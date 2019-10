10 kohtaa lukemisesta, osa 1: Lukuolympialaiset

0

Sivunsyöjät, kansikorkeushyppy, runosprintti, satumelonta, kertomusmaraton, sarjakuvasähly, tunnesanoitus, empatiapaini, ajatusnyrkkeily, kielikinkerit, freestyle dialogi, kuva-ammunta, vapaa aforismihiihto…

Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta 2019 alkaa Toenperän ja Sulkavan kirjastojen järjestämä Lukuturnaus neljän kunnan kouluille.

Turnauksessa kisataan kolmen kuukauden ajan lukemisessa. Voittajaluokat punnitaan ja mitataan keskiarvolla: montako sivua per oppilas luokka on lukenut. Palkintoina joka luokka-asteella on luovia työpajoja, elokuvia sekä kirjoja.

Haastan vanhemmat ja muut lukijat mukaan lukuolympialaisiin savolaiseen tapaan. Voit osallistua kirittämällä jälkikasvuasi lukuturnauksessa tai lahjoittamalla yllätyspalkintoja luokkien välitavoitteisiin tai pääpalkintoihin.

Mukaan pääsee jakamalla kuvia Instagramissa hästägillä #lukuturnaus tai merkitsemällä kuvaan @lukuturnaus. Esitä lukuhaaste työpaikallesi. Yhteisöjen lukusetelin voi tulostaa Lukuturnauksen sivuilta.

Lukutaito on yhteisöllinen. Ja ilman sitä elämästä ei selviä. Ainakaan kovin hyvin. Jatkan kolumnoimista aiheesta lukuturnauksen ajan. Ainakin 10 kohtaa lukemisesta.

Päivi Lehmusvuori

Kirjoittaja on Juvan kirjastonjohtaja, joka kirjoittaa Juvan Lehdelle 10-osaisen sarjan lukemisesta.