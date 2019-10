Kaupallinen yhteistyö: Perusteellista ammattitaitoa ja pitkää kokemusta – Tili- ja isännöintitoimisto Juvan Yrityshuolto Oy tarjoaa monipuolisia talouden hallinnan palveluja

0

Liki 40 vuoden kokemus tilitoimisto- ja isännöintialasta yhdistettynä tämän päivän kovan luokan ammattilaisiin takaa, että Tili- ja isännöintitoimisto Juvan Yrityshuolto on luotettava kumppani mitä moninaisimmissa talouden hallinnan asioissa.

Nykyinen Juvan Yrityshuolto Oy on perustettu vuonna 2011, ja siinä vaiheessa toimitusjohtajana aloitti Saku Halonen. Hän luotsaa itsensä mukaan lukien kymmenhenkistä yritystä Juvantien varrella moderneissa entisissä pankkitiloissa.

-Toimintamme ytimeksi voisi sanoa, että palvelemme asiakastamme niin, ettei hänen tarvitse menettää yöuniaan talous- ja isännöintialan moninaisissa kysymyksissä. Kun me hoidamme taloushallinnon ja isännöinnin, asiakas voi itse keskittyä siihen minkä osa parhaiten eli esimerkiksi omaan yritystoimintaansa.

Halosen mukaan Yrityshuollon toiminta jakautuu puoliksi taloushallinnon ja isännöinnin kesken.

Yrityshuolto on Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto, ja taloushallintoon kuuluu koko joukko yrityksen toiminnalle elintärkeitä hoidettavia asioita, kuten muun muassa yrityskirjanpito, palkanlaskenta, laskutuspalvelu sekä yritysten konsultointi ja veroneuvonta. Näissä kysymyksissä Yrityshuollon ammattilaiset tekevät yhteistyötä muun muassa verottajan, Patentti- ja rekisterihallituksen ja maistraatin kanssa.

-Nykyinen taloushallinto on muuttunut entistä vaativammaksi, ja suuri osa siitä on siirtynyt sähköiseksi. Siksi taloushallinnon ammattilaiset kouluttautuvat itsekin jatkuvasti, sanoo puolestaan KLT-vastaava Heli Sallinen.

Juvan Yrityshuollolla on laajaa tuntemusta yrittäjyydestä, ja se tarjoaakin pk-yrityssektorille monipuolista yritysneuvontaa. Yritys saattaa miettiä muun muassa investointeja, laajentumista uudelle toimialalle tai vaikkapa sukupolvenvaihdosta.

– Tarjoamme yrittäjille ammattimaista neuvontaa talousasioissa, Saku Halonen kiteyttää.

Juvan Yrityshuolto toimittaa isännöintipalveluja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille.

-Palvelu sisältää koko yhtiön taloushallinnon varsinaisesta isännöinnistä kirjanpitoon ja vuokravalvontaan. Niin kiinteistöhuollossa kuin korjausrakentamisessa käytämme luotettavia alihankkijoita – esimerkiksi Juvalta löytyy monipuolisesti monen eri alojen ammattilaisia, kertoo isännöitsijä Pekka Vasko.

Vaskon mukaan yleisesti ottaen juvalainen rakennuskanta on hyvässä kunnossa. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ovat pitäneet huolta kiinteistöomaisuudestaan.

-Tällä hetkellä remontoidaan ja suunnitellaan remontteja jo 1980-90-luvun kohteisiin. Putkiremonttien lisäksi uusitaan esimerkiksi ikkunoita, ovia, kattoja ja salaojajärjestelmiä. Joihinkin kohteisiin on myös rakennettu hissejä.

Pääosa yhtiökokouksista pidetään Yrityshuollon kokoustiloissa, joista isommassa on istumapaikkoja peräti 50 hengelle. Saunan ja takkahuoneen sisältäviä kokoustiloja vuokrataan sopuhintaan myös yrityksille, yhdistykselle ja yksittäisille ihmisille.

Juvan Yrityshuollon asiakaskunta koostuu pääosin Juvan ja lähiseudun asiakkaista. Toki sähköiset järjestelmät mahdollistavat sen, että asiakaskuntaa on ympäri Suomen.

Yrityshuollon henkilöstöä asuu Juvan lisäksi Mikkelissä, Savonlinnassa ja Rantasalmella, joten se mahdollistaa asiakkaiden joustavan palvelemisen Juvan lisäksi asiakkaiden kotipaikkakunnilla.

Tili- ja isännöintitoimisto Juvan Yrityshuolto Oy

Juvantie 14, 51900 Juva.

Puh. 010 548 2670

info@juvanyrityshuolto.fi

juvanyrityshuolto.fi