja Tanja Skytte. Perheyrityksessä jokaisella on oma tehtävä- ja vastuualueensa.

Hannu Mennander on toimitusjohtaja, Merja Mennander liiketoimintavastaava, Linda Falk optometristi ja työnäköasiantuntija ja Tanja Skytte toimistopäällikkö ja kehysasiantuntija.

Hannu Mennander on ollut alalla jo 50 vuotta, vaikka liike on 40-vuotias. Juvan Optiikka on yhteistyössä silmälääkärien kanssa.

– Tässä työssä on asetuttava asiakkaan asemaan. Täytyy olla hienovarainen ja luonteeltaan avoin. Haluamme auttaa asiakkaita löytämään ratkaisun omaan näköongelmaansa sekä myös omaa persoonaa korostavat kehykset, Merja Mennander sanoo.

Juvan Optiikan vakioasiakkaat Ulla Hämäläinen ja Erkki Hänninen pitävät tärkeänä erikoisliikkeen löytymistä omalta paikkakunnalta.

– Kun liike löytyy Juvalta, en lähde muualle ajelemaan. Kun palvelu löytyy omasta pitäjästä, saadaan erikoisliikkeetkin pysymään Juvalla, Erkki Hänninen perustelee.

Myös Ulla Hämäläinen on ollut Juvan Optiikan asiakas yrityksen alkuvuosista lähtien ja on tyytyväinen asiakas. Hän arvostaa asiantuntemusta ja paikallisuutta.

Optometristi Linda Falk kertoo, että Juvan Optiikka on niitä harvoja silmälasiliikkeitä, joissa työ tehdään yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan ja lopputulos tulee kauniiksi ja toimivaksi. Oma hionta mahdollistaa myös asiakkaan oman kehyksen linssittämisen.

Suomessa on enää muutama optikkoliike jossa hiontatyö tehdään paikan päällä.

–Kehysvalikoimien on oltava laajat. Esimerkiksi yksin Juvalla meillä on tarjolla toista tuhatta erilaista kehystä.

– Kehykset liikkuvat tarvittaessa myös kolmen eri liikkeemme väillä. Meillä on tiettyihin merkkeihin yksinmyyntioikeus. Haluamme palvella asiakkaitamme yksilöllisesti persoonallisilla kehysvalikoimilla, Tanja Skytte sanoo.

Maahantuojan edustajan Sari Jääsvuo kehuu Juvan Optiikan persoonallisia kehysmalleja.

– Jotkut kehykset ovat suorastaan design-tuotteita. Harvassa isomman paikkakunnan optikkoliikkeestäkään löytyy yhtä laaja valikoima erilaisia ja erityylisiä kehyksiä kuin Juvan Optiikasta. Juvan Optiikka on huippuosaaja, hän toteaa.

Juvan Optiikka – tervetuloa palveltavaksi!

Juva

ti-to klo 10.00-16.30

pe klo 10.00-15.00

Kunnantalo, Juvantie 13, Juva

puh. 0440 651 394, 0440 651 395

Rantasalmi

ti klo 10.30-16.30

(muulloin sop. mukaan)

Linja-autoasema, Kylätie 26, Rantasalmi

puh. 0440 651 395

Savonlinna

ma-pe klo 10.30-17.00

Kauppatori 1, Savonlinna

puh. 0440 651 395